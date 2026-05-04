Hai kỳ nghỉ lễ, du lịch Đà Nẵng doanh thu đạt 5.727 tỷ đồng
Ngô Anh Văn
04/05/2026, 09:04
Trong những ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương mùng 10/3 âm lịch và 30/4 – 01/5, năm 2026 có hơn 1,46 triệu lượt khách du lịch tham quan thành phố Đà Nẵng, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu du lịch ước đạt hơn 5.727 tỷ đồng...
Với việc tổ chức nhiều hoạt động, sự kiệnhấp dẫn, nhiều điểm nhấn độc
đáo nổi bật, công tác truyền thông, quảng bá du lịch được triển
khai đồng bộ và hiệu quả, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị và
doanh nghiệp du lịch, lượng khách đến Đà Nẵng dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng
Vương, 30/4 – 01/5/2026 tăng mạnh so với cùng kỳ 2025.
Theo số
liệu thống kê từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, dịp nghỉ lễ
dài ngày năm nay, tổng lượng khách tham quan, du lịch thành phố (từ ngày
25/4/2026 đến ngày 03/5/2026) ước đạt hơn 1,46 triệu lượt khách, tăng 35% so
với cùng kỳ năm 2025.
Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 621.000 lượt, tăng 24% so với
cùng kỳ năm 2025. Khách lưu trú ước đạt hơn 724.000 lượt, tăng 31%
so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu du lịch ước đạt hơn 5.727 tỷ đồng, tăng gần
35% so với cùng kỳ năm 2025.
Đáng chú ý, khách đến Đà Nẵng nghỉ lễ năm
nay có nhu cầu sử dụng chất lượng dịch vụ cao hơn so với mọi năm, dù công suất
phòng bình quân toàn thành phố đạt khoảng 75 - 80% nhưng công suất khối khách sạn
4 - 5 sao và tương đương đạt lên đến 90 - 95%.
Góp phần vào sự tăng trưởng khách quốc tế trong
dịp này là vào ngày 29/4/2026, chuyến tàu biển STAR VOYAGER cập cảng Tiên
Sa. Du thuyền này đưa 1.500 du khách và hơn 1.000 thuyền viên, nhân viên phục vụ từ Hồng Kông đến tham quan các điểm đến nổi tiếng của thành phố Đà Nẵng như danh thắng Ngũ
Hành Sơn, Chùa Linh Ứng – Sơn Trà, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Hội An, Mỹ Sơn,
Rừng dừa Cẩm Thanh…
Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, cho biết lượng khách du lịch đến Đà Nẵng trong dịp
nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 –
01/5 năm 2026 đã có sự khởi sắc; công tác đảm bảo an ninh, an toàn được
triển khai hiệu quả; các hoạt động, sự kiện, lễ hội phục vụ người dân và du
khách được tổ chức thành công.
Theo đó, Sở đã chỉ đạo các phòng chuyên
môn, đơn vị sự nghiệp và các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch triển khai tổ
chức các hoạt động, sự kiện văn hóa văn nghệ, thông tin tuyên truyền, thể dục
thể thao, du lịch đảm bảo phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, đảm bảo
công tác phục vụ nhân dân và khách xuyên suốt dịp lễ, chủ động triển khai đảm
bảo công tác cứu nạn, cứu hộ.
Bên cạnh đó, để người dân và du khách
thuận tiện theo dõi và tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể
thao, sự kiện du lịch, Sở đã cung cấp, tuyên truyền thông tin các hoạt động, sự
kiện trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 - 01/5 năm 2026 trên địa bàn thành
phố Đà Nẵng cho các cơ quan, đơn vị liên quan và thường xuyên cập nhật hoạt
động cung cấp thông tin cho báo, đài phối hợp công tác quảng bá, truyền thông.
Cùng với đó là các
sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao, du lịch hấp dẫn điển hình phục
vụ người dân và du khách. Điển hình như Chương trình “Khai trương mùa du lịch biển Đà
Nẵng 2026” với chủ đề “Mùa hè rực rỡ” từ ngày 25/4 – 03/5/2026 tại Công viên Biển
Đông, bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Phước Mỹ, Mỹ An, Mỹ Khê, Nguyễn Tất Thành... Ngày hội môi trường
Giữ xanh Biển Đà Nẵng; Ngày hội đi bộ Sơn Trà Walking Day...
Đặc biệt, chương
trình kích cầu thu hút khách du lịch đến Đà Nẵng năm 2026 “Đà Nẵng - Chạm về
Nguyên bản” gắn với đẩy mạnh truyền thông sản phẩm, chương trình du lịch nhất
để thu hút khách du lịch đến trong dịp lễ; triển khai chương trình “Top 100
điểm chạm Đà Nẵng” năm 2026; Chương trình
"Âm Vang Mỹ Sơn” (26/4/2026), Lễ hội “Sắc màu di sản Chăm”…
TP. Hồ Chí Minh đón gần 1,7 triệu lượt khách, thu khoảng 8.700 tỷ đồng trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5, nhờ liên kết vùng hiệu quả và đa dạng sản phẩm du lịch...
Hai kỳ nghỉ lễ tuy không được gộp chung nhưng nối tiếp nhau, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân nghỉ ngơi, tham gia các hoạt động vui chơi, trải nghiệm. Hầu hết các địa bàn du lịch trọng điểm đều ghi nhận những tín hiệu đáng mừng…
Theo báo cáo từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh đã có sự bứt phá ngoạn mục trong hai kỳ nghỉ lễ liên tiếp là Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5. Tổng lượng khách đến Thanh Hóa trong hai đợt cao điểm này đạt khoảng 1,72 triệu lượt...
Giữa kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi cái nóng đầu hè bắt đầu lan rộng, thác Ma Hao tại xã Linh Sơn (Thanh Hoá) trở thành điểm đến lý tưởng cho những hành trình "trốn nắng". "Bản hòa âm" của nước, rừng và đá mang đến không gian mát lành cùng những trải nghiệm đậm chất thiên nhiên...
Sự bùng nổ lượng khách trong dịp 30/4 - 1/5 đã giúp du lịch Huế "bội thu", với doanh thu vé tham quan di tích chạm ngưỡng cao kỷ lục, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế địa phương…
