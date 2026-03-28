Gia Lai định vị lại du lịch, kích hoạt trục biển – cao nguyên

Sau sáp nhập, Gia Lai có nhiều tiềm năng bứt phá du lịch nếu gắn phát triển hàng không với việc xây dựng các sản phẩm du lịch mới, khác biệt...

Năm 2026 được xem là một dấu mốc quan trọng đối với tỉnh Gia Lai khi địa phương lần đầu tiên đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026 với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”. Dự kiến, 244 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch sẽ diễn ra xuyên suốt cả năm.

Thông qua các hoạt động trong năm, Gia Lai đặt mục tiêu đón khoảng 15 triệu lượt khách, tăng hơn 21% so với năm 2025, với doanh thu du lịch dự kiến đạt khoảng 35.000 tỷ đồng, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho ngành du lịch địa phương.

Trong chiến lược phát triển này, Gia Lai đang định hình một cấu trúc tăng trưởng mới dựa trên hành lang du lịch biển - cao nguyên, kết nối không gian du lịch giữa 2 trung tâm là Quy Nhơn và Pleiku, kết hợp tài nguyên thiên nhiên, văn hóa bản địa và hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện.

PHÁT TRIỂN DU LỊCH GẮN VỚI HÀNG KHÔNG

Tại Hội thảo "Gia Lai 2026: Kích hoạt trục Biển - Cao nguyên" diễn ra ngày 27/3 tại FLC Quy Nhơn, ông Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết trong thời gian qua, Gia Lai xác định rõ một trong những đột phá quan trọng là tổ chức lại không gian kết nối vùng, trong đó nổi bật là cấu trúc hai sân bay vận hành như một hệ thống.

Sân bay Phù Cát được xác định là cửa ngõ quốc tế, nơi đón các dòng khách quốc tế trực tiếp. Trong khi đó, sân bay Pleiku là trung tâm cao nguyên, đóng vai trò phân phối, lưu trú và phát triển trải nghiệm du lịch đặc thù.

"Đây không đơn thuần là câu chuyện hạ tầng hàng không, mà là tư duy phát triển liên kết vùng theo hướng mở, tận dụng lợi thế bổ trợ giữa biển và cao nguyên, giữa quốc tế và nội địa, giữa điểm đến và hành trình," ông Quế nhấn mạnh.

Trong giai đoạn đầu, ông Quế cho biết tỉnh xác định rõ mô hình bay charter (chuyến bay thuê riêng/thuê bao nguyên chuyến) Đông Bắc Á là hướng đi khả thi để kích hoạt thị trường quốc tế, đặc biệt là các thị trường tiềm năng như Hàn Quốc, Nhật Bản….

Song song với đó, tỉnh Gia Lai và các địa phương trong vùng đang tập trung nâng cấp hạ tầng giao thông đường bộ, từng bước hoàn thiện hành lang Biển – Cao nguyên, bảo đảm kết nối nhanh, thuận lợi và đồng bộ.

"Chúng tôi nhận thức rằng hạ tầng không chỉ để kết nối, mà là để mở cửa tăng trưởng quốc tế," ông Quế cho biết. "Khi dòng khách được kích hoạt, khi thời gian di chuyển được rút ngắn, khi trải nghiệm được liền mạch, thì giá trị du lịch sẽ được nâng lên một tầm cao mới".

Ông Đào Xuân Hoạch, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, cho biết với ngành du lịch nói chung, câu chuyện của Gia Lai nói riêng, hàng không đóng vai trò cửa ngõ, động lực để phát triển, nhưng nếu hàng không chỉ “đứng” một mình thì mọi thứ chỉ mãi là tiềm năng. Để hàng không thực sự hỗ trợ phát triển điểm đến, cần xác định phương châm “đi trước mở đường”.

Tuy nhiên, việc phát triển đồng bộ hạ tầng cảng hàng không là điều kiện tiên quyết để đáp ứng điều này. Việc Gia Lai đẩy mạnh đầu tư hạ tầng hàng không như mở rộng đường băng số 2 của sân bay Phù Cát là rất kịp thời, đảm bảo mới đáp ứng nhanh nhu cầu và không bỏ lỡ cơ hội từ thị trường du lịch đang phục hồi mạnh mẽ.

Sân bay Phù Cát được xác định là cửa ngõ quốc tế, nơi đón các dòng khách quốc tế trực tiếp.

Ông Hoạch cũng cho biết, ngành hàng không cũng đã có các chính sách khuyến khích để các cảng hàng không, hãng bay có thể mở rộng hơn nữa hoạt động kinh doanh, khuyến khích phát triển thị trường mới, thông qua việc giảm phí cất/hạ cánh, điều hành bay, đặc biệt với các đường bay mở mới (có thể được giảm tới 50% phí cất, hạ cánh và điều hành trong 24 hoặc 36 tháng).

