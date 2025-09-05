Du lịch Thái Lan buộc phải tung ra nhiều ưu đãi mới
Tường Bách
05/09/2025, 10:30
Ngành du lịch Thái Lan đang chứng kiến sự sụt giảm mạnh về lượng du khách Trung Quốc, với dự kiến sẽ giảm 40% trong năm nay. Những lo ngại về an ninh cũng làm giảm niềm tin du lịch, buộc chính phủ phải đưa ra các ưu đãi mới…
Một khảo sát trực tuyến do tờ Bangkok Post thực hiện từ ngày 30/7 đến 12/8, cho thấy Việt Nam đã trở thành lựa chọn số một thay thế Thái
Lan như là một điểm đến cho kỳ nghỉ bãi biển. Hơn 26% số người tham gia bình chọn
Việt Nam là điểm đến ưu tiên, Philippines đứng thứ hai với 19%, tiếp đến là
Indonesia (18%).
Gần 70% người tham gia khảo sát cho rằng du khách đang ngày
càng chuyển hướng sang các điểm đến lân cận thay vì du lịch Thái Lan. Cũng theo khảo
sát, những vấn đề du lịch Thái cần ưu tiên để lấy lại vị thế gồm an toàn và thực
thi pháp luật, cải thiện hạ tầng giao thông, quảng bá hình ảnh và phát triển sản
phẩm đặc thù.
Trong khi đó, Tris Rating, công ty xếp hạng tín nhiệm đầu tiên
và hàng đầu tại Thái Lan, cho biết ngành du lịch xứ Chùa Vàng đang đối mặt với
áp lực giảm giá phòng khách sạn lần đầu tiên sau 4 năm, do lượng khách từ các
thị trường châu Á truyền thống sụt giảm. Chuyên gia dự báo xu hướng này sẽ tiếp
tục trong năm 2025, buộc các nhà điều hành khách sạn phải linh hoạt hơn để duy
trì công suất phòng.
Theo báo cáo mới nhất, tổng lượng khách du lịch quốc tế đến
Thái Lan dự kiến chỉ đạt 33,1 triệu lượt trong năm 2025, giảm 5,6% so với năm
2024 (35,5 triệu lượt). Sự sụt giảm này chủ yếu đến từ các thị trường châu Á
truyền thống như Trung Quốc, Malaysia và Hàn Quốc - những thị trường gửi khách quan trọng của du lịch Thái Lan.
Số liệu từ Bộ Du lịch và Thể thao
Thái Lan cho thấy trong 8 tháng đầu năm 2025, lượng khách quốc tế đã giảm 7,2%
so với cùng kỳ năm trước, chỉ đạt 21,9 triệu lượt.
Để duy trì công suất phòng trong bối cảnh khó khăn, các nhà
điều hành khách sạn tại Thái Lan buộc phải áp dụng các chính sách giảm giá. Tris
Rating cho biết đây là lần đầu tiên sau 4 năm ngành khách sạn chịu áp lực giảm
giá, mặc dù giá phòng trung bình đã tăng gần gấp đôi kể từ năm 2021.
"Mặc dù khu vực miền Trung và miền Nam vẫn chiếm ưu thế
về đóng góp vào giá phòng, nhưng việc giảm giá cạnh tranh làm giảm giá phòng
trung bình. Điều này đặc biệt đúng với các khách sạn cao cấp ở Bangkok, nơi
ngày càng phụ thuộc vào các chương trình khuyến mãi không công bố và giảm giá
có chọn lọc để duy trì công suất phòng trong mùa thấp điểm", Tris Rating
nhận định.
Dự kiến lượng khách du lịch Trung Quốc tới Thái Lan giảm xuống
còn 4,6 triệu trong năm nay, từ mức 6,7 triệu vào năm 2024, sau khi giảm 35%
trong 7 tháng đầu năm. "Chúng tôi tin rằng nếu lượng khách du lịch Trung
Quốc đến Thái Lan không phục hồi ở mức dự kiến sau kỳ nghỉ quốc khánh của Trung Quốc vào tháng 10, điều này có thể báo hiệu sự thay đổi vĩnh viễn trong sở
thích du lịch của người Trung Quốc", Tris Rating cảnh báo.
