Sử dụng trang Fanpage giả mạo để lừa đảo chiếm đoạt tiền đặt cọc phòng nghỉ của khách du lịch

Ngày 24/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Quách Thị Thu và Quách Thị Thu Hằng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 500 khách du lịch.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Lào Cai, quá trình điều tra xác định, từ cuối năm 2023, do không có tiền tiêu xài cá nhân và trước đây các đối tượng đã có kinh nghiệm trong việc môi giới đặt phòng khách sạn, Quách Thị Thu Hằng, sinh năm 2001, ở tỉnh Thanh Hóa cùng chị gái ruột là Quách Thị Thu, sinh năm 1998, ở huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh (cũ) đã nảy sinh ý định thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách du lịch.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Quách Thị Thu Hằng và Quách Thị Thu rủ nhau mua và sử dụng các trang "Fanpage" giả mạo mang tên các khách sạn, villa trên cả nước và nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tiền đặt cọc phòng nghỉ của khách du lịch.

Sau khi được khách du lịch liên hệ đặt phòng trên các Fanpage thì các đối tượng sẽ cung cấp số tài khoản ngân hàng không chính chủ và yêu cầu khách phải đặt cọc trước 50% tiền phòng thì mới được giữ phòng nghỉ. Khi nhận được tiền cọc của khách, các đối tượng sẽ chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền trên.

Quá trình điều tra xác định, đối tượng Hằng và Thu đã mua và sử dụng các Fanpage Facebook gồm: "Khách sạn White Cloud Sapa Homestay", "Eco Nghi Sơn Island”, "The Kupid Đà Lạt..." cùng 18 số tài khoản ngân hàng và nhiều số điện thoại của các nhà mạng để sử dụng vào mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để che giấu hành vi phạm tội, 2 đối tượng sau khi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách thành công sẽ xóa các Fanpage cũ và tiếp tục lập các Fanpage mới tương tự để tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội…

Đến ngày 09/7/2025, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Lào Cai, Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an tỉnh Thanh Hóa đồng loạt tiến hành kiểm tra, triệu tập làm việc với 15 đối tượng và người liên quan, khám xét, thu giữ 07 điện thoại di động, 14 sim điện thoại đã qua sử dụng, 150 triệu đồng, 11 chiếc nhẫn màu vàng cùng nhiều đồ vật, giấy tờ, sổ sách, dữ liệu điện tử liên quan đến hành vi lừa đảo.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Quách Thị Thu và Quách Thị Thu Hằng đã khai nhận từ cuối năm 2023 đến khoảng tháng 02/2025, các đối tượng đã chiếm đoạt của hơn 500 khách du lịch với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng.

Ngày 21/07/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối Quách Thị Thu Hằng và Quách Thị Thu về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, cơ quan chức năng cảnh báo vào kỳ nghỉ hè, việc đặt phòng đi du lịch trên mạng đang là xu hướng được nhiều gia đình lựa chọn. Chỉ cần vài thao tác tìm kiếm, khách hàng sẽ nhanh chóng có được hàng loạt địa điểm khách sạn, hình ảnh lẫn giá cả dịch vụ liên quan trên mạng xã hội. Nắm bắt nhu cầu đó, các đối tượng lừa đảo đã lập các trang facebook giả mạo hoặc trang web của khách sạn để lừa nạn nhân chuyển tiền đặt cọc.

Khi khách du lịch liên hệ, các đối tượng sẽ liên lạc qua ứng tin nhắn Messenger hoặc Zalo để giới thiệu về các dịch vụ đi kèm mà khách du lịch quan tâm. Các đối tượng sẽ mời chào với mức giá quá rẻ (rẻ hơn 30-50% so với giá chung của thị trường), khiến du khách nhầm tưởng đối tượng là chủ hoặc nhân viên của khách sạn, villa, homestay….

Để tăng thêm sự tin tưởng cho khách du lịch, các đối tượng còn chụp hình, quay video thậm chí livestream khu nghỉ cho khách xem. Khi đồng ý với giá thuê phòng, các đối tượng yêu cầu chuyển tiền cọc từ 30-50% giá trị thuê phòng để chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

Để phòng tránh lừa đảo, cơ quan chức năng đề nghị người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin khi lựa chọn dịch vụ đặt phòng nghỉ trên mạng. Nên lựa chọn những công ty du lịch lữ hành có đủ tư cách pháp nhân hoặc các trang đặt phòng, khách sạn uy tín.

Đặc biệt, không giao dịch với những cá nhân không rõ ràng về thông tin danh tính, địa chỉ; nên kiểm tra kỹ thông tin về khách sạn, lấy số điện thoại của khách sạn gọi xác minh trước khi chuyển tiền cọc. Cảnh giác với các trang quảng cáo giảm giá phòng khách sạn bất thường trong các dịp nghỉ lễ, nhất là những mời chào mua gói du lịch với mức giá rẻ hơn so với giá chung của thị trường.