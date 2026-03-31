Mở rộng dư địa phát triển cho công trình xanh, đô thị xanh và giao thông xanh

Bộ Xây dựng vừa ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn trương triển khai Chỉ thị số 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển phương tiện giao thông điện.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị được yêu cầu nhanh chóng quán triệt và phổ biến nội dung Chỉ thị tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; đồng thời chủ động rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các chiến lược, quy hoạch, chương trình, đề án và hệ thống văn bản pháp luật nhằm lồng ghép mục tiêu sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Cùng với đó, các giải pháp tiết kiệm năng lượng phải được triển khai đồng bộ trong hoạt động thường xuyên; tăng cường kiểm soát mức tiêu thụ năng lượng tại trụ sở làm việc cũng như các công trình do đơn vị quản lý.

Đáng chú ý, Bộ Xây dựng giao yêu cầu nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển công trình xanh, đô thị xanh và hạ tầng kỹ thuật sử dụng năng lượng hiệu quả, đồng thời tích hợp hạ tầng phục vụ phương tiện giao thông điện.

Bộ cũng yêu cầu tăng cường phối hợp với các địa phương để phát triển hệ thống giao thông công cộng sử dụng điện tại các đô thị lớn; đẩy mạnh giao thông công cộng và giao thông phi cơ giới, qua đó giảm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân và hạn chế tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch.

Trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn, Viện Khoa học công nghệ xây dựng cùng các đơn vị liên quan được giao rà soát, hoàn thiện và trình ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình sử dụng năng lượng hiệu quả trong năm 2026; đồng thời tiếp tục nghiên cứu, cập nhật các tiêu chuẩn liên quan đến công trình xanh và tiết kiệm năng lượng.

Đối với công tác quản lý đầu tư và chất lượng công trình, các cơ quan chức năng phải tăng cường áp dụng, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về sử dụng năng lượng; đồng thời xây dựng cơ chế theo dõi, tổng hợp và báo cáo định kỳ tình hình tiêu thụ năng lượng trong các công trình.

Trong lĩnh vực nhà ở và bất động sản, các mục tiêu tiết kiệm năng lượng sẽ được lồng ghép mạnh mẽ vào chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển; qua đó thúc đẩy áp dụng công trình xanh và nâng cao hiệu quả quản lý tiêu thụ năng lượng trong các tòa nhà.

Đặc biệt, Bộ Xây dựng yêu cầu nghiên cứu, đề xuất quy định tích hợp hạ tầng sạc cho phương tiện giao thông điện trong các dự án đô thị, bãi đỗ xe và công trình xây dựng; đồng thời xây dựng cơ chế khuyến khích đầu tư phát triển hạ tầng sạc trong đô thị.

Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan được giao tổng kết, đánh giá việc thực hiện chương trình chuyển đổi năng lượng xanh theo Quyết định số 876/QĐ-TTg, làm cơ sở đề xuất điều chỉnh chính sách, qua đó thúc đẩy mục tiêu giảm phát thải và phát triển giao thông xanh trong thời gian tới.