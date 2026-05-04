Du lịch Nghệ An bội thu mùa lễ

Kỳ nghỉ lễ kéo dài, thời tiết thuận lợi cùng loạt sự kiện văn hóa – thể thao quy mô đã tạo cú hích mạnh cho du lịch Nghệ An. Toàn tỉnh ước đón hơn 1,21 triệu lượt khách, doanh thu du lịch vượt 2.191 tỷ đồng, ghi nhận một mùa lễ sôi động, an toàn và giàu sức hút.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An, kỳ nghỉ lễ năm
nay hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi, từ thời tiết đến việc tổ chức đồng bộ các hoạt
động văn hóa, lễ hội, thể thao và vui chơi giải trí. Đây được xem là “bệ phóng”
quan trọng, góp phần kéo dòng khách lớn về với địa phương ngay từ đầu mùa du lịch
hè 2026.
Điểm nhấn nổi bật là chương trình khai mạc Festival Du lịch
Cửa Lò năm 2026 với chủ đề “Cửa Lò - Tinh hoa Lam Thủy”, diễn ra tối 25/4 tại
Quảng trường Bình Minh. Sự kiện được đầu tư công phu với chương trình nghệ thuật
quy mô lớn, kết hợp màn pháo hoa tầm cao kéo dài 15 phút, thu hút đông đảo người
dân và du khách, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ.
Không chỉ dừng lại ở đó, chuỗi hoạt động tại VinWonders Cửa
Hội trong dịp 30/4 - 1/5 cùng Giải marathon “Hành trình theo chân Bác - Vì an
ninh Tổ quốc” tổ chức ngày 2/5 với hơn 3.000 vận động viên tham gia đã góp phần
làm dày thêm trải nghiệm, tăng sức hấp dẫn cho điểm đến Nghệ An.
Nhờ những cú hích này, trong hai đợt nghỉ lễ, toàn tỉnh dự ước
đón khoảng 1.210.000 lượt khách, trong đó khách lưu trú đạt khoảng 420.000 lượt.
Công suất phòng lưu trú bình quân đạt trên 70%, riêng các ngày cao điểm như
25/4, 30/4, 1/5 và 2/5 tăng lên khoảng 90%, cho thấy sức nóng rõ nét của thị
trường du lịch nội địa.
Về doanh thu, tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt
2.191 tỷ đồng, trong đó doanh thu dịch vụ du lịch đạt khoảng 846 tỷ đồng – con
số phản ánh hiệu quả rõ rệt của việc kích cầu và tổ chức sản phẩm du lịch.
Dòng khách tập trung chủ yếu tại các khu du lịch biển, các
điểm văn hóa – tâm linh, khu sinh thái và du lịch cộng đồng. Nhiều điểm đến trọng
điểm ghi nhận lượng khách tăng cao như Khu Di tích Kim Liên, Khu sinh thái Mường
Thanh Safari Diễn Lâm, Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, đền Ông Hoàng
Mười, Di tích Quốc gia đặc biệt Km số 0 cùng các điểm du lịch miền Tây Nghệ An.
Đáng chú ý, riêng thị xã Cửa Lò tiếp tục giữ vai trò “đầu
tàu” khi đón trên 500.000 lượt khách trong hai đợt nghỉ lễ, trong đó hơn
150.000 lượt khách lưu trú, doanh thu ước đạt trên 400 tỷ đồng. Các bãi biển
khác như Quỳnh hay Cửa Hiền cũng ghi nhận lượng khách tăng mạnh, góp phần chia
sẻ áp lực và mở rộng không gian du lịch ven biển.
Để đảm bảo chất lượng phục vụ, trước và trong dịp cao điểm,
ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An đã chỉ đạo các địa phương, ban quản lý khu,
điểm du lịch cùng các cơ sở kinh doanh dịch vụ triển khai đồng bộ nhiều giải
pháp. Trọng tâm là đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách; nâng cao chất lượng dịch
vụ; tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ và bảo vệ
môi trường, cảnh quan du lịch.
