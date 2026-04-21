Các điểm đến biển đảo “cháy phòng” dịp nghỉ lễ 30/4
Tường Bách
21/04/2026, 08:27
Trước áp lực chi phí gia tăng, đặc biệt là giá vé máy bay và dịch vụ lưu trú, trong kỳ nghỉ lễ sắp tới, nhiều gia đình, nhóm bạn đã chủ động điều chỉnh kế hoạch, ưu tiên các điểm đến gần, ngắn ngày nhằm tiết kiệm chi tiêu…
Khảo sát của phóng viên ngày 20/4 cho thấy, giá vé máy bay nội địa dịp nghỉ lễ đã có dấu
hiệu hạ nhiệt so với thời điểm đầu tháng 4. Cụ thể, chặng TP.HCM – Hà Nội (khứ hồi, 28/4 – 3/5) dao động
khoảng 5,3 – 6,4 triệu đồng tùy từng hãng.Chặng TP.HCM –
Đà Nẵng hay Hà Nội – Đà Nẵng cũng ghi nhận mức giảm phổ biến từ 200.000 đồng so
với giai đoạn cao điểm đặt vé trước đó.
Dù có xu hướng giảm cục bộ, giá vé máy
bay dịp lễ năm nay vẫn ở mức cao so với ngày thường. Theo đại diện Công ty Du lịch Việt, giá vé máy bay dịp lễ
30/4 – 1/5 năm nay tăng trung bình khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2025. Nguyên
nhân chủ yếu đến từ việc các hãng hàng không quốc tế điều chỉnh phụ thu nhiên
liệu từ tháng 3/2026, kéo theo mặt bằng giá chung tăng lên.
Ngoài vé máy bay, giá phòng khách sạn và tour du lịch cũng đồng
loạt tăng. Cụ thể, tại các điểm đến biển như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng hay
Vũng Tàu, giá phòng tăng từ 10 – 30%. Tại TP.HCM và Hà Nội, mức tăng dao động từ
20 – 30%.
Theo dữ liệu tìm kiếm cơ sở lưu trú nội địa trên nền tảng
Agoda, du lịch trong nước ghi nhận mức tăng trưởng 81% cho kỳ nghỉ dài cuối
tháng 4 kéo dài sang đầu tháng 5 so với cùng kỳ năm ngoái. Các điểm đến ven biển tiếp tục dẫn dắt xu hướng, trong đó
4/5 điểm đến nội địa được tìm kiếm nhiều nhất là các thành phố biển, gồm: Vũng
Tàu, Nha Trang, Đà Nẵng và Phan Thiết.
"Du khách Việt đang ưu tiên những chuyến đi dễ lên kế
hoạch, tối ưu chi phí và phù hợp với lối sống cá nhân. Trước kỳ nghỉ lễ, xu
hướng nổi bật là lựa chọn các hành trình ngắn, điểm đến quen thuộc để đảm bảo sự
thuận tiện và thoải mái", ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Agoda Việt Nam, nhận định.
Thực tế ghi nhận tại các doanh nghiệp du lịch tại Phú
Quốc cho thấy thị trường du lịch dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay tiếp tục sôi động.
Phân khúc khách sạn 3 sao đang dẫn dắt thị trường, với tốc độ lấp đầy nhanh nhất.
Nhiều cơ sở lưu trú khu vực trung tâm Phú Quốc tới nay đã gần như kín phòng.
Ngược lại, phân khúc 4 - 5 sao vẫn còn dư địa, một số khách sạn triển khai ưu
đãi, giảm phụ thu để kích cầu.
Các doanh nghiệp cho biết khách nội địa tiếp tục giữ vai trò
chủ lực, tập trung ở phân khúc trung cấp, phù hợp túi tiền. Trong khi đó, khách
quốc tế duy trì ổn định nhưng chủ yếu đi theo nhóm nhỏ, sử dụng xe 7 - 16
chỗ thay vì các đoàn lớn như trước. Tại đảo, hệ thống xe vận chuyển du lịch của
nhiều doanh nghiệp đã kín lịch từ ngày 27/4 và kéo dài qua kỳ nghỉ, thay vì chỉ
tập trung vào một vài ngày cao điểm như trước.
Tương tự, từ tháng 4 đến tháng 8 hàng năm, đảo Lý Sơn (Quảng
Ngãi) bước vào mùa đẹp nhất - trời nắng, ít mưa, biển lặng, thu hút đông đảo du
khách ghé thăm. Ông Ngô Văn Nghĩa, Trưởng Phòng văn hóa và thông tin huyện
Lý Sơn, thông tin hiện tất cả các khách sạn và một homestay
của người dân địa phương trên huyện đảo đã được khách du lịch đặt kín phòng.
