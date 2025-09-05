Thứ Sáu, 05/09/2025

Trang chủ Tiêu & Dùng

Du lịch Thái Lan buộc phải tung ra nhiều ưu đãi mới

Tường Bách

05/09/2025, 10:30

Ngành du lịch Thái Lan đang chứng kiến ​​sự sụt giảm mạnh về lượng du khách Trung Quốc, với dự kiến ​​sẽ giảm 40% trong năm nay. Những lo ngại về an ninh cũng làm giảm niềm tin du lịch, buộc chính phủ phải đưa ra các ưu đãi mới…

Ngành du lịch Thái Lan tạo việc làm cho 1/5 dân số nước này. Ảnh: Straits Times.
Ngành du lịch Thái Lan tạo việc làm cho 1/5 dân số nước này. Ảnh: Straits Times.

Một khảo sát trực tuyến do tờ Bangkok Post thực hiện từ ngày 30/7 đến 12/8, cho thấy Việt Nam đã trở thành lựa chọn số một thay thế Thái Lan như là một điểm đến cho kỳ nghỉ bãi biển. Hơn 26% số người tham gia bình chọn Việt Nam là điểm đến ưu tiên, Philippines đứng thứ hai với 19%, tiếp đến là Indonesia (18%).

Gần 70% người tham gia khảo sát cho rằng du khách đang ngày càng chuyển hướng sang các điểm đến lân cận thay vì du lịch Thái Lan. Cũng theo khảo sát, những vấn đề du lịch Thái cần ưu tiên để lấy lại vị thế gồm an toàn và thực thi pháp luật, cải thiện hạ tầng giao thông, quảng bá hình ảnh và phát triển sản phẩm đặc thù.

Trong khi đó, Tris Rating, công ty xếp hạng tín nhiệm đầu tiên và hàng đầu tại Thái Lan, cho biết ngành du lịch xứ Chùa Vàng đang đối mặt với áp lực giảm giá phòng khách sạn lần đầu tiên sau 4 năm, do lượng khách từ các thị trường châu Á truyền thống sụt giảm. Chuyên gia dự báo xu hướng này sẽ tiếp tục trong năm 2025, buộc các nhà điều hành khách sạn phải linh hoạt hơn để duy trì công suất phòng.

Thái Lan không còn đứng đầu danh sách điểm đến cho kỳ nghỉ bãi biển tại Đông Nam Á.
Thái Lan không còn đứng đầu danh sách điểm đến cho kỳ nghỉ bãi biển tại Đông Nam Á.

Theo báo cáo mới nhất, tổng lượng khách du lịch quốc tế đến Thái Lan dự kiến chỉ đạt 33,1 triệu lượt trong năm 2025, giảm 5,6% so với năm 2024 (35,5 triệu lượt). Sự sụt giảm này chủ yếu đến từ các thị trường châu Á truyền thống như Trung Quốc, Malaysia và Hàn Quốc - những thị trường gửi khách quan trọng của du lịch Thái Lan.

Số liệu từ Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan cho thấy trong 8 tháng đầu năm 2025, lượng khách quốc tế đã giảm 7,2% so với cùng kỳ năm trước, chỉ đạt 21,9 triệu lượt.

Để duy trì công suất phòng trong bối cảnh khó khăn, các nhà điều hành khách sạn tại Thái Lan buộc phải áp dụng các chính sách giảm giá. Tris Rating cho biết đây là lần đầu tiên sau 4 năm ngành khách sạn chịu áp lực giảm giá, mặc dù giá phòng trung bình đã tăng gần gấp đôi kể từ năm 2021.

"Mặc dù khu vực miền Trung và miền Nam vẫn chiếm ưu thế về đóng góp vào giá phòng, nhưng việc giảm giá cạnh tranh làm giảm giá phòng trung bình. Điều này đặc biệt đúng với các khách sạn cao cấp ở Bangkok, nơi ngày càng phụ thuộc vào các chương trình khuyến mãi không công bố và giảm giá có chọn lọc để duy trì công suất phòng trong mùa thấp điểm", Tris Rating nhận định.

Sự sụt giảm của du lịch Thái Lan chủ yếu đến từ các thị trường châu Á truyền thống như Trung Quốc, Malaysia và Hàn Quốc.
Sự sụt giảm của du lịch Thái Lan chủ yếu đến từ các thị trường châu Á truyền thống như Trung Quốc, Malaysia và Hàn Quốc.

Dự kiến lượng khách du lịch Trung Quốc tới Thái Lan giảm xuống còn 4,6 triệu trong năm nay, từ mức 6,7 triệu vào năm 2024, sau khi giảm 35% trong 7 tháng đầu năm. "Chúng tôi tin rằng nếu lượng khách du lịch Trung Quốc đến Thái Lan không phục hồi ở mức dự kiến ​​sau kỳ nghỉ quốc khánh của Trung Quốc vào tháng 10, điều này có thể báo hiệu sự thay đổi vĩnh viễn trong sở thích du lịch của người Trung Quốc", Tris Rating cảnh báo.

Để thu hút thêm khách Trung Quốc, bà Pattaraanong Na Chiangmai, Phó thống đốc phụ trách thị trường quốc tế khu vực châu Á - Nam Thái Bình Dương thuộc Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT), cho biết cơ quan này đã phê duyệt các đề xuất bay thuê bao (charter flight - thuê trọn máy bay) từ Nội Mông và Côn Minh đến Thái Lan. Ngoài ra, còn có nhiều đơn xin mở chuyến từ Macau, Thiên Tân, Hợp Phì và Quý Dương.

