Nhiều chuyến bay Tết đã lấp đầy chỗ 70% - 80%

Lịch nghỉ Tết Bính Ngọ năm nay kéo dài 9 ngày (từ 14/2 đến 22/2/2026) cùng khoảng cách khá xa so với Tết Dương lịch đã tạo điều kiện lý tưởng để người dân lên kế hoạch về quê và du lịch…

Dự báo, lượng hành khách đi lại trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sẽ tăng mạnh, đặc biệt trên các đường bay Tết trục chính và các chặng thăm thân. Bên cạnh đó, du lịch dịp Tết năm nay cũng được dự báo sẽ gia tăng, lượng khách di chuyển bằng đường hàng không tiếp tục lập đỉnh. Hiện các đơn vị vận tải hàng không đã lên các kế hoạch phục vụ hành khách trong dịp cao điểm.

Ở phía người tiêu dùng, nếu như mọi năm, tâm lý "nước đến chân mới nhảy" còn phổ biến thì năm nay, đại diện các hãng hàng không đều ghi nhận làn sóng đặt vé sớm ngay từ tháng 10. Nhiều hành khách đã chủ động chốt vé từ rất sớm để có khung giờ đẹp và mức giá hợp lý. Đặc biệt, trên các đường bay "trục vàng" như TP.HCM - Hà Nội và TP.HCM - Đà Nẵng, sức mua tăng rất nhanh.

Ngay từ khi mới có đề xuất được nghỉ Tết 9 ngày liên tiếp, nhiều người lao động xa quê đã bắt đầu săn vé máy bay, vé tàu sớm. Anh Vũ Văn Tân (sinh năm 1989, Bắc Giang) hiện đang công tác tại TP.HCM cho biết từ giữa tháng 11 anh đã lên kế hoạch sẽ cùng gia đình về quê vào ngày 14/2 dương lịch (tức 27 Tết âm lịch).

"Tôi nghĩ còn hơn 2 tháng nữa mới đến Tết, nhưng khi đặt vé máy bay thì có vẻ là đã muộn, vì không còn các vé giá rẻ nữa. Tôi đặt vé một chiều, 2 vé người lớn, 1 vé trẻ em, tổng chi phí mất gần 11 triệu đồng. Coi như là mất hơn một tháng lương cho chi phí đi lại, về quê ăn Tết," anh Tân nói.

Các hãng hàng không đều ghi nhận làn sóng đặt vé sớm ngay từ tháng 10.

Năm nay, Vietnam Airlines Group (VNA Group), bao gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO, công bố mở bán sớm hơn 3,5 triệu ghế trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Giai đoạn cao điểm của VNA Group kéo dài từ ngày 02/02 đến 03/03/2026 (tức từ 15/12 đến hết Rằm tháng Giêng Âm lịch).

"Nhiều chuyến bay từ TP.HCM đi Hà Nội vào giai đoạn cận Tết đã đạt tỷ lệ lấp đầy trên 80%. Lượng khách rời TP.HCM về các tỉnh trong những ngày cao điểm đã lấp đầy 80 - 90% số ghế. Tương tự, nhu cầu quay lại thành phố sau Tết cũng duy trì mức cao 85 - 90%", đại diện Vietnam Airlines thông tin.

Tương tự, Vietravel Airlines cũng ghi nhận lượng vé Tết được mua sớm từ tháng 10 với doanh thu và số lượng khách tăng trưởng khả quan so với cùng kỳ. Hãng dự kiến mở bán khoảng 8.000 - 10.000 chỗ trên các đường bay trục Bắc - Nam để phục vụ nhu cầu hồi hương và du xuân.

Bamboo Airways dự kiến tăng 16% tải cung ứng trên toàn mạng bay nội địa, bao gồm tăng tần suất các đường bay hiện hữu, cũng như mở lại các đường bay được nhiều hành khách quan tâm như TP.HCM – Vinh (1 chuyến/ngày), TP.HCM – Thanh Hóa (1 chuyến/ngày), TP.HCM – Hải Phòng (2 chuyến/ngày)…

Bước vào cao điểm đi lại trước Tết âm lịch 2026, Bamboo Airways ghi nhận lượng khách mua vé cho giai đoạn này tăng nhanh từ sớm với nhóm các đường bay từ/đến TP.HCM như: chặng TP.HCM – Thanh Hóa/Vinh/Hải Phòng/Quy Nhơn… Trong đó, nhiều chặng bay đã kín chỗ.

Các đường bay "trục vàng" như TP.HCM - Hà Nội và TP.HCM - Đà Nẵng, sức mua tăng rất nhanh.

Thị trường hàng không dịp Tết 2026 còn trở nên sôi động hơn với sự tham gia của "tân binh" Sun PhuQuoc Airways. Dù mới gia nhập thị trường, hãng hàng không này đã nhanh chóng triển khai kế hoạch khai thác các đường bay kết nối đảo ngọc Phú Quốc với hai trung tâm lớn là Hà Nội và TP.HCM từ ngày 1/11.

Khảo sát trên các trang bán vé của các hãng hàng không nội địa, giá vé khứ hồi hạng phổ thông trên nhiều chặng nội địa đã cao hơn so với ngày thường từ 700.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/vé. Các chuyến bay được phân bổ vào nhiều khung giờ trong ngày, từ sáng sớm cho đến đêm khuya.

Điển hình, ngày 12/2/2026 (25 tháng Chạp), giá vé Vietnam Airlines dao động từ 5,4 - 9,9 triệu đồng/chiều, trong khi hạng phổ thông đã hết. Chặng bay từ TP.HCM - Hải Phòng của Vietnam Airlines ngày 13/2/2026 (tức 26 tháng Chạp) có mức giá dao động khoảng 1,7 - 2,3 triệu đồng/vé hạng phổ thông, từ 3,8 - 5 triệu đồng/vé hạng thương gia.

Cùng thời điểm, Vietjet ghi nhận hết sạch vé giai đoạn 12 - 15/2, chỉ còn một số chuyến muộn giá 3,5 - 4 triệu đồng/chiều (khứ hồi 7 - 8 triệu đồng). Từ 24 - 27 tháng Chạp, hãng không còn ghế ở tất cả các hạng. Bamboo Airways cũng thông báo hết vé chặng TP.HCM đi Thanh Hóa, Vinh từ 11/2 đến 14/2.

Giá vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông trên nhiều chặng nội địa đã cao hơn so với ngày thường.

Lý giải về việc giá vé Tết luôn neo ở mức cao, lãnh đạo các hãng bay cho rằng đây là quy luật cung cầu đặc thù của mùa cao điểm, cộng hưởng với bài toán "lệch đầu" nan giải. Trước Tết, máy bay từ Nam ra Bắc luôn kín chỗ nhưng chiều ngược lại (Bắc vào Nam) thường rỗng khách. Chi phí vận hành cho cả hai chiều nhưng doanh thu thực tế chỉ đến chủ yếu từ một chiều khiến giá vé bình quân buộc phải điều chỉnh để bù đắp chi phí.

Hiện tại, tính bình quân các chuyến bay dịp Tết Nguyên đán đã có tỷ lệ lấp đầy chỗ lên đến 70% - 80%. Nhiều ý kiến dự báo giá vé máy bay Tết 2026 sẽ khó giảm, do nhu cầu vượt năng lực khai thác và tình trạng sớm “cháy vé” ở nhóm vé phổ thông trên các khung giờ cao điểm. Các hãng bay dù tăng tải nhưng vé rẻ gần như không còn, giá tiếp tục nhích lên theo từng tuần bán ra, nhất là giai đoạn sát Tết.

Người dân được khuyến khích chọn mua vé máy bay sớm nếu đã có kế hoạch đi lại trong dịp Tết nguyên đán. Các chuyên gia cũng khuyến cáo hành khách nên cân nhắc thời gian di chuyển linh hoạt, chấp nhận các chuyến bay đêm hoặc sáng sớm. Đối với các chặng đã hết vé thẳng như TP.HCM – Vinh, hành khách có thể xem xét phương án bay đến các sân bay lân cận như Đồng Hới, Thọ Xuân rồi di chuyển đường bộ để kịp về quê đón Tết.

Thị trường hàng không dịp Tết 2026 còn trở nên sôi động hơn với sự tham gia của "tân binh" Sun PhuQuoc Airways.

Bức tranh thị trường hàng không những tháng cuối năm 2025 cho thấy sự hồi phục mạnh mẽ của nền kinh tế và nhu cầu giao thương, du lịch. Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng sản lượng vận chuyển toàn thị trường ước đạt 64,1 triệu hành khách, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2024, theo số liệu từ Cục Hàng không Việt Nam.

Việc tăng cường slot tại sân bay lớn nhất cả nước kết hợp với việc các hãng tăng chuyến vào khung giờ đêm trong dịp Tết Nguyên đán 2026 được kỳ vọng sẽ giúp tối ưu hóa năng lực khai thác, giảm tải cho sân bay và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân đi lại trong dịp Tết.