Các chủ nhà nghỉ, khách sạn tại Lý Sơn thực hiện nghiêm việc
niêm yết giá vé từ trước nên không có hiện tượng tăng giá, ép giá mặc dù lượng
khách liên tục tăng. Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 4 ngày nên
lượng khách lựa chọn tour đảo Lý Sơn để tham quan tăng đột biến. Hơn 400 phòng
nghỉ trên đảo đến thời điểm hiện nay hầu như đã được lấp đầy.
Cách Hà Nội khoảng 2,5 – 3 tiếng di chuyển, Cát Bà đang nổi
lên là “ngôi sao” mới của miền Bắc dịp 30/4 – 1/5. Điểm nhấn nổi bật nhất
của mùa cao điểm hè năm nay là bãi tắm nằm tại
Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island. Đặc biệt, Cát Bà sẽ chính thức đón chào
chợ xanh sáng tạo VUI-Fest khai trương vào ngày 25/4/2026, hoạt động từ 9h30 đến
24h hàng ngày.
Lý giải về lượng khách đặt phòng tăng trên đảo nhanh những ngày gần
đây, đại diện một cơ sở lưu trú cao cấp với hơn 1.000 phòng cho biết, từ
tháng 4 tới tháng 9 hàng năm là mùa du lịch cao điểm trên đảo Cát Bà. Tại khu
nghỉ dưỡng này, tỷ lệ đặt phòng vào dịp nghỉ lễ sắp tới đã đạt gần 100%.
Cũng vậy, ngày 20/4, bà Ngô Thị Minh Sao, Phó trưởng phòng
Văn hóa - Xã hội Đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh), cho biết chuẩn bị đón kỳ
nghỉ lễ 30/4 - 1/5 sắp tới, công suất phòng tại Cô Tô hiện cơ bản đã đạt 100%.
Tổng số buồng lưu trú trên địa bàn ước đạt khả năng phục vụ khoảng 12.500 - 13.000
khách.
Để chuẩn bị cho giai đoạn cao điểm, đặc khu đã chủ trì các cuộc họp triển
khai tới các ngành liên quan nhằm đảm bảo môi trường kinh doanh du lịch, cơ sở
vật chất và hạ tầng phục vụ khách. Hiện tuyến vận chuyển khách ra đảo được tăng cường với tổng
cộng 42 phương tiện tuyến Cô Tô - Ao Tiên/Cái Rồng/Vũng Đục, gồm 39 tàu cao tốc
và 3 tàu thường. Tuyến Cô Tô - Thanh Lân có 4 phương tiện hoạt động, đảm bảo phục
vụ nhu cầu đi lại trong dịp cao điểm.
Trong tuần tới, các đoàn liên ngành sẽ tổ chức kiểm tra môi
trường kinh doanh dịch vụ du lịch trước kỳ nghỉ lễ và công khai đường dây nóng
hỗ trợ du khách. Năm nay, đặc khu Cô Tô kỳ vọng đón 392.000 lượt khách; trong
đó, dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 và các tháng cao điểm du lịch hè dự báo
lượng khách đến địa bàn tăng mạnh.
Thông tin từ Đà Nẵng, nhiều khách sạn 4 - 5 sao trên đường
Võ Nguyên Giáp cho biết không còn phòng trống nào trong kỳ nghỉ lễ sắp tới. Tại
tuyến đường Hoàng Sa, hàng loạt khách sạn 3, 4 sao cũng “cháy” phòng; các khách
sạn quanh khu vực “phố Tây” An Thượng cũng trong tình trạng tương tự.
Đại diện các khách sạn cho hay năm nay khách đặt phòng sớm, khối
khách sạn ven biển luôn là lựa chọn hàng đầu vì thuận tiện tắm biển, vui chơi. Một
số khách sạn ở khu vực này đến thời điểm này còn phòng, nhưng rất ít và không có view biển hoặc view không đẹp.
Điểm nhấn của dịp lễ năm nay tại thành
phố là chương trình khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng, tổ chức từ ngày 25/4
đến 3/5. Chuỗi hoạt động kéo dài 9 ngày với nhiều nội dung như lễ hội diều, âm
nhạc đêm, không gian ẩm thực, trình diễn thể thao biển, đại chiến súng nước,
walking Sơn Trà, cùng các hoạt động cứu hộ biển.
