Trang chủ Du lịch

Lễ hội du lịch biển Hải Tiến 2026 với thông điệp Khát vọng vươn xa

Thiên Anh

01/05/2026, 11:31

Tối 30/4, Lễ hội du lịch biển Hải Tiến 2026 chính thức khai mạc tại Quảng trường biển, đánh dấu lần đầu tiên hai xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh phối hợp tổ chức. Với chủ đề "Hải Tiến - Khát vọng vươn xa"…

Chương trình nghệ thuật mở màn lễ hội.

Sự kiện mở màn cho mùa du lịch sôi động, hướng tới mục tiêu đón 2,3 triệu lượt khách, doanh thu 4.700 tỷ đồng. Từ đó, Hải Tiến khẳng định vị thế điểm đến hàng đầu Bắc Trung Bộ.

KHÁT VỌNG ĐÔ THỊ DU LỊCH HIỆN ĐẠI

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến Lê Xuân Hoàn nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của sự kiện năm nay khi lần đầu tiên chính quyền hai xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh cùng bắt tay tổ chức sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đây là bước ngoặt quan trọng, thể hiện sự đồng lòng, chung sức trong chiến lược phát triển du lịch bền vững, hướng tới mục tiêu đưa Hải Tiến vươn lên vị trí thứ hai toàn tỉnh Thanh Hóa chỉ sau Sầm Sơn.

Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến Lê Xuân Hoàn phát biểu khai mạc lễ hội. Ảnh: Lê Hợi

Nằm ở hạ lưu sông Mã, Hải Tiến sở hữu 12 km bờ biển trải dài, được bồi đắp bởi phù sa dòng sông Cung hiền hòa, tạo nên hai cửa Lạch Hới - Lạch Trường với hệ sinh thái đa dạng hiếm có: núi - sông - đồng bằng - biển giao hòa.

Vùng đất này không chỉ giàu tiềm năng kinh tế biển, khai thác thủy sản mà còn là kho tàng di sản văn hóa với nhiều di tích lịch sử giá trị: đền thờ Tô Hiến Thành, Tượng đài Lão dân quân Hoằng Trường, Công viên văn hóa tâm linh Lạch Trường, nghè Cáy, chùa Bụt, chùa Hồi Long, đền thờ và lăng mộ Tướng quân Đại vương Lê Trung Giang.

Hàng vạn người dân và du khách tham dự Lễ khai mạc

Từ một bãi biển hoang sơ, Hải Tiến hôm nay đã khoác lên mình diện mạo hoàn toàn mới - một quần thể du lịch nghỉ dưỡng hiện đại với hạ tầng giao thông đồng bộ, cảnh quan thơ mộng. Sự xuất hiện của Khu du lịch Flamingo Hải Tiến tiêu chuẩn 5 sao đánh dấu bước nâng tầm chất lượng dịch vụ, mang đến trải nghiệm đẳng cấp cho du khách.

Lễ hội năm nay là dịp quảng bá hình ảnh quê hương nhưng sâu xa hơn, đó là lời khẳng định quyết tâm xây dựng Hải Tiến trở thành đô thị du lịch phát triển bền vững, văn minh, hiện đại - một điểm đến hội tụ đủ dư vị biển xanh, cát trắng, nắng vàng và trầm tích văn hóa ngàn đời.

THĂNG HOA CẢM XÚC VÀ LAN TỎA KHÁT VỌNG

Chương trình nghệ thuật khai mạc được dàn dựng công phu, chia làm ba chương với thông điệp xuyên suốt: tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển và tôn vinh vẻ đẹp Hải Tiến. Trên sân khấu hoành tráng, hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại cùng màn hình LED và video minh họa sống động đã tạo nên tổng thể nghệ thuật đặc sắc, giàu cảm xúc. Chương trình được lan tỏa rộng rãi tới công chúng thông qua livestream trên các nền tảng số của Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc

Chương 1 "Tự hào biển quê Thanh" đưa khán giả trở về với những giá trị truyền thống qua các tiết mục "Tự hào xứ Thanh", "Về quê anh em ơi", "Tình ta biển bạc đồng xanh". Những giai điệu ngọt ngào, sâu lắng tái hiện hình ảnh quê hương xứ Thanh giàu bản sắc văn hóa, mở ra bức tranh tiềm năng du lịch biển đầy tự hào.