Với mảng bay thương mại, Thai AirAsia và Thai Lion Air đang làm việc với TAT để tăng tần suất và tỷ lệ lấp đầy ghế trên các đường bay đến những thành phố hạng 2 của Trung Quốc. Một hãng hàng không quốc tế khác cũng bày tỏ quan tâm tham gia chương trình trợ giá trên đường bay từ Anh đến Thái Lan.

Du lịch Thái Lan cần thu hút thêm khách Trung Quốc trong kỳ nghỉ quốc khánh vào tháng 10.
Du lịch Thái Lan cần thu hút thêm khách Trung Quốc trong kỳ nghỉ quốc khánh vào tháng 10.

Theo TAT, chương trình "Summer Blast China & Overseas Market" phân bổ 350 triệu baht cho bay thuê bao, 250 triệu baht cho bay thương mại và 150 triệu baht cho các chuyến đi khuyến khích, trại hè. Các chuyến bay thuê bao đạt tỷ lệ lấp đầy từ 60% và 80% sẽ được hỗ trợ lần lượt 300.000 và 350.000 baht. Với bay thương mại, các hãng sẽ nhận 500 baht cho mỗi khách quốc tế tăng thêm. Ngoài ra, khách theo tour khuyến khích hoặc trại hè lưu trú 4 đêm sẽ được hỗ trợ tối đa 1.000 baht/người.

Bà Pattaraanong cho biết hơn một nửa ngân sách sẽ được giải ngân trong năm nay. Đồng thời, Thái Lan đang chuẩn bị "tháng Nihao" vào tháng 10 nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, với nhiều ưu đãi dành cho hộ chiếu Trung Quốc như giảm giá từ các đối tác lớn, khuyến mãi trên nền tảng trực tuyến Meituan. Bà kỳ vọng các gói hỗ trợ sẽ giúp lượng khách Trung Quốc đến Thái Lan đạt mốc 5 triệu lượt trong năm nay.

Cùng với đó, từ tháng 9 đến tháng 11 năm nay, 200.000 du khách quốc tế có thể yêu cầu các chuyến bay nội địa miễn phí để khám phá các tỉnh ít được biết đến hơn ngoài Bangkok và Phuket. Nhằm thu hút du khách trẻ tuổi, Thái Lan cũng đang cho phép chuyển đổi tiền điện tử sang Baht Thái để chi tiêu tại địa phương.

Chương trình mới ra mắt này, được gọi là sáng kiến ​​"Mua vé máy bay quốc tế, miễn phí vé máy bay nội địa" , du khách quốc tế đặt vé máy bay đến Thái Lan sẽ được tặng hai chuyến bay nội địa miễn phí để khám phá nhiều vùng miền khác nhau trong nước.

200.000 du khách quốc tế có thể yêu cầu các chuyến bay nội địa miễn phí để du lịch Thái Lan.
200.000 du khách quốc tế có thể yêu cầu các chuyến bay nội địa miễn phí để du lịch Thái Lan.

Ý tưởng cốt lõi của sáng kiến ​​này là chuyển hướng tập trung khỏi những điểm nóng du lịch thông thường như Bangkok, Phuket và Krabi, đồng thời khuyến khích du khách khám phá những khu vực ít người biết đến, nơi tác động kinh tế của du lịch có thể giúp thúc đẩy doanh nghiệp và cộng đồng địa phương.

Chương trình cũng mang đến sự tiện lợi hơn cho du khách, với 20 kg hành lý miễn cước được bao gồm trong các chuyến bay nội địa. Đối với du khách muốn bay thêm các chuyến bay nội địa, chi phí được ấn định là 1.750 baht cho một chiều và 3.500 baht cho một chiều khứ hồi.

Ước tính khoảng 200.000 du khách quốc tế sẽ tận dụng sáng kiến ​​này, chính phủ Thái Lan đã phân bổ 700 triệu baht để tài trợ cho chương trình. Nếu thành công, nó có thể thay đổi đáng kể bức tranh du lịch Thái Lan, thúc đẩy một mô hình bền vững và toàn diện hơn.

Thời điểm triển khai sáng kiến ​​này cũng mang tính chiến lược, vì nó nhắm vào mùa mưa. Trong thời gian này, các điểm đến nổi tiếng như Phuket và Krabi thường có mưa lớn và biển động, khiến những khu vực này kém hấp dẫn đối với khách du lịch.

Chính phủ Thái Lan hy vọng rằng bằng cách cung cấp các chuyến bay miễn phí, du khách sẽ được khuyến khích khám phá các điểm đến thay thế hấp dẫn hơn bất chấp mùa thấp điểm của du lịch nước này.

Việt Nam đang gia tăng áp lực với du lịch Thái Lan?

09:07, 15/08/2025

Việt Nam đang gia tăng áp lực với du lịch Thái Lan?

Thái Lan chi gần 140 triệu USD để triển khai 22 sáng kiến phát triển du lịch

10:00, 23/07/2025

Thái Lan chi gần 140 triệu USD để triển khai 22 sáng kiến phát triển du lịch

Thái Lan tăng tốc hút khách quốc tế chất lượng cao

09:59, 10/06/2025

Thái Lan tăng tốc hút khách quốc tế chất lượng cao

du lịch Thái Lan tiêu dùng Vneconomy

