Dự kiến khởi công, khánh thành 198 dự án, công trình vào ngày 19/12 tới

Thứ Hai, 24/11/2025
Phan Nam
24/11/2025, 11:57
Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đã có 15 bộ, ngành, 25 địa phương, 13 tập đoàn, tổng công ty gửi đăng ký các dự án, công trình khánh thành, khởi công chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với tổng cộng 198 dự án, công trình, tổng vốn đầu tư trên 980.000 tỷ đồng.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chuẩn bị tổ chức Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bộ Xây dựng đã đề nghị các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc Bộ Tài chính đăng ký và chuẩn bị triển khai, gửi Bộ Xây dựng.
THỰC HIỆN ĐỘT PHÁ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG
Sau khi tổng hợp số liệu báo cáo từ các bộ, ngành, địa phương, Bộ Xây dựng cho biết: Đến ngày 19/11, các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty đã báo cáo đề xuất khởi công, khánh thành 198 dự án (gồm 125 dự án khởi công và 73 dự án khánh thành) với tổng mức đầu tư 983.340 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn từ ngân sách trung ương và ngân sách địa phương là 487.154 tỷ đồng (chiếm 49,5%); nguồn vốn khác là 496.186 tỷ đồng (chiếm 50,5%) và không có vốn FDI.
Phân theo Bộ, ngành, địa phương, có: 32 dự án của 14/18 bộ, cơ quan ngang bộ; 42 dự án của 22 tập đoàn, tổng công ty; 124 dự án của 25/34 địa phương. Phân theo nhóm dự án thì có 5 dự án quan trọng quốc gia, 39 dự án nhóm A, 134 dự án nhóm B và 20 dự án nhóm C. Phân theo lĩnh vực, thì lĩnh vực giao thông có 67 dự án, công trình dân dụng 28 dự án, công trình công nghiệp 42 dự án, hạ tầng kỹ thuật 23 dự án, nhà ở xã hội 19 dự án, văn hóa 4 dự án, giáo dục 5 dự án, nông nghiệp 2 dự án, y tế 8 dự án.
Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cũng cho biết vẫn còn 03 bộ, cơ quan và 09 địa phương chưa gửi báo cáo. Ngoài ra, qua rà soát của Bộ Xây dựng, một số công trình, dự án có kế hoạch khánh thành, khởi công dịp 19/12/2025 nhưng chưa được các địa phương thống kê, báo cáo; một số bộ, ngành và địa phương đã có văn bản báo cáo nhưng không đăng ký các dự án.
Nhấn mạnh đến ý nghĩa của hoạt động này, tại công điện 224/CĐ-TTg về việc khẩn trương chuẩn bị tổ chức Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (ban hành ngày 20/11/2025), Thủ tướng Chính phủ nhận định đây là sự kiện chính trị quan trọng. Qua đó, tổng kết chặng đường 5 năm (2021 - 2025) thực hiện đột phá chiến lược phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại theo Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XIII, khẳng định những thành tựu kinh tế - xã hội đã đạt được và tạo khí thế, động lực mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo - ghi dấu mốc chính trị trọng đại của đất nước, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
"THẦN TỐC, TÁO BẠO" TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
Từ nay đến ngày 19/ 12/ 2025 chỉ còn chưa đầy 01 tháng, thời gian rất gấp, để bảo đảm công tác chuẩn bị tốt nhất cho sự kiện quan trọng này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:
Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các Tập đoàn, Tổng Công ty, đơn vị liên quan tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ban quản lý dự án, nhà thầu nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa, "thần tốc, táo bạo hơn nữa” trong triển khai các nhiệm vụ; kêu gọi toàn thể cán bộ,công chức, người lao động phát huy tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió”, làm việc “3 ca, 4 kip", “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, "làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ”, “làm việc xuyên ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết"... để hoàn thành các dự án, công trình bảo đảm đủ điều kiện khánh thành, khởi công theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 158/CĐTTg ngày 04/9/2025; gửi báo cáo về Bộ Xây dựng chậm nhất ngày 10/12/2025. Trong đó, thống kê, báo cáo đầy đủ thông tin về các công trình, dự án: tên, loại hình, quy mô, cấp công trình, vốn ngân sách nhà nước, vốn FDI, vốn tư nhân..., tổng vốn đầu tư, khẳng định đủ điều kiện khánh thành, khởi công,...
Thủ tướng giao Bộ Xây dựng tiếp tục phát huy vai trò cơ quan Thường trực chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, các bộ, ngành địa phương liên quan rà soát danh mục các dự án, công trình để bảo đảm điều kiện tổ chức khánh thành, khởi công,...; phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Văn phòng Chính phủ xây dựng Chương trình, kịch bản, phương án kết nối trực tuyến đến các điểm cầu (lựa chọn điểm cầu trung tâm, các điểm cầu chính,...); xây dựng báo cáo trung tâm, bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 13/12/ 2025.
Trong khi đó, Bộ Tài chính cũng được giao chủ trì cùng Bộ Xây dựng và các bộ, ngành liên quan rà soát, đánh giá đề xuất thưởng cho các công trình về đích sớm, tiết kiệm ngân sách và đưa vào khai thác hiệu quả theo quy định của pháp luật và của Chính phủ, hoàn thành trước ngày 15/12/ 2025…