Chương 2 "Nhịp sống vươn mình" bùng nổ với không khí sôi động, trẻ trung qua các ca khúc "Nhớ mãi chuyến đi này", "Ngàn ước mơ Việt Nam", liên khúc "Mái đình làng biển - Lý kéo chài", "Mùa hè tuyệt vời", "Người ơi người ở đừng về". Các tiết mục khắc họa sinh động sức bật mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - du lịch và đời sống văn hóa của người dân địa phương.

Du khách ùn ùn kéo về Hải Tiến dịp nghỉ lễ

Điểm nhấn Chương 3 "Hải Tiến rạng rỡ tương lai" thực sự thăng hoa với "Bay qua Biển Đông", "Bật tình yêu lên", "Thủy triều" và đặc biệt là "Vũ điệu Carnaval - Về Hải Tiến hôm nay". Âm nhạc sục sôi, vũ đạo cuồng nhiệt hòa cùng hiệu ứng sân khấu đỉnh cao phác họa một Hải Tiến năng động, hấp dẫn, tràn đầy khát vọng vươn xa, sẵn sàng chào đón du khách bốn phương.

Lễ hội thành công đã chính thức mở màn chuỗi hoạt động du lịch sôi động, góp phần kích cầu, quảng bá điểm đến phong phú, hấp dẫn đến với du khách trong nước và quốc tế, hứa hẹn mùa hè bùng nổ, tiếp tục đưa Hải Tiến vươn xa trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Hải Tiến gấp rút làm sạch biển, sẵn sàng cho mùa du lịch hè 2026

16:04, 28/04/2026

Hải Tiến gấp rút làm sạch biển, sẵn sàng cho mùa du lịch hè 2026

Chỉ đạo nóng về sự cố kè biển Hải Tiến, yêu cầu báo cáo trước 3/3/2026

21:50, 13/02/2026

Chỉ đạo nóng về sự cố kè biển Hải Tiến, yêu cầu báo cáo trước 3/3/2026

Kè biển Hải Tiến sạt lở nghiêm trọng, du lịch địa phương đứng trước "sóng gió"

22:34, 03/02/2026

Kè biển Hải Tiến sạt lở nghiêm trọng, du lịch địa phương đứng trước

UBND TP. Hà Nội tiếp nhận quản lý Vườn quốc gia Ba Vì

UBND TP. Hà Nội tiếp nhận quản lý Vườn quốc gia Ba Vì

Việc quản lý tài nguyên rừng, đất đai, tài sản, tài chính và nhân sự của Vườn quốc gia Ba Vì thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về lâm nghiệp, môi trường, đất đai, đầu tư, tài chính, tài sản công và pháp luật khác có liên quan.

Tháng 4/2026: Du lịch Khánh Hòa tăng trưởng doanh thu gần 47%

Tháng 4/2026: Du lịch Khánh Hòa tăng trưởng doanh thu gần 47%

Ước tính riêng tháng 4/2026, toàn tỉnh Khánh Hòa đón khoảng 900.000 lượt khách lưu trú, tăng 31,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 350.000 lượt, tăng 40,2%, khách nội địa khoảng 550.000 lượt, tăng 26,9%...

Mùa du lịch thấp điểm xuất hiện sớm tại Thái Lan

Mùa du lịch thấp điểm xuất hiện sớm tại Thái Lan

Số liệu từ đầu năm 2026 cho thấy ngành du lịch tại Thái Lan có sự sụt giảm mạnh so với dự báo. Thay vì tuân theo các quy luật thông thường gắn liền với từng thời điểm trong năm, sự suy giảm này cho thấy mùa thấp điểm năm nay đã đến sớm...

Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng lọt top 9 lễ hội mùa hè đáng trải nghiệm nhất hành tinh

Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng lọt top 9 lễ hội mùa hè đáng trải nghiệm nhất hành tinh

Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) vừa được tạp chí du lịch danh tiếng Travel + Leisure bình chọn đứng thứ 8 trong Top 9 lễ hội mùa hè đáng trải nghiệm nhất toàn cầu. Đáng chú ý, đây là đại diện duy nhất của Việt Nam xuất hiện trong danh sách này, bên cạnh nhiều lễ hội lớn trên thế giới...

Mùa du lịch biển Đà Nẵng 2026: 19 hoạt động đặc sắc, hấp dẫn

Mùa du lịch biển Đà Nẵng 2026: 19 hoạt động đặc sắc, hấp dẫn

Mùa hè năm 2026, Đà Nẵng một lần nữa khẳng định vị thế của mình là một trong những điểm đến du lịch biển hàng đầu của cả nước với chuỗi sự kiện "Mùa hè rực rỡ" được diễn ra từ ngày 25/4 đến 03/5...

