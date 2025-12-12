Thứ Sáu, 12/12/2025

Trang chủ Du lịch

Du khách đổ về Huế để khám phá “thế giới trà” lần đầu xuất hiện

Nguyễn Thuấn

12/12/2025, 10:22

Liên hoan Trà Quốc tế – Huế 2025 khai hội trong không gian cổ kính của Đại Nội, mang đến cho du khách hành trình khám phá văn hóa trà đặc sắc giữa lòng di sản. Những hương vị trà từ nhiều quốc gia hòa quyện cùng không khí cung đình tạo nên trải nghiệm du lịch độc đáo khó quên...

Lãnh đạo thành phố Huế thưởng trà tại Liên hoan Trà Quốc tế – Huế 2025.
Lãnh đạo thành phố Huế thưởng trà tại Liên hoan Trà Quốc tế – Huế 2025.

Ngày 11/12, tại Cung Trường Sanh trong lòng Đại Nội Huế, Liên hoan Trà Quốc tế – Huế 2025 chính thức khai mạc, mở ra một không gian giao hòa giữa tinh hoa trà Việt và sắc màu trà thế giới. Lần đầu tổ chức tại Cố đô, sự kiện đem đến trải nghiệm văn hóa – sáng tạo phong phú, đồng thời khẳng định hình ảnh Huế như một đô thị di sản sống động, giàu cảm hứng.

Trong không gian tôn nghiêm của Đại Nội – nơi hội tụ chiều sâu văn hóa cung đình Việt Nam, Liên hoan Trà Quốc tế – Huế 2025 được mở ra như một hành trình trở về với truyền thống nhưng vẫn đậm dấu ấn đương đại. Đây là lần đầu Huế tổ chức một sự kiện trà quốc tế quy mô, tạo nên điểm nhấn mới cho dòng sự kiện văn hóa – du lịch gắn với di sản.

Biểu diễn nghệ thuật trà tái hiện nghi thức truyền thống.
Biểu diễn nghệ thuật trà tái hiện nghi thức truyền thống.

Liên hoan năm nay được xem như bước tiến mới trong chiến lược quảng bá hình ảnh thành phố lễ hội. Không gian trưng bày và các hoạt động được thiết kế như một “sân chơi sáng tạo” dành cho cộng đồng yêu trà: từ những nghệ nhân lâu năm đến người trẻ đam mê khám phá văn hóa trà. Sự tương tác giữa các phong cách, kỹ thuật và triết lý thưởng trà từ nhiều quốc gia đã làm phong phú thêm trải nghiệm cho du khách.

VnEconomy
VnEconomy

Trong khuôn khổ Liên hoan, nhiều chương trình có chiều sâu văn hóa và tính sáng tạo được tổ chức. Tọa đàm “Trà trong dòng chảy của Văn hóa và Sáng tạo” quy tụ các chuyên gia, nghệ nhân trao đổi về giá trị tinh thần và xu hướng phát triển của văn hóa trà trong đời sống hiện đại. Triển lãm Trà quốc tế giới thiệu các dòng trà đặc trưng, cùng những không gian thưởng trà tiêu biểu của từng vùng đất.

Cuộc thi “Teatender – Pha chế trà hiện đại” mang đến màu sắc trẻ trung và sáng tạo trong nghệ thuật pha trà, trong khi không gian Trà dưỡng tâm “Uống trà đi – Hành trình tái kết nối” hướng đến trải nghiệm thiền trà, tái tạo năng lượng và kết nối cảm xúc.

Trình diễn pha trà.
Trình diễn pha trà.

Bên cạnh đó, các chương trình trình diễn nghệ thuật trà tái hiện nghi thức truyền thống; hoạt cảnh “Ngự trà Hoàng cung” đưa du khách trở về bối cảnh cung đình xưa với nghi lễ dâng trà triều Nguyễn; workshop “Chuyện Trà” và giới thiệu sách giúp lan tỏa tri thức, nuôi dưỡng tình yêu trà trong cộng đồng.

Liên hoan Trà Quốc tế – Huế 2025 diễn ra từ ngày 10 đến 12/12, góp phần quảng bá hình ảnh Huế như một điểm đến văn hóa độc đáo của Việt Nam và khu vực. Sự kết hợp giữa bối cảnh cung đình và các hoạt động sáng tạo đã mang đến trải nghiệm giàu cảm xúc, phản ánh nhịp sống mới của đô thị di sản.

Không chỉ dừng ở ý nghĩa của một lễ hội văn hóa – du lịch, Liên hoan còn là cơ hội để Huế tiếp tục khẳng định thương hiệu thành phố Di sản và thành phố Lễ hội trên trường quốc tế. Tinh hoa trà Việt, khi hòa quyện với không gian cung đình và những sáng tạo đương đại, đã tạo nên dấu ấn riêng biệt, cho thấy nỗ lực của Huế trong việc xây dựng một hình ảnh giàu bản sắc, sâu lắng nhưng luôn chuyển động.

Đại Nội Huế du lịch Liên hoan Trà Quốc tế Huế 2025 văn hóa trà Việt Nam

VnEconomy