Về phía chủ đầu tư, ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC, cho rằng đô thị nghỉ dưỡng và ngành hàng không cần phải song hành, phối hợp chặt chẽ thì mới có thể cùng phát triển bền vững. “Với tư cách là nhà đầu tư, khi đến với mỗi vùng đất, tôi luôn trăn trở làm sao để đưa khách đến nhanh nhất, thuận tiện nhất và khiến họ ở lại lâu nhất có thể,” ông Quyết chia sẻ.

Còn theo ông Jung Jin Woo, Chủ tịch RASSO Holdings (nhà phát triển đường bay của Hàn Quốc), Gia Lai là tỉnh đặc biệt khi có cả biển và rừng, có thể phát triển thành một điểm đến với một hệ sinh thái trải nghiệm đầy đủ. RASSO Holdings đang phối hợp cùng Bamboo Airway để chuẩn bị cho các chuyến charter quốc tế từ sân bay Phù Cát tới Hàn Quốc trong quý 3/2026. Hướng đến mục tiêu khai thác 93.500 lượt khách/năm trong thời gian tới.

Gia Lai là tỉnh đặc biệt khi có cả biển và rừng, có thể phát triển thành một điểm đến với một hệ sinh thái trải nghiệm đầy đủ.

“Du khách Hàn Quốc vẫn chưa khám phá Gia Lai, nhưng sớm thôi, điều này sẽ xảy ra, bởi Gia Lai là địa bàn đẹp, nơi núi ôm biển với Quy Nhơn và các địa danh như Kỳ Co, Eo Gió, chợ cá địa phương và Gia Lai là biển hồ, núi lửa, văn hóa Tây Nguyên," ông Jung Jin Woo chia sẻ.

"Philippin có những địa điểm ban đầu không phải là điểm đến nổi bật, nhưng bằng các chuyến bay charter của RASSO, chúng tôi đã hỗ trợ để biến các địa danh này thành điểm đến nổi bật. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng đồng hành để làm điều tương tự với Gia Lai."

ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG TỪ NHỮNG SẢN PHẨM DU LỊCH MỚI

Ông Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho rằng trong quá khứ, du lịch biển từng được đề cao và khai thác chủ động, tuy nhiên theo các chuyên gia về du lịch, du lịch rừng sẽ tạo sự khác biệt lớn trong tương lai và mang lại nhiều giá trị hơn cho ngành du lịch.

Và Gia Lai, với việc hội tụ đủ cả rừng và biển đang đứng trước cơ hội chuyển mình, để du lịch mang lại những hiệu quả lớn và rõ rệt hơn nữa. Ông Tuấn cho biết thời gian tới, sẽ có nhiều dự án du lịch, nghỉ dưỡng quy mô lớn được đầu tư. Trong đó có thể kể đến dự án khu đại nhạc hội nhạc POP - quy mô 70ha của nhà đầu tư Hàn Quốc, hay dự án du lịch nghỉ dưỡng quy mô 500 ha của Tập đoàn FLC.

Gia Lai không định vị là một điểm đến đơn lẻ, mà là một hành trình. Theo ông Quế, đó là hành trình “Biển – Cao nguyên”, nơi du khách có thể trải nghiệm không gian biển xanh, cát trắng, nghỉ dưỡng cao cấp tại Quy Nhơn; và tiếp nối là hành trình khám phá cao nguyên Pleiku với rừng thông, hồ nước, văn hóa cồng chiêng, không gian bản địa độc đáo. Hai điểm đến – hai bản sắc – một hành trình thống nhất, tạo nên sức hấp dẫn khác biệt cho du lịch khu vực và thế giới.

Gia Lai, với việc hội tụ đủ cả rừng và biển đang đứng trước cơ hội chuyển mình.

"Song song với đó, chúng tôi xác định rõ chuỗi giá trị nông nghiệp – văn hóa – sinh thái của Gia Lai là một lợi thế đặc biệt cần được tổ chức lại," ông Quế cho biết thêm. "Từ cà phê, hồ tiêu, cao su… đến văn hóa bản địa, lễ hội, di sản cồng chiêng; từ cảnh quan tự nhiên đến đời sống cộng đồng – tất cả cần được chuẩn hóa thành sản phẩm du lịch; định hình theo tiêu chuẩn quốc tế; và có khả năng quảng bá, tiếp cận thị trường toàn cầu".

Nói về kinh nghiệm tại Quy Nhơn, ông Quyết cho biết nếu du khách chỉ đến để tắm biển, thời gian lưu trú sẽ rất ngắn. Do đó, Quy Nhơn cần có thêm các tổ hợp vui chơi giải trí, vườn thú, sân golf, cùng hệ thống trung tâm hội nghị quy mô lớn cho các sự kiện tầm cỡ, cũng như các phòng hội thảo với sức chứa linh hoạt… để có thể đáp ứng đa dạng nhu cầu của mọi phân khúc khách hàng.