Để thu hút thêm khách Trung Quốc, bà Pattaraanong Na
Chiangmai, Phó thống đốc phụ trách thị trường quốc tế khu vực châu Á - Nam Thái
Bình Dương thuộc Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT), cho biết cơ quan này đã phê
duyệt các đề xuất bay thuê bao (charter flight - thuê trọn máy bay) từ Nội Mông
và Côn Minh đến Thái Lan. Ngoài ra, còn có nhiều đơn xin mở chuyến từ Macau,
Thiên Tân, Hợp Phì và Quý Dương.
Với mảng bay thương mại, Thai AirAsia và Thai Lion Air đang
làm việc với TAT để tăng tần suất và tỷ lệ lấp đầy ghế trên các đường bay đến
những thành phố hạng 2 của Trung Quốc. Một hãng hàng không quốc tế khác cũng
bày tỏ quan tâm tham gia chương trình trợ giá trên đường bay từ Anh đến Thái
Lan.
Theo TAT, chương trình "Summer Blast China &
Overseas Market" phân bổ 350 triệu baht cho bay thuê bao, 250 triệu baht
cho bay thương mại và 150 triệu baht cho các chuyến đi khuyến khích, trại hè. Các
chuyến bay thuê bao đạt tỷ lệ lấp đầy từ 60% và 80% sẽ được hỗ trợ lần lượt
300.000 và 350.000 baht. Với bay thương mại, các hãng sẽ nhận 500 baht cho mỗi
khách quốc tế tăng thêm. Ngoài ra, khách theo tour khuyến khích hoặc trại hè
lưu trú 4 đêm sẽ được hỗ trợ tối đa 1.000 baht/người.
Bà Pattaraanong cho biết hơn một nửa ngân sách sẽ được giải
ngân trong năm nay. Đồng thời, Thái Lan đang chuẩn bị "tháng Nihao"
vào tháng 10 nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc,
với nhiều ưu đãi dành cho hộ chiếu Trung Quốc như giảm giá từ các đối tác lớn,
khuyến mãi trên nền tảng trực tuyến Meituan. Bà kỳ vọng các gói hỗ trợ sẽ giúp lượng
khách Trung Quốc đến Thái Lan đạt mốc 5 triệu lượt trong năm nay.
Cùng với đó, từ tháng 9 đến tháng 11 năm nay, 200.000 du
khách quốc tế có thể yêu cầu các chuyến bay nội địa miễn phí để khám phá các tỉnh
ít được biết đến hơn ngoài Bangkok và Phuket. Nhằm thu hút du khách trẻ tuổi,
Thái Lan cũng đang cho phép chuyển đổi tiền điện tử sang Baht Thái để chi tiêu
tại địa phương.
Chương trình mới ra mắt này, được gọi là sáng kiến "Mua
vé máy bay quốc tế, miễn phí vé máy bay nội địa" , du khách quốc tế đặt
vé máy bay đến Thái Lan sẽ được tặng hai chuyến bay nội địa miễn phí để
khám phá nhiều vùng miền khác nhau trong nước.
Ý tưởng cốt lõi của sáng kiến này là chuyển hướng tập
trung khỏi những điểm nóng du lịch thông thường như Bangkok, Phuket và Krabi,
đồng thời khuyến khích du khách khám phá những khu vực ít người biết đến, nơi
tác động kinh tế của du lịch có thể giúp thúc đẩy doanh nghiệp và cộng
đồng địa phương.
Chương trình cũng mang đến sự tiện lợi hơn cho du
khách, với 20 kg hành lý miễn cước được bao gồm trong các chuyến bay
nội địa. Đối với du khách muốn bay thêm các chuyến bay nội địa, chi
phí được ấn định là 1.750 baht cho một chiều và 3.500 baht cho
một chiều khứ hồi.
Ước tính khoảng 200.000 du khách quốc tế sẽ tận
dụng sáng kiến này, chính phủ Thái Lan đã phân bổ 700 triệu baht để
tài trợ cho chương trình. Nếu thành công, nó có thể thay đổi đáng kể bức
tranh du lịch Thái Lan, thúc đẩy một mô hình bền vững và
toàn diện hơn.
Thời điểm triển khai sáng kiến này cũng mang tính chiến lược,
vì nó nhắm vào mùa mưa. Trong thời gian này, các điểm đến nổi tiếng
như Phuket và Krabi thường có mưa lớn và biển động, khiến
những khu vực này kém hấp dẫn đối với khách du lịch.
Chính phủ Thái Lan hy vọng
rằng bằng cách cung cấp các chuyến bay miễn phí, du khách sẽ được khuyến
khích khám phá các điểm đến thay thế hấp dẫn hơn bất chấp mùa thấp điểm của du
lịch nước này.
