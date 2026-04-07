Thứ Ba, 07/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Dự kiến nguyên tắc, tiêu chí phân chia thuế giá trị gia tăng

Đỗ Như

07/04/2026, 14:46

Việc phân chia thuế giá trị gia tăng cần tiếp tục được xem xét toàn diện, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các vùng, địa phương, đồng thời đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch, ổn định và tạo động lực phát triển....

Quang cảnh cuộc thẩm định. Ảnh: MOJ.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú vừa chủ trì Hội đồng thẩm định Dự án nghị quyết của Ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí phân chia thuế giá trị gia tăng cho từng địa phương giai đoạn 2027-2030.

Tại sự kiện chiều 6/4, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi – đại diện đơn vị soạn thảo cho biết dự thảo Nghị quyết gồm 7 điều, quy định nguyên tắc, tiêu chí phân chia thuế giá trị gia tăng phần ngân sách các địa phương được hưởng cho từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 36 Luật Ngân sách nhà nước năm 2025.

Số thuế giá trị gia tăng phân chia không bao gồm số thuế giá trị gia tăng thu từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí; thu từ nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ ở nước ngoài và thu từ hoạt động xổ số.

Dự thảo đề xuất 03 nhóm tiêu chí chính gồm: dân số, diện tích tự nhiên và GRDP bình quân đầu người, được lượng hóa bằng hệ thống điểm số cụ thể. Số liệu sử dụng là số liệu thống kê của năm trước liền kề năm xây dựng dự toán ngân sách, do cơ quan thống kê công bố.

Trong giai đoạn năm 2027–2030, hàng năm căn cứ các tiêu chí nêu trên, cơ quan có thẩm quyền xác định tổng điểm của từng địa phương, từ đó tính toán tỷ lệ và dự toán số thuế giá trị gia tăng được phân chia. Tỷ lệ này được áp dụng trong suốt quá trình chấp hành ngân sách và do Quốc hội quyết định. Việc phân chia thực tế được thực hiện kịp thời, đúng quy định, trên cơ sở số thu và hoàn thuế phát sinh.

Góp ý tại cuộc họp, ông Lê Quốc Đạt, Phó Cục trưởng Cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực tài chính, ngân hàng (Cục VI), Thanh tra Chính phủ cơ bản thống nhất với dự thảo Nghị quyết, đồng thời đề xuất một số nội dung cần tiếp tục hoàn thiện.

Theo ông Lê Quốc Đạt, Điều 38 Luật Ngân sách nhà nước 2025 đã quy định “thu từ hoạt động xổ số là nguồn thu của ngân sách địa phương được hưởng 100%”. Vì vậy, ông Lê Quốc Đạt đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu rà soát bỏ cụm từ “thu từ hoạt động xổ số” nêu tại Điều 1 dự thảo Nghị quyết, tránh trùng lặp với Luật Ngân sách nhà nước 2025.

Về nguyên tắc phân chia, theo ông Lê Quốc Đạt, dự thảo Nghị quyết đã quy định cụ thể nguyên tắc phân chia thuế giá trị gia tăng cho từng địa phương Tuy nhiên, việc phân chia thuế giá trị gia tăng cần tiếp tục được xem xét toàn diện, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các vùng, địa phương, đồng thời đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch, ổn định và tạo động lực phát triển.

Ông Lê Quốc Đạt cũng cho rằng khi xây dựng tiêu chí phân bổ ngân sách cần bám sát mục tiêu phát triển cân đối giữa các vùng miền theo Luật Ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, nếu quá dựa vào các chỉ số như GDP hoặc GRDP thì có thể dẫn đến tình trạng địa phương giàu tiếp tục được hưởng lợi nhiều hơn, còn địa phương khó khăn lại càng khó phát triển.

Vì vậy, ông Đạt đề nghị cần bổ sung thêm tiêu chí hoặc có cơ chế ưu tiên cho các địa phương còn khó khăn, nhằm bảo đảm phân bổ công bằng và thúc đẩy phát triển đồng đều giữa các vùng.

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ phạm vi điều chỉnh, trong đó cần giải trình thuyết phục việc loại trừ ba nhóm nguồn thu đặc thù. Ngoài ra, cần tiếp tục hoàn thiện nguyên tắc, tiêu chí phân bổ, tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt làm rõ nguyên tắc “nơi phát sinh tiêu dùng” để bảo đảm tính khả thi, hợp lý…

Luật Ngân sách Nhà nước số 89/2025/QH15 quy định “thuế giá trị gia tăng (không bao gồm số thuế giá trị gia tăng được hoàn theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng) thực hiện phân chia: Ngân sách Trung ương hưởng 70%, ngân sách các địa phương hưởng 30%”. Việc phân chia cho từng địa phương trên cơ sở nguyên tắc, tiêu chí trong từng giai đoạn do Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Năm 2027 cũng là năm đầu tiên thực hiện việc phân chia thuế giá trị gia tăng cho từng địa phương theo quy định mới. Bộ Tài chính kiến nghị áp dụng nghị quyết trong giai đoạn 4 năm, từ năm 2027-2030.

Ngân sách nhà nước năm 2025 và dự toán 2026

Khám sức khỏe định kỳ miễn phí: Ước chi ngân sách khoảng 6.000 tỷ đồng/năm

Giữ bội chi ngân sách năm 2026 ở mức 4,2% GDP, ưu tiên chi đầu tư phát triển

Từ khóa:

ngân sách địa phương ngân sách Nhà nước phân chia ngân sách thuế giá trị gia tăng

Khu vực hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ hợp tác ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong nâng cao hiệu quả kinh tế cho hộ thành viên, đồng thời đóng góp trực tiếp khoảng 4,8% GDP cả nước, trở thành một nền tảng đáng kể trong cơ cấu kinh tế quốc gia.

Bộ Y tế đề xuất Chính phủ xem xét, quyết định nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ cấp hưu trí xã hội từ 500.000 đồng/tháng lên 600.000 đồng/tháng (tăng 20%). Thời gian dự kiến thực hiện từ ngày 1/7/2026...

Lần đầu tiên được triển khai trên toàn quốc, Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4 được kỳ vọng thúc đẩy thay đổi cách người Việt chăm sóc sức khỏe: từ bị động chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, lấy mỗi người dân làm trung tâm…

Người cao tuổi thuộc hộ nghèo có người phụng dưỡng nhưng người này không có khả năng kinh tế, sức khỏe, sẽ được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, với mức 600.000 đồng, theo đề xuất của Bộ Y tế...

Theo dự thảo Nghị quyết, doanh nghiệp nhà nước mạnh có quy mô lớn đóng vai trò dẫn dắt được sử dụng toàn bộ nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp để tăng vốn điều lệ; được trích tối đa 10% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hàng năm của doanh nghiệp để hình thành quỹ thưởng.....

Dòng sự kiện

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy