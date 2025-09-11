Sắp diễn ra giải Pickleball PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025
Ngô Anh Văn
11/09/2025, 09:17
Chiều 10/9, tại Đà Nẵng, Liên đoàn Pickleball Đà Nẵng (DPF) tổ chức họp báo thông tin về Giải Pickleball PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025 tại thành phố Đà Nẵng...
Theo Ban tổ chức, Giải được diễn ra tại
thành phố Đà Nẵng từ ngày 30/9 đến 04/10/2025, do Hiệp hội Pickleball Mỹ (UPA),
Công ty TNHH Liên kết America & Aisa (AAC) và Liên đoàn Pickleball Đà Nẵng
(DPF); AAC phối hợp tổ chức.
PPA Tour là giải đấu pickleball đẳng
cấp và kịch tính nhất thế giới thuộc hệ thống giải đấu chuyên nghiệp của Hiệp hội
Pickleball Mỹ (UPA), bao gồm: PPA Open - Giải mở rộng, quy tụ nhiều vận động
chuyên nghiệp và bán chuyên; PPA Cup - Giải đấu danh giá, điểm đến của các tay
vợt xuất sắc trong mùa; PPA Slam - Cấp độ cao nhất, tương tự “Grand Slam” trong tennis,
chỉ dành cho những vận động viên mạnh nhất hành tinh.
PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025 lần
đầu tiên diễn ra tại Đà Nẵng là giải pickleball lớn nhất châu Á về quy mô giải
thưởng, số vận động viên tham dự và cả lượng khán giả.
Ông Dương Quang Thuận, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết: Sự kiện này không chỉ giúp phát
triển du lịch thể thao cho Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung, mà được kỳ
vọng sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa phong trào pickleball trên địa bàn
thành phố.
Giải cũng là cơ hội quý báu để các tay vợt phong trào tại Đà Nẵng
được giao lưu, luyện tập cùng các vận động viên chuyên nghiệp hàng đầu thế
giới; từ đó khai phóng cảm hứng và tài năng phát triển chuyên nghiệp môn thể
thao mới nỗi này.
Sự kiện cũng sẽ giúp kết nối văn hóa
Việt Nam với giải đấu danh giá nhất thế giới, thúc đẩy quan hệ hợp tác về du
lịch, thương mại, và thể thao giữa các nhãn hiệu thể thao trong nước với các
đơn vị quốc tế.
Tại họp báo, bà Kimberly Koh, Giám
đốc điều hành UPA Asia chia sẻ: “Chúng tôi rất hào hứng khi mang các giải PPA
Tour Asia Cups đầu tiên đến Malaysia và Việt Nam. Việc thu
hút những vận động viên pickleball tốt nhất thế giới đến khu vực sẽ giúp người
hâm mộ có cơ hội chứng kiến các gương mặt xuất sắc nhất thi đấu trực tiếp, đồng
thời góp phần phát triển nhanh chóng môn thể thao này tại châu Á”.
Theo kế hoạch, Giải sẽ diễn ra liên tục
trong 5 ngày từ 30/09 - 04/10/2025 tại Cung thể thao Tiên Sơn & Làng thể
thao Tuyên Sơn Đà Nẵng. Dự kiến, có hơn 120 vận động viên Pro và 1.000 vận động
vien Amateur của Việt Nam & thế giới
thi đấu các nội dung: Singles &
Doubles - Gold, Silver, Bronze, Top 4, QF, R16, R32; Mở rộng cho mọi trình độ,
mọi độ tuổi.
Các VĐV top 10 tham dự gồm: Ben
Johns, Federico Staksrud, Anna Bright, Tyson McGuffin, Tyra Hurricane Black,
Zoey Chao Yi Wang, Kaitlyn Christian, Alix Truong… Tổng giá trị giải thưởng:
150.000 USD; Điểm xếp hạng Pro: 1.500 điểm
Đặc biệt, các nội dung dành cho
người chơi phong trào (amateur) cũng sẽ là một phần quan trọng của giải. Người
chơi ở mọi độ tuổi và hạng mục sẽ được thi đấu cùng các vận động viên chuyên
nghiệp, với huy chương vàng và danh dự chờ đón.
Giúp Vũng Tàu trở thành “trái tim” du lịch của TP.HCM
10:09, 09/09/2025
Điểm "check in" nổi tiếng của Lý Sơn thành di tích quốc gia
Điểm "check in" nổi tiếng của Lý Sơn thành di tích quốc gia
Ngày 10/9/2025, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, cổng Tò Vò tại đặc khu Lý Sơn đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng là di tích quốc gia…
Giúp Vũng Tàu trở thành “trái tim” du lịch của TP.HCM
Trong kỳ nghỉ lễ 2/9 vừa qua, Trung tâm hỗ trợ khách du lịch Vũng Tàu cho biết, các bãi tắm tại địa phương luôn trong tình trạng đông đúc. Riêng khu vực bãi biển đã ghi nhận hơn 230.000 lượt du khách trong dịp này...
Đưa du lịch Việt Nam đến với du khách Ấn Độ
Với mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đang tổ chức các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam ra nhiều quốc gia trên thế giới. Đặc biệt, Ấn Độ với dân số hơn 1,4 tỷ người và sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu, đang trở thành một thị trường tiềm năng cho du lịch Việt Nam…
“Lửa Xô Viết”: Sản phẩm 3D mapping tái hiện khí thế cách mạng Nghệ Tĩnh 1930-1931
Trình chiếu 3D mapping kết hợp nghệ thuật truyền thống đưa du khách sống lại hào khí Nghệ Tĩnh 1930 – 1931, tạo điểm nhấn du lịch đêm hiện đại bậc nhất từ trước đến nay tại Nghệ An...
Tín hiệu vui tháng thấp điểm, du lịch Việt sẽ hoàn thành mục tiêu?
Theo số liệu Cục Thống kê vừa công bố, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tháng 8/2025 đạt 1,68 triệu lượt, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, lượng khách trong tháng 8/2025 tăng 7,8% so với tháng trước đó…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: