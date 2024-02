Du lịch Thanh Hóa thu hơn 1.552 tỷ trong hai tháng đầu năm

Trong tháng 2/2024, tổng lượt khách du lịch toàn tỉnh Thanh Hóa ước đạt 1,29 triệu lượt khách, tăng 34,4% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó khách quốc tế ước đạt 11.300 lượt. Tổng thu du lịch của ước đạt 1.210 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ, trong đó tổng thu từ khách du lịch quốc tế ước đạt 5,35 triệu USD. Tính riêng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (từ 29 tháng Chạp đến ngày mùng 5 tháng Giêng), tổng lượt khách du lịch của Thanh Hóa đạt khoảng 635.000 lượt, tăng 48,7% so với cùng kỳ dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; tổng thu du lịch đạt khoảng 588 tỷ đồng, tăng 51,2% so với cùng kỳ.

Công suất sử dụng phòng dịp Tết trên cả tỉnh Thanh Hóa ước khoảng 30%, chủ yếu là khách đi lễ chùa đầu năm kết hợp tham quan du lịch; điển hình một số địa phương có lượng khách khá đông, như: Thành phố Thanh Hóa khoảng 100.000 lượt; Lam Kinh (Thọ Xuân) 40.000 lượt; Cửa Đạt (Thường Xuân) khoảng 90.000 lượt; Phủ Na (Như Thanh) khoảng 91.000 lượt; Sầm Sơn 65.000 lượt; Đền Sòng (Bỉm Sơn) 40.000 lượt; Pù Luông (Bá Thước) 4.000 lượt; Thành Nhà Hồ (Vĩnh Lộc) 4.500 lượt...

Tính chung 2 tháng đầu năm 2024, tỉnh này có tổng lượng khách du lịch ước đạt gần 1,6 triệu lượt, tăng 9,3% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế ước đạt 16.000 lượt; tổng thu du lịch ước đạt 1.552,5 tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ, trong đó tổng thu từ khách du lịch quốc tế đạt 7,37 triệu USD.

Trong tháng 2/2024, cùng với việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đa dạng, phong phú phục vụ Nhân dân vui Xuân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tổ chức các hoạt động văn hóa, tổ chức lễ hội, quản lý các cơ sở lưu trú du lịch nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các sai phạm theo quy định của pháp luật.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa thành lập đoàn kiểm tra 15 di tích, tại 9 địa phương gồm: Đền Cầm Bá Thước và Chúa Thượng Ngàn, huyện Thường Xuân; Phủ Na, huyện Như Thanh; đền Nưa, Am Tiên, huyện Triệu Sơn; Đền Độc Cước, Cô Tiên, thành phố Sầm Sơn; đền Hàn Sơn, Cô Bơ, huyện Hà Trung; đền Sòng Sơn, Chín Giếng, thị xã Bỉm Sơn; đền Phố Cát, huyện Thạch Thành; Chùa Thông, Chùa Tường Vân, huyện Vĩnh Lộc; đền Quang Trung, thị xã Nghi Sơn.

Thanh Hóa đặt mục tiêu đón 13,8 triệu lượt khách, tổng thu ước đạt 32.387 tỷ đồng trong năm 2024. Trong năm nay các địa phương, khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đăng ký tổ chức 145 hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu. Trong đó, có 85 sự kiện văn hóa, 30 sự kiện thể thao và 30 sự kiện du lịch được tổ chức suốt bốn mùa.