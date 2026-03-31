Du lịch hè “nóng” sớm, doanh nghiệp tập trung vào tour chặng gần
Tường Bách
31/03/2026, 09:00
Các doanh nghiệp du lịch hiện đang chủ động đàm phán lại với nhà cung cấp, tối ưu hóa chi phí vận chuyển, cân đối lịch trình, đồng thời theo dõi sát biến động giá nhiên liệu và dịch vụ đầu vào để đảm bảo tour không bị gián đoạn…
Ngày hội du lịch TP.HCM lần thứ 22 năm 2026 với chủ đề “Rộn
ràng hè về” sẽ diễn ra từ ngày 2 – 5/4 tại khu B, Công viên 23.9. Ngày hội quy
tụ hơn 120 gian hàng đến từ các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, hãng hàng
không và đơn vị cung ứng dịch vụ trong và ngoài nước.
Nhân dịp này, nhiều doanh
nghiệp lữ hành sẽ đồng loạt tung ra mức giảm giá, ưu đãi cho các hành trình cao điểm du lịch hè 2026. Các khách sạn phân khúc 3 - 5 sao cũng triển khai giảm giá phòng
20 - 50% khi du khách đặt phòng trực tiếp. Trong khi đó, Vietnam Airlines mang đến những chính sách giá vé đặc biệt: giảm đến 20% cho các hành trình nội địa và giảm 15% cho các đường bay quốc tế đối với các hạng phổ thông tiêu chuẩn và tiết kiệm.
Theo Sở Du lịch TP.HCM, trong bối cảnh hiện nay, các doanh
nghiệp du lịch không nên triển khai giảm giá đại trà mà tái cơ cấu sản phẩm.
Thay vì cạnh tranh bằng giá thấp, doanh nghiệp tối ưu lại toàn bộ gói sản phẩm
từ dịch vụ, hành trình đến chuỗi trải nghiệm đi kèm, hướng đến tạo giá trị khác
biệt để thu hút du khách.
Trước mắt, các đơn vị đang đẩy mạnh khai thác tour nội
địa đường bộ hoặc các điểm đến gần để tối ưu chi phí, đa dạng hóa độ trải nghiệm
thay vì tập trung khai thác tour quốc tế trong lúc đang có nhiều biến động. Điển hình, BenThanh Tourist giới thiệu hàng trăm tour hè với
mức giảm đến 5 triệu đồng, tập trung ở các tuyến châu Âu, Úc và Đông Bắc Á. Trong khi thị trường Đông Nam Á và nội địa cũng được điều
chỉnh giá theo hướng kích cầu.
Công ty Lữ hành Saigontourist triển khai nhiều ưu đãi với
tour nội địa đồng giá từ 2,479 triệu đồng, giảm đến 1 triệu đồng cho tour lễ
30/4 và ưu đãi nhóm cho sản phẩm du lịch kết hợp thể thao. Ở thị trường quốc tế,
mức giảm lên tới 10 triệu đồng/khách, cùng các combo vé máy bay và khách sạn 4 -
5 sao giá cạnh tranh. Khách mua tour còn được tặng voucher 500.000 đồng và hưởng
thêm các khuyến mại độc quyền tại Ngày hội du lịch TP.HCM.
Thực tế, trước áp lực gia tăng chi phí đầu vào, các doanh
nghiệp ngành du lịch đang phải triển khai nhiều giải pháp để giữ giá tour. Bà Trần Thị
Bảo Thu, Giám đốc tiếp thị và truyền thông Công ty CP Lữ hành Vietluxtour, cho
hay: “Mùa hè 2026 sẽ là giai đoạn ‘thử lửa’ đối với các công ty du lịch. Khi
chi phí đầu vào biến động, doanh nghiệp không thể chỉ dựa vào giảm giá mà cần
nâng cao năng lực thích ứng”.
Hiện đơn vị này ghi nhận xu hướng dịch chuyển nhanh sang các
thị trường Đông Bắc Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Đài Loan. Đây là
khu vực có lợi thế về khoảng cách bay ngắn, ít bị ảnh hưởng bởi bất ổn không phận,
đồng thời chi phí đang ở mức hấp dẫn nhờ tỉ giá đồng yên và won thuận lợi.
Đại diện Vietravel cho biết sẽ tung ra hơn 10.000
sản phẩm tour trong và ngoài nước với mức giảm giá lên tới 50% để phục vụ nhu cầu
cao điểm hè. Ông Trần Đoàn Thế Duy, Tổng giám đốc Vietravel, cho biết
doanh nghiệp đang chủ động định hướng lại danh mục tour theo hướng linh hoạt
hơn, tập trung vào các tuyến gần, tour nội địa. Nhiều mô hình du lịch tiết kiệm như "Free Walking Tour", du
lịch xe đạp… cũng được mở rộng nhằm phù hợp với xu hướng chi tiêu thận trọng.
Tương tự, đại diện Công ty Flamingo Redtours cho biết, công
ty đang làm việc với các đơn vị vận chuyển đường bộ để cân đối lại giá thuê xe ở
mức hợp lý, đồng thời tính toán lại quy mô đoàn khách và lựa chọn loại phương
tiện phù hợp như xe 45 chỗ, 35 chỗ hay 16 chỗ.
Với những chương trình du lịch
chưa ký hợp đồng, doanh nghiệp cũng chủ động trao đổi với khách hàng để điều chỉnh
giá tour ở mức phù hợp, chia sẻ phần chi phí phát sinh do yếu tố khách quan,
qua đó vẫn đảm bảo chất lượng chuyến đi và hạn chế thiệt hại cho các bên.
Ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing Công ty Du lịch
BestPrice Travel, nhận định nhìn chung bức tranh du lịch hè năm nay vẫn khá sôi
động, nhưng du khách có xu hướng cân nhắc kỹ hơn về điểm đến và chi phí. Đối với
du lịch trong nước, các điểm đến biển như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, Quy
Nhơn, Phú Yên hay Hạ Long vẫn là lựa chọn hàng đầu trong mùa hè do phù hợp với
nhu cầu nghỉ dưỡng của các gia đình.
“Ở thị trường quốc tế, du khách Việt hiện vẫn ưu tiên các điểm
đến gần như Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Hàn Quốc, Nhật Bản và Thái Lan. Những
thị trường này có ưu điểm về khoảng cách bay ngắn, lịch trình thuận tiện và chi
phí hợp lý”, ông Tú nói.
Theo khảo sát, hiện tại giá vé máy bay từ Việt Nam đi châu
Âu, Mỹ đang có xu hướng tăng mạnh nhất do tuyến này không chỉ chịu phí nhiên liệu mà còn chịu
phí bay vòng để né vùng chiến sự. Gần Việt Nam hơn, Trung Quốc đang vào
mùa đẹp nên nhu cầu cao, đẩy giá vé lên cao dù tần suất bay đã tăng. Các
đường bay đi Nhật Bản trước đây giá trung bình khoảng 10 - 16 triệu đồng/vé,
nay cũng đã tăng lên 13 - 19 triệu đồng...
Do các hãng hàng không báo tăng giá, nhiều đơn vị lữ hành buộc
phải điều chỉnh giá tour outbound. Cụ thể, Viettourist thông báo thu thêm phụ
phí nhiên liệu cho tuyến Việt Nam - Trung Quốc từ ngày 1/4 (khoảng 760.000 đồng/khách).
Công ty Du Lịch Việt dự kiến điều chỉnh tăng từ 5 - 10% cho land Đông Nam Á,
Đông Bắc Á.
Là một trong số các doanh nghiệp vẫn đang nỗ lực "gồng"
để giữ giá ổn định cho các tour đã ký hợp đồng hoặc các tour series, Vietravel
lựa chọn phương án tách riêng cấu phần chi phí bay theo điều chỉnh từ hãng hàng
không thay vì điều chỉnh giá tour một cách đồng loạt. Đồng thời, giữ ổn định
toàn bộ chi phí dịch vụ mặt đất nhằm đảm bảo chất lượng hành trình không bị ảnh
hưởng.
Tuy vậy, Vietravel dự báo giai đoạn sắp tới thị trường có thể
tiếp tục ghi nhận những biến động nhất định liên quan đến chi phí vận chuyển.
Vietravel kiến nghị các hãng hàng không và các đơn vị trong chuỗi cung ứng tiếp
tục tăng cường cơ chế phối hợp, minh bạch hơn trong việc cập nhật phụ phí và thời
điểm áp dụng. Qua đó giúp doanh nghiệp lữ hành chủ động xây dựng sản phẩm cũng
như tư vấn kịp thời cho khách hàng.
