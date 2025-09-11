Sắp diễn ra giải Pickleball PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025

Theo Ban tổ chức, Giải được diễn ra tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 30/9 đến 04/10/2025, do Hiệp hội Pickleball Mỹ (UPA), Công ty TNHH Liên kết America & Aisa (AAC) và Liên đoàn Pickleball Đà Nẵng (DPF); AAC phối hợp tổ chức.

PPA Tour là giải đấu pickleball đẳng cấp và kịch tính nhất thế giới thuộc hệ thống giải đấu chuyên nghiệp của Hiệp hội Pickleball Mỹ (UPA), bao gồm: PPA Open - Giải mở rộng, quy tụ nhiều vận động chuyên nghiệp và bán chuyên; PPA Cup - Giải đấu danh giá, điểm đến của các tay vợt xuất sắc trong mùa; PPA Slam - Cấp độ cao nhất, tương tự “Grand Slam” trong tennis, chỉ dành cho những vận động viên mạnh nhất hành tinh.

PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025 lần đầu tiên diễn ra tại Đà Nẵng là giải pickleball lớn nhất châu Á về quy mô giải thưởng, số vận động viên tham dự và cả lượng khán giả.

Ông Dương Quang Thuận, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết: Sự kiện này không chỉ giúp phát triển du lịch thể thao cho Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung, mà được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa phong trào pickleball trên địa bàn thành phố.

Giải cũng là cơ hội quý báu để các tay vợt phong trào tại Đà Nẵng được giao lưu, luyện tập cùng các vận động viên chuyên nghiệp hàng đầu thế giới; từ đó khai phóng cảm hứng và tài năng phát triển chuyên nghiệp môn thể thao mới nỗi này.

Ông Dương Quang Thuận, Trưởng Ban tổ chức giải địa phương giới thiệu một số hình ảnh các vận động viên Pro quốc tế. Ảnh Ngô Anh Văn

Sự kiện cũng sẽ giúp kết nối văn hóa Việt Nam với giải đấu danh giá nhất thế giới, thúc đẩy quan hệ hợp tác về du lịch, thương mại, và thể thao giữa các nhãn hiệu thể thao trong nước với các đơn vị quốc tế.

Tại họp báo, bà Kimberly Koh, Giám đốc điều hành UPA Asia chia sẻ: “Chúng tôi rất hào hứng khi mang các giải PPA Tour Asia Cups đầu tiên đến Malaysia và Việt Nam. Việc thu hút những vận động viên pickleball tốt nhất thế giới đến khu vực sẽ giúp người hâm mộ có cơ hội chứng kiến các gương mặt xuất sắc nhất thi đấu trực tiếp, đồng thời góp phần phát triển nhanh chóng môn thể thao này tại châu Á”.

Theo kế hoạch, Giải sẽ diễn ra liên tục trong 5 ngày từ 30/09 - 04/10/2025 tại Cung thể thao Tiên Sơn & Làng thể thao Tuyên Sơn Đà Nẵng. Dự kiến, có hơn 120 vận động viên Pro và 1.000 vận động vien Amateur của Việt Nam & thế giới thi đấu các nội dung: Singles & Doubles - Gold, Silver, Bronze, Top 4, QF, R16, R32; Mở rộng cho mọi trình độ, mọi độ tuổi.

Các VĐV top 10 tham dự gồm: Ben Johns, Federico Staksrud, Anna Bright, Tyson McGuffin, Tyra Hurricane Black, Zoey Chao Yi Wang, Kaitlyn Christian, Alix Truong… Tổng giá trị giải thưởng: 150.000 USD; Điểm xếp hạng Pro: 1.500 điểm

Đặc biệt, các nội dung dành cho người chơi phong trào (amateur) cũng sẽ là một phần quan trọng của giải. Người chơi ở mọi độ tuổi và hạng mục sẽ được thi đấu cùng các vận động viên chuyên nghiệp, với huy chương vàng và danh dự chờ đón.