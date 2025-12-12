Du khách đổ về Huế để khám phá “thế giới trà” lần đầu xuất hiện

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 12/12/2025
Nguyễn Thuấn
12/12/2025, 10:22
Liên hoan Trà Quốc tế – Huế 2025 khai hội trong không gian cổ kính của Đại Nội, mang đến cho du khách hành trình khám phá văn hóa trà đặc sắc giữa lòng di sản. Những hương vị trà từ nhiều quốc gia hòa quyện cùng không khí cung đình tạo nên trải nghiệm du lịch độc đáo khó quên...
Ngày 11/12, tại Cung Trường Sanh trong lòng Đại Nội Huế, Liên hoan Trà Quốc tế – Huế 2025 chính thức khai mạc, mở ra một không gian giao hòa giữa tinh hoa trà Việt và sắc màu trà thế giới. Lần đầu tổ chức tại Cố đô, sự kiện đem đến trải nghiệm văn hóa – sáng tạo phong phú, đồng thời khẳng định hình ảnh Huế như một đô thị di sản sống động, giàu cảm hứng.
Trong không gian tôn nghiêm của Đại Nội – nơi hội tụ chiều sâu văn hóa cung đình Việt Nam, Liên hoan Trà Quốc tế – Huế 2025 được mở ra như một hành trình trở về với truyền thống nhưng vẫn đậm dấu ấn đương đại. Đây là lần đầu Huế tổ chức một sự kiện trà quốc tế quy mô, tạo nên điểm nhấn mới cho dòng sự kiện văn hóa – du lịch gắn với di sản.
Liên hoan năm nay được xem như bước tiến mới trong chiến lược quảng bá hình ảnh thành phố lễ hội. Không gian trưng bày và các hoạt động được thiết kế như một “sân chơi sáng tạo” dành cho cộng đồng yêu trà: từ những nghệ nhân lâu năm đến người trẻ đam mê khám phá văn hóa trà. Sự tương tác giữa các phong cách, kỹ thuật và triết lý thưởng trà từ nhiều quốc gia đã làm phong phú thêm trải nghiệm cho du khách.
Trong khuôn khổ Liên hoan, nhiều chương trình có chiều sâu văn hóa và tính sáng tạo được tổ chức. Tọa đàm “Trà trong dòng chảy của Văn hóa và Sáng tạo” quy tụ các chuyên gia, nghệ nhân trao đổi về giá trị tinh thần và xu hướng phát triển của văn hóa trà trong đời sống hiện đại. Triển lãm Trà quốc tế giới thiệu các dòng trà đặc trưng, cùng những không gian thưởng trà tiêu biểu của từng vùng đất.
Cuộc thi “Teatender – Pha chế trà hiện đại” mang đến màu sắc trẻ trung và sáng tạo trong nghệ thuật pha trà, trong khi không gian Trà dưỡng tâm “Uống trà đi – Hành trình tái kết nối” hướng đến trải nghiệm thiền trà, tái tạo năng lượng và kết nối cảm xúc.
Bên cạnh đó, các chương trình trình diễn nghệ thuật trà tái hiện nghi thức truyền thống; hoạt cảnh “Ngự trà Hoàng cung” đưa du khách trở về bối cảnh cung đình xưa với nghi lễ dâng trà triều Nguyễn; workshop “Chuyện Trà” và giới thiệu sách giúp lan tỏa tri thức, nuôi dưỡng tình yêu trà trong cộng đồng.
Liên hoan Trà Quốc tế – Huế 2025 diễn ra từ ngày 10 đến 12/12, góp phần quảng bá hình ảnh Huế như một điểm đến văn hóa độc đáo của Việt Nam và khu vực. Sự kết hợp giữa bối cảnh cung đình và các hoạt động sáng tạo đã mang đến trải nghiệm giàu cảm xúc, phản ánh nhịp sống mới của đô thị di sản.
Không chỉ dừng ở ý nghĩa của một lễ hội văn hóa – du lịch, Liên hoan còn là cơ hội để Huế tiếp tục khẳng định thương hiệu thành phố Di sản và thành phố Lễ hội trên trường quốc tế. Tinh hoa trà Việt, khi hòa quyện với không gian cung đình và những sáng tạo đương đại, đã tạo nên dấu ấn riêng biệt, cho thấy nỗ lực của Huế trong việc xây dựng một hình ảnh giàu bản sắc, sâu lắng nhưng luôn chuyển động.
Theo Lý thuyết Blue Mind, việc hiện diện gần nước giúp đưa tâm trí vào trạng thái bán thiền, nhẹ nhàng và thư thái hơn. Khi chìm mình xuống nước, hiệu quả này còn được tăng cường cho sức khỏe tinh thần...
Lịch nghỉ Tết Bính Ngọ năm nay kéo dài 9 ngày (từ 14/2 đến 22/2/2026) cùng khoảng cách khá xa so với Tết Dương lịch đã tạo điều kiện lý tưởng để người dân lên kế hoạch về quê và du lịch…
Trong bối cảnh nhu cầu du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp ngày càng tăng, các mô hình du lịch xanh (green tourism) được đánh giá là phù hợp với điều kiện tự nhiên và văn hóa bản địa của nhiều vùng nông thôn Việt Nam…
Đà Nẵng đang chuẩn bị cho một mùa lễ hội chào đón năm mới 2026 đa sắc màu, hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật và giải trí độc đáo...
Nhờ chính sách thị thực linh hoạt, Việt Nam đang trở thành điểm sáng trên bản đồ du lịch thế giới. Không đơn thuần là mở cửa du lịch, những chính sách này được kỳ vọng thu hút nhân tài, nhà đầu tư và tầng lớp du khách cao cấp - những đối tượng có thể tạo ra giá trị dài hạn cho nền kinh tế.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: