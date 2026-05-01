Lễ hội du lịch biển Hải Tiến 2026 với thông điệp Khát vọng vươn xa

Tối 30/4, Lễ hội du lịch biển Hải Tiến 2026 chính thức khai mạc tại Quảng trường biển, đánh dấu lần đầu tiên hai xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh phối hợp tổ chức. Với chủ đề "Hải Tiến - Khát vọng vươn xa"…

Sự kiện mở màn cho mùa du lịch sôi động, hướng tới mục tiêu đón 2,3 triệu lượt khách, doanh thu 4.700 tỷ đồng. Từ đó, Hải Tiến khẳng định vị thế điểm đến hàng đầu Bắc Trung Bộ.

KHÁT VỌNG ĐÔ THỊ DU LỊCH HIỆN ĐẠI

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến Lê Xuân Hoàn nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của sự kiện năm nay khi lần đầu tiên chính quyền hai xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh cùng bắt tay tổ chức sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đây là bước ngoặt quan trọng, thể hiện sự đồng lòng, chung sức trong chiến lược phát triển du lịch bền vững, hướng tới mục tiêu đưa Hải Tiến vươn lên vị trí thứ hai toàn tỉnh Thanh Hóa chỉ sau Sầm Sơn.

Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến Lê Xuân Hoàn phát biểu khai mạc lễ hội. Ảnh: Lê Hợi

Nằm ở hạ lưu sông Mã, Hải Tiến sở hữu 12 km bờ biển trải dài, được bồi đắp bởi phù sa dòng sông Cung hiền hòa, tạo nên hai cửa Lạch Hới - Lạch Trường với hệ sinh thái đa dạng hiếm có: núi - sông - đồng bằng - biển giao hòa.

Vùng đất này không chỉ giàu tiềm năng kinh tế biển, khai thác thủy sản mà còn là kho tàng di sản văn hóa với nhiều di tích lịch sử giá trị: đền thờ Tô Hiến Thành, Tượng đài Lão dân quân Hoằng Trường, Công viên văn hóa tâm linh Lạch Trường, nghè Cáy, chùa Bụt, chùa Hồi Long, đền thờ và lăng mộ Tướng quân Đại vương Lê Trung Giang.

Hàng vạn người dân và du khách tham dự Lễ khai mạc

Từ một bãi biển hoang sơ, Hải Tiến hôm nay đã khoác lên mình diện mạo hoàn toàn mới - một quần thể du lịch nghỉ dưỡng hiện đại với hạ tầng giao thông đồng bộ, cảnh quan thơ mộng. Sự xuất hiện của Khu du lịch Flamingo Hải Tiến tiêu chuẩn 5 sao đánh dấu bước nâng tầm chất lượng dịch vụ, mang đến trải nghiệm đẳng cấp cho du khách.

Lễ hội năm nay là dịp quảng bá hình ảnh quê hương nhưng sâu xa hơn, đó là lời khẳng định quyết tâm xây dựng Hải Tiến trở thành đô thị du lịch phát triển bền vững, văn minh, hiện đại - một điểm đến hội tụ đủ dư vị biển xanh, cát trắng, nắng vàng và trầm tích văn hóa ngàn đời.

THĂNG HOA CẢM XÚC VÀ LAN TỎA KHÁT VỌNG

Chương trình nghệ thuật khai mạc được dàn dựng công phu, chia làm ba chương với thông điệp xuyên suốt: tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển và tôn vinh vẻ đẹp Hải Tiến. Trên sân khấu hoành tráng, hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại cùng màn hình LED và video minh họa sống động đã tạo nên tổng thể nghệ thuật đặc sắc, giàu cảm xúc. Chương trình được lan tỏa rộng rãi tới công chúng thông qua livestream trên các nền tảng số của Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc

Chương 1 "Tự hào biển quê Thanh" đưa khán giả trở về với những giá trị truyền thống qua các tiết mục "Tự hào xứ Thanh", "Về quê anh em ơi", "Tình ta biển bạc đồng xanh". Những giai điệu ngọt ngào, sâu lắng tái hiện hình ảnh quê hương xứ Thanh giàu bản sắc văn hóa, mở ra bức tranh tiềm năng du lịch biển đầy tự hào.

Chương 2 "Nhịp sống vươn mình" bùng nổ với không khí sôi động, trẻ trung qua các ca khúc "Nhớ mãi chuyến đi này", "Ngàn ước mơ Việt Nam", liên khúc "Mái đình làng biển - Lý kéo chài", "Mùa hè tuyệt vời", "Người ơi người ở đừng về". Các tiết mục khắc họa sinh động sức bật mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - du lịch và đời sống văn hóa của người dân địa phương.

Du khách ùn ùn kéo về Hải Tiến dịp nghỉ lễ

Điểm nhấn Chương 3 "Hải Tiến rạng rỡ tương lai" thực sự thăng hoa với "Bay qua Biển Đông", "Bật tình yêu lên", "Thủy triều" và đặc biệt là "Vũ điệu Carnaval - Về Hải Tiến hôm nay". Âm nhạc sục sôi, vũ đạo cuồng nhiệt hòa cùng hiệu ứng sân khấu đỉnh cao phác họa một Hải Tiến năng động, hấp dẫn, tràn đầy khát vọng vươn xa, sẵn sàng chào đón du khách bốn phương.

Lễ hội thành công đã chính thức mở màn chuỗi hoạt động du lịch sôi động, góp phần kích cầu, quảng bá điểm đến phong phú, hấp dẫn đến với du khách trong nước và quốc tế, hứa hẹn mùa hè bùng nổ, tiếp tục đưa Hải Tiến vươn xa trên bản đồ du lịch Việt Nam.