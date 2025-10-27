Khánh Hòa sắp hoàn thành mục tiêu đón khách năm 2025

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 27/10/2025
Tường Bách
27/10/2025, 09:11
Sau khi sáp nhập tỉnh, vị thế du lịch của Khánh Hòa có những thay đổi đáng kể, cả về quy mô lẫn định hướng phát triển. Dễ nhận thấy nhất là tiềm năng và cơ hội được “kích hoạt” mạnh mẽ, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng hai con số…
Ngày 26/10, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa cho biết, hoạt động du lịch trong tháng 10 đạt được kết quả khá tốt. Cụ thể, các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh đón 817.000 lượt khách du lịch, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2024.
Trong đó khách quốc tế ước đạt 461.000 lượt, khách nội địa ước đạt 356.000 lượt. Tổng doanh thu du lịch trong tháng ước đạt 4.157,5 tỷ đồng, tăng 52,9% so với cùng kỳ năm trước.
Mức tăng trưởng về doanh thu gấp hơn 2 lần so với mức tăng về lượng khách phản ánh xu hướng chi tiêu bình quân của du khách đang tăng, chất lượng sản phẩm du lịch và dịch vụ được cải thiện đáng kể.
Tính chung 10 tháng năm 2025, tổng lượt khách do các cơ sở lưu trú du lịch phục vụ ước đạt hơn 14,8 triệu lượt, đạt 94,3% so với kế hoạch năm 2025. Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 4,6 triệu lượt, đạt 86,8% so với kế hoạch năm. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 60.318,9 tỷ đồng, đạt 90,8% so với kế hoạch năm 2025.
Với đà tăng trưởng ổn định, ngành Du lịch Khánh Hòa hoàn toàn có thể hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra năm 2025. Sự tăng trưởng mạnh mẽ của khách quốc tế, đặc biệt là tăng 28% trong tháng 10, cho thấy nỗ lực quảng bá thương hiệu du lịch Nha Trang - Khánh Hòa trên thị trường quốc tế đang phát huy hiệu quả.
Trước đó, ngày 25/10, ngành du lịch Khánh Hòa tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực khi chào đón tàu biển quốc tế hạng sang Discovery Princess cập Cảng quốc tế Cam Ranh mang theo 1.200 du khách đến tham quan Nha Trang - Khánh Hòa. Du khách chủ yếu đến từ Bermuda.
Ngay sau khi cập cảng, du khách được khám phá Tháp Bà Ponagar, Chùa Long Sơn, Chợ Đầm... Đặc biệt, du khách còn có cơ hội trải nghiệm tour tham quan làng nghề Trường Sơn, tour Sông Cái, và hoạt động đạp xe đồng quê.
Theo thống kê từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, tính từ đầu tháng 1 đến nay, địa phương đã đón tổng cộng 19 chuyến tàu biển quốc tế với hơn 22.258 lượt khách lên bờ tham quan. Theo lịch đăng ký từ các hãng tàu, từ nay đến hết tháng 12, Khánh Hòa dự kiến sẽ đón thêm 7 chuyến tàu nữa, với khoảng 10.000 lượt khách quốc tế. Đây là một động lực quan trọng, góp phần vào sự thành công chung của ngành du lịch Khánh Hòa.
Kể từ sau ngày 1/7/2025, sự kết hợp giữa thế mạnh du lịch biển đảo của Khánh Hòa (Nha Trang, vịnh Vân Phong) và thế mạnh du lịch văn hóa, sinh thái, khám phá của Ninh Thuận (sa mạc cát, vườn nho, tháp Chăm) đã tạo nên hệ sinh thái sản phẩm du lịch đa dạng và hấp dẫn.
Ở góc độ khác, việc diện tích và dân số tăng lên cũng giúp Khánh Hòa trở thành trung tâm du lịch lớn của khu vực và cả nước. Các khu vực như Cam Lâm và Cam Ranh cũng được quy hoạch trở thành trung tâm du lịch trọng điểm, bổ sung cho phố biển Nha Trang.
Các chuyên gia cho rằng, mục tiêu đón 15 triệu lượt khách năm 2025 là hoàn toàn khả thi nếu Khánh Hòa đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng giao thông và dịch vụ, bảo đảm kết nối thuận lợi giữa các khu vực, giúp du khách di chuyển dễ dàng giữa các điểm tham quan, đồng thời cân bằng giữa phát triển du lịch với bảo tồn giá trị văn hóa, di sản người Chăm và cảnh quan thiên nhiên, trong đó du lịch biển là điểm nhấn chủ đạo.
