Kinh tế số

Dự kiến sẽ có cơ chế sandbox công nghệ số tại từng địa phương

Hạ Chi

31/10/2025, 20:33

Mỗi địa phương cần có một kênh thử nghiệm các dịch vụ số mới, tạo môi trường để doanh nghiệp kiểm chứng mô hình và công nghệ trước khi thương mại hóa...

Toàn cảnh Họp báo thường kỳ Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 31/10.
Toàn cảnh Họp báo thường kỳ Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 31/10.

Báo cáo tại họp báo thường kỳ ngày 31/10, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương, ông Trần Anh Tú, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin (Bộ Khoa học và Công nghệ), cho biết Bộ đang xây dựng quy định về cơ chế thử nghiệm sandbox cho các dịch vụ số.

Mục tiêu của cơ chế là mỗi địa phương sẽ có một kênh thử nghiệm các dịch vụ số mới, tạo môi trường để doanh nghiệp kiểm chứng mô hình và công nghệ trước khi thương mại hóa.

Theo ông Tú, đây là bước đi quan trọng giúp các doanh nghiệp vượt qua “thung lũng chết” trong đổi mới sáng tạo, rút ngắn quá trình từ nghiên cứu đến thương mại hóa sản phẩm.

Bộ cũng đang đề xuất các giải pháp hỗ trợ đầu ra cho doanh nghiệp, trong đó có cơ chế ưu tiên trong mua sắm công, xúc tiến đầu tư, mở rộng thị trường ra nước ngoài, và chính sách khuyến khích các tập đoàn, doanh nghiệp trong nước sử dụng sản phẩm công nghệ nội địa.

Ông Trần Anh Tú, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin (Bộ Khoa học và Công nghệ)
Ông Trần Anh Tú, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin (Bộ Khoa học và Công nghệ)

Cùng với đó, Bộ đang vận hành một số kênh hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) như các chương trình KC.01, KC.4.0, cũng như hai quỹ hỗ trợ chuyển giao công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Ngoài ra, Bộ khuyến khích các doanh nghiệp lớn chia sẻ quy trình công nghệ với doanh nghiệp nhỏ trong nước, qua đó hình thành mạng lưới doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Về phát triển nhân lực, ông Tú cho biết trong đề án sắp tới sẽ có các giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp tham gia đào tạo và đào tạo lại nhân lực, bảo đảm đáp ứng nhu cầu phát triển công nghệ trong giai đoạn mới.

Bổ sung thông tin liên quan đến những chính sách thúc đẩy đổi mới sáng tạo, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương cho biết trước đây Việt Nam đã có nhiều trung tâm đổi mới sáng tạo do các doanh nghiệp hoặc địa phương tự thành lập, hoạt động độc lập.

Tuy nhiên, với Nghị định số 268/2025/NĐ-CP, đây là lần đầu tiên Chính phủ ban hành một văn bản pháp luật quy định rõ quy trình, thủ tục, điều kiện và tiêu chí để công nhận trung tâm đổi mới sáng tạo. 

Thứ trưởng thông tin, qua khảo sát thực tế cho thấy nhiều địa phương hiện rất quan tâm xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo nhằm thu hút doanh nghiệp công nghệ, đặc biệt là khi có thể tận dụng lại cơ sở vật chất, mặt bằng, nhà đất còn dư sau các đợt sáp nhập, hợp nhất cơ quan.

Bộ đánh giá đây là hướng đi hiệu quả, vừa tiết kiệm nguồn lực, vừa thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại địa phương.

Liên quan đến định hướng “Make in Vietnam”, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương cho biết Bộ Khoa học và Công nghệ đã trình Chính phủ Nghị định hướng dẫn Luật Công nghiệp Công nghệ số, trong đó có nhiều nội dung quan trọng nhằm nâng cao năng lực tự chủ công nghệ của Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương.
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương.

Một trong những điểm nhấn là cơ chế giao “bài toán lớn quốc gia” cho doanh nghiệp Việt Nam thực hiện, qua đó vừa giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực nghiên cứu, vừa tạo đầu ra cho sản phẩm công nghệ trong nước.

“Nhà nước sẽ không chỉ hỗ trợ về cơ chế mà còn có thể đặt hàng hoặc cấp kinh phí để doanh nghiệp cùng tham gia giải quyết các bài toán lớn. Mục tiêu kép là nâng cao năng lực tự chủ, tự cường công nghệ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam phát triển bền vững”, Thứ trưởng nhấn mạnh. 

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng thông tin Bộ Khoa học và Công nghệ đã trình lên Thủ tướng xem xét ban hành Nghị định hướng dẫn Luật Công nghiệp Công nghệ số, về quy định cụ thể cơ chế thử nghiệm sandbox cho các ứng dụng công nghệ số trong nhiều lĩnh vực.

“Chúng tôi kỳ vọng trong thời gian tới, Việt Nam sẽ có một hành lang pháp lý đầy đủ, rõ ràng cho triển khai cơ chế sandbox trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số”, Thứ trưởng bày tỏ tại họp báo tháng 10. 

Bộ Khoa học và Công nghệ cơ chế thử nghiệm sandbox công nghệ số đổi mới sáng tạo kinh tế số make in Vietnam Nghị định số 268/2025/NĐ-CP Phát triển nhân lực Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương việt nam

Multimedia
15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Thế giới

15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

eMagazine

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

