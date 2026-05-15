Dự kiến mức hỗ trợ các tổ chức, cá nhân chuyển đổi sang xe xanh tại Hà Nội

Tùng Dương

15/05/2026, 16:31

Thành phố Hà Nội dự kiến một số mức hỗ trợ bằng tiền cho người dân khi chuyển đổi xe máy xăng sang xe máy điện, từ 5-20 triệu đồng tùy từng đối tượng...

Mỗi cá nhân được hỗ trợ cho 1 xe, có thể lựa chọn một trong hai phương thức hỗ trợ: hỗ trợ trực tiếp bằng tiền hoặc hỗ trợ bằng vé sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng. Ảnh minh họa

UBND TP Hà Nội vừa tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường bộ sử dụng năng lượng sạch, giao thông phi cơ giới; hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch; một số biện pháp hạn chế sử dụng phương tiện giao thông đường bộ phát thải gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

Dự kiến Nghị quyết sẽ được trình HĐND Thành phố xem xét, thông qua tại kỳ họp tới đây. Nguồn kinh phí để triển khai thực hiện các chính sách dự kiến khoảng 23.000 tỷ đồng (trong 5 năm từ 2026-2030).

CÁ NHÂN ĐƯỢC HỖ TRỢ 20% GIÁ TRỊ PHƯƠNG TIỆN CHUYỂN ĐỔI NHƯNG KHÔNG QUÁ 5 TRIỆU ĐỒNG

Trong dự thảo Nghị quyết đã đưa ra một số chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện chuyển đổi, đầu tư phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch.

Cụ thể, về chính sách hỗ trợ tài chính, đối tượng hỗ trợ là các cá nhân có nơi thường trú hoặc đã tạm trú liên tục từ 02 năm trở lên trên địa bàn thành phố Hà Nội tính đến thời điểm ban hành Nghị quyết này và là chủ sở hữu xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch đã đăng ký trước thời điểm ban hành Nghị quyết này, khi thực hiện chuyển đổi sang xe mô tô, xe gắn máy sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường (có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên).

Mỗi cá nhân được hỗ trợ cho 1 xe, có thể lựa chọn một trong hai phương thức hỗ trợ: hỗ trợ trực tiếp bằng tiền hoặc hỗ trợ bằng vé sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng.

Theo đề xuất tại dự thảo, thành phố sẽ hỗ trợ 20% giá trị phương tiện chuyển đổi nhưng không quá 5 triệu đồng. Riêng đối với cá nhân thuộc hộ nghèo hỗ trợ 100% giá trị phương tiện chuyển đổi nhưng không quá 20 triệu đồng; cá nhân thuộc hộ cận nghèo hỗ trợ 80% giá trị phương tiện chuyển đổi nhưng không quá 15 triệu đồng.

Trong trường hợp nếu cá nhân không nhận hỗ trợ trực tiếp bằng tiền thì có thể lựa chọn phương án nhận hỗ trợ bằng vé sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng có trị giá 5 triệu đồng.

Theo dự thảo, thành phố sẽ hỗ trợ 20% giá trị phương tiện chuyển đổi nhưng không quá 5 triệu đồng. Ảnh minh họa

Dự kiến, thành phố sẽ hỗ trợ lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số đối với xe mô tô, xe gắn máy thuộc sở hữu của các cá nhân thuộc đối tượng trên khi thực hiện chuyển đổi sang sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường. Cụ thể, Ngân sách Thành phố hỗ trợ 50% lệ phí; riêng đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo mức hỗ trợ là 100%.

Theo giải trình, cơ sở mức hỗ trợ và tỷ lệ hỗ trợ, báo cáo cho biết giá trị xe trung bình hiện nay chia làm 3 phân khúc: phổ thông từ 12 đến dưới 20 triệu đồng; tầm trung 20-35 triệu đồng; cao cấp trên 35 triệu đồng.

Thực tế mức hỗ trợ của một số quốc gia và vùng lãnh thổ như: Đài Loan (hỗ trợ 8-26 triệu); Indonesia (12 triệu đồng), Trung Quốc (1-3 triệu đồng).