Thực tế, Khánh Hòa đã và đang triển khai nhiều giải pháp để chạm đến mục tiêu này. Hiện toàn tỉnh Khánh Hòa có 600 sản phẩm OCOP đạt chuẩn từ 3 sao trở lên, tỉnh Khánh Hòa sẽ lựa chọn khoảng 50 sản phẩm OCOP tiêu biểu để phát triển gắn với du lịch.
Cùng với đó là hình thành ít nhất 5 điểm trải nghiệm OCOP - du lịch cấp tỉnh tại các khu vực: Nha Trang, Bắc Vân Phong, Cam Ranh, Ninh Chữ - Mũi Dinh, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh.
Bên cạnh đó, tỉnh sẽ xây dựng bản đồ số OCOP gắn với du lịch, triển khai hệ thống mã QR truy xuất nguồn gốc cho 100% sản phẩm tham gia. Đồng thời ứng dụng công nghệ 3D, Video 360 độ để quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số, hướng đến mục tiêu đưa sản phẩm OCOP trở thành “đại sứ du lịch” trong kỷ nguyên chuyển đổi số.
Không chỉ phát huy thế mạnh nội tại, Khánh Hòa còn đẩy mạnh hợp tác, liên kết du lịch với các tỉnh Tây Nguyên để hình thành sản phẩm “rừng - biển”. Hội nghị Hợp tác phát triển du lịch giữa hai tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk vừa tổ chức tại Nha Trang là ví dụ điển hình.
Liên kết này không chỉ tạo cơ hội kết nối “biển xanh” (Khánh Hòa) với “đại ngàn” (Đắk Lắk), mà còn xác định các định hướng, giải pháp then chốt nhằm xây dựng chuỗi du lịch bền vững, hình thành trục phát triển mới đầy hứa hẹn giai đoạn 2026 - 2030.
Mới đây, Chi hội Lữ hành tỉnh Khánh Hòa cũng đã tổ chức chuyến Famtrip Nha Trang - Đà Lạt - Bảo Lộc với sự tham gia của 30 doanh nghiệp lữ hành và dịch vụ du lịch. Ông Trần Minh Đức, Chi hội trưởng Chi hội Lữ hành Khánh Hòa, cho biết chuyến Famtrip tập trung khai thác chiều sâu các sản phẩm du lịch chất lượng cao tại Lâm Đồng. Từ đó tạo tiền đề cho việc kết nối tour biển - rừng Nha Trang - Đà Lạt/Bảo Lộc, đồng thời mở đường cho các chương trình liên kết trong tương lai.
Được biết, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa đã xác định các định hướng phát triển trọng tâm như: phát triển du lịch bền vững, tạo sản phẩm chất lượng cao, thân thiện môi trường, phù hợp xu hướng du lịch hiện đại.
Bên cạnh đó là kết nối và phát triển du lịch liên vùng, phối hợp cùng các địa phương để phát huy lợi thế và đa dạng hóa sản phẩm. Khẳng định vị thế trung tâm du lịch biển quốc tế, đẩy mạnh du lịch biển, xây dựng Khánh Hòa trở thành điểm đến nghỉ dưỡng cao cấp, vịnh biển nổi tiếng thế giới vào năm 2030.
Tại Hội chợ Mùa Thu 2025, tỉnh Khánh Hòa sẽ tham gia 03 khu gian hàng, khu gian hàng rộng 200m2 tại phân khu “Thu đất Việt – Sắc nước hương thu” do Bộ Công Thương chủ trì.
Không gian trưng bày sản phẩm của tỉnh có sự tham gia của hơn 20 doanh nghiệp tiêu biểu trong tỉnh, giới thiệu đến khách tham quan các sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia, sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh Khánh Hòa như: Yến sào Khánh Hòa, thời trang Khatoco, nước mắm 584, rong nho Trí Tín (sản phẩm đạt OCOP 5 sao), trầm hương, sầu riêng, xoài sấy, nho, táo, rong sụn, thủy sản khô, trà thảo mộc, rượu đinh lăng...
