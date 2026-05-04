Hai kỳ nghỉ lễ, du lịch Đà Nẵng doanh thu đạt 5.727 tỷ đồng

Trong những ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương mùng 10/3 âm lịch và 30/4 – 01/5, năm 2026 có hơn 1,46 triệu lượt khách du lịch tham quan thành phố Đà Nẵng, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu du lịch ước đạt hơn 5.727 tỷ đồng...

Với việc tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn, nhiều điểm nhấn độc đáo nổi bật, công tác truyền thông, quảng bá du lịch được triển khai đồng bộ và hiệu quả, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp du lịch, lượng khách đến Đà Nẵng dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 – 01/5/2026 tăng mạnh so với cùng kỳ 2025.

Theo số liệu thống kê từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, dịp nghỉ lễ dài ngày năm nay, tổng lượng khách tham quan, du lịch thành phố (từ ngày 25/4/2026 đến ngày 03/5/2026) ước đạt hơn 1,46 triệu lượt khách, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 621.000 lượt, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2025. Khách lưu trú ước đạt hơn 724.000 lượt, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu du lịch ước đạt hơn 5.727 tỷ đồng, tăng gần 35% so với cùng kỳ năm 2025.

Cầu Rồng phun lửa-màn nghệ thuật độc đáo của Đà Năng.

Đáng chú ý, khách đến Đà Nẵng nghỉ lễ năm nay có nhu cầu sử dụng chất lượng dịch vụ cao hơn so với mọi năm, dù công suất phòng bình quân toàn thành phố đạt khoảng 75 - 80% nhưng công suất khối khách sạn 4 - 5 sao và tương đương đạt lên đến 90 - 95%.

Góp phần vào sự tăng trưởng khách quốc tế trong dịp này là vào ngày 29/4/2026, chuyến tàu biển STAR VOYAGER cập cảng Tiên Sa. Du thuyền này đưa 1.500 du khách và hơn 1.000 thuyền viên, nhân viên phục vụ từ Hồng Kông đến tham quan các điểm đến nổi tiếng của thành phố Đà Nẵng như danh thắng Ngũ Hành Sơn, Chùa Linh Ứng – Sơn Trà, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Hội An, Mỹ Sơn, Rừng dừa Cẩm Thanh…

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, cho biết lượng khách du lịch đến Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 – 01/5 năm 2026 đã có sự khởi sắc; công tác đảm bảo an ninh, an toàn được triển khai hiệu quả; các hoạt động, sự kiện, lễ hội phục vụ người dân và du khách được tổ chức thành công.

Theo đó, Sở đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch triển khai tổ chức các hoạt động, sự kiện văn hóa văn nghệ, thông tin tuyên truyền, thể dục thể thao, du lịch đảm bảo phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, đảm bảo công tác phục vụ nhân dân và khách xuyên suốt dịp lễ, chủ động triển khai đảm bảo công tác cứu nạn, cứu hộ.

Khách du lịch tại Sông Hoài, Hội An trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2026.

Bên cạnh đó, để người dân và du khách thuận tiện theo dõi và tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, sự kiện du lịch, Sở đã cung cấp, tuyên truyền thông tin các hoạt động, sự kiện trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 - 01/5 năm 2026 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cho các cơ quan, đơn vị liên quan và thường xuyên cập nhật hoạt động cung cấp thông tin cho báo, đài phối hợp công tác quảng bá, truyền thông.

Cùng với đó là các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao, du lịch hấp dẫn điển hình phục vụ người dân và du khách. Điển hình như Chương trình “Khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng 2026” với chủ đề “Mùa hè rực rỡ” từ ngày 25/4 – 03/5/2026 tại Công viên Biển Đông, bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Phước Mỹ, Mỹ An, Mỹ Khê, Nguyễn Tất Thành... Ngày hội môi trường Giữ xanh Biển Đà Nẵng; Ngày hội đi bộ Sơn Trà Walking Day...

Đặc biệt, chương trình kích cầu thu hút khách du lịch đến Đà Nẵng năm 2026 “Đà Nẵng - Chạm về Nguyên bản” gắn với đẩy mạnh truyền thông sản phẩm, chương trình du lịch nhất để thu hút khách du lịch đến trong dịp lễ; triển khai chương trình “Top 100 điểm chạm Đà Nẵng” năm 2026; Chương trình "Âm Vang Mỹ Sơn” (26/4/2026), Lễ hội “Sắc màu di sản Chăm”…