Tại Thành phố Hồ Chí Minh (5-20 triệu đồng trong đó hỗ trợ cho cá nhân hộ thông thường 10% nhưng không quá 5 triệu đồng; Hộ cận nghèo 80% 16 triệu và hộ nghèo 100% không quá 20 triệu).

Như vậy, với định hướng khuyến khích người dân không sử dụng phương tiện cá nhân và tham gia sử dụng vận tải hành khách công cộng thì việc chính sách đưa ra mang tính chất hỗ trợ nhưng không khuyến khích nên giá trị hỗ trợ không quá 5 triệu đồng là phù hợp và mức hỗ trợ của Hà Nội dự tính tương đương với mức của TP. Hồ Chí Minh.

Ngoài mức hỗ trợ của Thành phố người dân còn được hưởng các chính sách hỗ trợ trực tiếp từ doanh nghiệp bán xe như hỗ trợ sạc đến 31/5/2027; trả góp 0% đến 31/12/2026 và miễn phí 100% lệ phí trước bạ (khi mua xe điện VinFast).

Chính sách hỗ trợ 50% lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số đối với xe mô tô, xe gắn máy giúp hỗ trợ người dân một phần chi phí, tạo động lực để người dân sớm chuyển đổi phương tiện. Mức hỗ trợ này tương đồng với mức hỗ trợ của TP. Hồ Chí Minh.

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ VỚI CÁC TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ CHUYỂN ĐỔI XE XANH

Đối với các đơn vị thực hiện các dịch vụ công ích, kinh doanh vận tải hành khách đường bộ (không bao gồm xe buýt), vận tải hàng hóa đường bộ có trụ sở trên địa bàn có đăng ký kinh doanh tại thành phố Hà Nội trước thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực, khi chuyển đổi phương tiện giao thông xanh (phương tiện mua mới được sử dụng làm tài sản thế chấp) cũng sẽ được hỗ trợ.

Cụ thể bao gồm: xe cứu thương, xe bưu chính, xe ô tô tải chuyên dùng (quét đường, rửa đường, vận chuyển rác, bảo trì hạ tầng đô thị); xe ô tô kinh doanh vận tải chở trẻ em mầm non, học sinh (trừ xe ô tô kinh doanh vận tải kết hợp với hoạt động đưa đón trẻ em mầm non, học sinh); xe taxi; xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng có sức chứa đến 08 chỗ sử dụng hợp đồng điện tử và đơn vị thực hiện dịch vụ cho thuê phương tiện giao thông đường bộ để tự lái có trụ sở trên địa bàn khi đầu tư mua sắm phương tiện giao thông xanh để phục vụ mục đích công cộng.

Thành phố dự kiến sẽ hỗ trợ 50% lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số đối với phương tiện giao thông xanh

Với các đối tượng này, ngân sách thành phố hỗ trợ 30% tiền lãi vay ngân hàng thương mại với toàn bộ giá trị hợp đồng vay được thực hiện trong thời gian vay vốn (thời gian hỗ trợ tối đa không quá 5 năm) đối với phương tiện thuộc sở hữu của các đơn vị.

Các đối tượng trên cũng được hỗ trợ vốn vay ưu đãi: Cho vay từ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội và Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội theo các quy định hiện hành đối với các tổ chức là Chủ đầu tư các dự án đầu tư phương tiện.

Ngân sách Thành phố dự kiến sẽ hỗ trợ 50% lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số đối với phương tiện giao thông xanh theo quy định trên và xe buýt sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường khi đăng ký lần đầu.

Thành phố hỗ trợ 100% lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số đối với phương tiện thuộc sở hữu của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi, xe buýt khi thực hiện chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh theo quy định và tiếp tục sử dụng biển số định danh đã cấp cho doanh nghiệp đó.

Các doanh nghiệp cung cấp phương tiện cho thuê phục vụ mục đích giao thông công cộng đô thị sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố làm điểm đỗ, tập kết xe được miễn phí sử dụng lòng đường, hè phố trong thời gian tối đa 5 năm.

Theo dự thảo, mức hỗ trợ trong thời gian từ ngày Nghị quyết có hiệu lực đến trước ngày 1/1/2030 giúp người dân có lộ trình và kế hoạch chuyển đổi phù hợp với điều kiện cá nhân.

