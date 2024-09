Dự kiến mức đóng bảo hiểm y tế từ năm 2025

Nội dung này được Bộ Y tế đề cập trong dự thảo lần 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế công bố mới đây.

Theo đó, Bộ Y tế đã đề xuất các mức đóng bảo hiểm y tế từ năm 2025 đối với từng nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế như sau:

(1) Các đối tượng có mức đóng hằng tháng tối đa bằng 6% tiền lương tháng gồm:

(i) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn; hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên, kể cả trường hợp người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận bằng tên gọi khác, nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên, trừ hợp đồng thử việc theo quy định của pháp luật lao động.

Người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn Nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, thành viên hội đồng quản trị, tổng giám đốc, giám đốc, thành viên ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên và các chức danh quản lý khác được bầu của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã có hưởng tiền lương; Cán bộ, công chức, viên chức.

(ii) Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, khi làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

Trừ các trường hợp di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; tại thời điểm giao kết hợp đồng lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019; điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

(iii) Người lao động quy định tại (i) làm việc không trọn thời gian, có tiền lương trong tháng bằng hoặc cao hơn tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Trong đó người sử dụng lao động đóng 2/3 và người lao động đóng 1/3. Trong thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, thì mức đóng hằng tháng tối đa bằng 6% tiền lương tháng của người lao động trước khi nghỉ thai sản, và do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng.

(2) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố theo quy định của pháp luật, sẽ có mức đóng hằng tháng tối đa bằng 6% mức lương cơ sở. Trong đó, người sử dụng lao động đóng 2/3, và người lao động đóng 1/3.

(3) Các đối tượng có mức đóng hằng tháng tối đa bằng 6% tiền lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng, gồm: Người hưởng lương hưu không thuộc Sỹ quan công an nhân dân đang hưởng lương hưu, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; sỹ quan công an nhân dân đang hưởng lương hưu.

(4) Các đối tượng có mức đóng hằng tháng tối đa bằng 6% mức lương cơ sở, và do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng; gồm: Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày; cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng;

(5) Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ có mức đóng hằng tháng tối đa bằng 6% tiền trợ cấp thất nghiệp, và do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng.

(6) Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân người Việt Nam và người nước ngoài, hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân: Sẽ có mức đóng hằng tháng tối đa bằng 6% tiền lương tháng đối với người hưởng lương, tối đa bằng 6% mức lương cơ sở đối với người hưởng sinh hoạt phí, và do ngân sách Nhà nước đóng.

Mức đóng này cũng áp dụng cho người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an.

Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người dân. Ảnh: Duy Nguyễn.

(7) Các đối tượng có mức đóng hằng tháng tối đa bằng 6% mức lương cơ sở, và do ngân sách Nhà nước đóng; gồm: Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách Nhà nước; người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách Nhà nước.

Người có công với cách mạng, cựu chiến binh, thanh niên xung phong, cựu dân công hoả tuyến tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc; đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm.

Trẻ em dưới 6 tuổi; người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng; người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo.

Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi hợp pháp của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ; thân nhân của người có công với cách mạng, trừ các đối tượng là thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi hợp pháp của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ.

Thân nhân của các đối tượng quy định tại (6); người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật.

Người dân các xã An toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp hoặc chống Mỹ, hiện đang thường trú tại các xã An toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp hoặc chống Mỹ, đã được cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu dân cư về cư trú.

(8) Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam, được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam sẽ có mức đóng hằng tháng tối đa bằng 6% mức lương cơ sở, và do cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp học bổng đóng.

(9) Các đối tượng có mức đóng hằng tháng tối đa bằng 6% mức lương cơ sở do đối tượng tự đóng, và được ngân sách Nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng, gồm: Người thuộc hộ gia đình cận nghèo; học sinh, sinh viên; người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; nhân viên y tế thôn, bản.

(10) Các đối tượng có mức đóng hằng tháng tối đa bằng 6% mức lương cơ sở, và do đối tượng đóng theo hộ gia đình, hoặc đóng theo cá nhân tham gia, gồm: Người thuộc hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế theo hình thức hộ gia đình; người sinh sống, làm việc, người được nuôi dưỡng, chăm sóc trong các tổ chức, cơ sở từ thiện, tôn giáo.

Người Việt Nam không có giấy tờ tuỳ thân, người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam; người lao động trong thời gian nghỉ không hưởng lương hoặc tạm hoãn hợp đồng lao động tự đóng; chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh thuộc diện phải đăng ký kinh doanh.

Theo bà Trần Thị Trang, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Bảo hiểm y tế nếu được thông qua sẽ góp phần bảo đảm người dân được tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm đối tượng phù hợp, và bảo đảm quyền lợi bảo hiểm y tế với nhu cầu của người dân trong chăm sóc sức khỏe, yêu cầu chuyên môn, và khả năng chi trả của Quỹ Bảo hiểm y tế.

Đồng thời, tạo công bằng, thuận lợi cho việc cung ứng, sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh; góp phần quản lý toàn diện sức khỏe người dân.

"Đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành có liên quan tới bảo hiểm y tế, dự thảo luật sẽ kịp thời trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua và dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2025", bà Trần Thị Trang thông tin.