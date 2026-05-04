Thứ Hai, 04/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Du lịch

Hai kỳ nghỉ lễ, du lịch Đà Nẵng doanh thu đạt 5.727 tỷ đồng

Ngô Anh Văn

04/05/2026, 09:04

Trong những ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương mùng 10/3 âm lịch và 30/4 – 01/5, năm 2026 có hơn 1,46 triệu lượt khách du lịch tham quan thành phố Đà Nẵng, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu du lịch ước đạt hơn 5.727 tỷ đồng...

Khách du lịch trong nước và quốc tế tưng bừng trong lễ hội tại Bà Nà Hill. Ảnh Sungroup.
Khách du lịch trong nước và quốc tế tưng bừng trong lễ hội tại Bà Nà Hill. Ảnh Sungroup.

Với việc tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn, nhiều điểm nhấn độc đáo nổi bật, công tác truyền thông, quảng bá du lịch được triển khai đồng bộ và hiệu quả, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp du lịch, lượng khách đến Đà Nẵng dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 – 01/5/2026 tăng mạnh so với cùng kỳ 2025.

Theo số liệu thống kê từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, dịp nghỉ lễ dài ngày năm nay, tổng lượng khách tham quan, du lịch thành phố (từ ngày 25/4/2026 đến ngày 03/5/2026) ước đạt hơn 1,46 triệu lượt khách, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 621.000 lượt, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2025. Khách lưu trú ước đạt hơn 724.000 lượt, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu du lịch ước đạt hơn 5.727 tỷ đồng, tăng gần 35% so với cùng kỳ năm 2025.

Cầu Rồng phun lửa-màn nghệ thuật độc đáo của Đà Năng.
Cầu Rồng phun lửa-màn nghệ thuật độc đáo của Đà Năng.

Đáng chú ý, khách đến Đà Nẵng nghỉ lễ năm nay có nhu cầu sử dụng chất lượng dịch vụ cao hơn so với mọi năm, dù công suất phòng bình quân toàn thành phố đạt khoảng 75 - 80% nhưng công suất khối khách sạn 4 - 5 sao và tương đương đạt lên đến 90 - 95%.

Góp phần vào sự tăng trưởng khách quốc tế trong dịp này là vào ngày 29/4/2026, chuyến tàu biển STAR VOYAGER cập cảng Tiên Sa. Du thuyền này đưa 1.500 du khách và hơn 1.000 thuyền viên, nhân viên phục vụ từ Hồng Kông đến tham quan các điểm đến nổi tiếng của thành phố Đà Nẵng như danh thắng Ngũ Hành Sơn, Chùa Linh Ứng – Sơn Trà, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Hội An, Mỹ Sơn, Rừng dừa Cẩm Thanh…

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, cho biết lượng khách du lịch đến Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 – 01/5 năm 2026 đã có sự khởi sắc; công tác đảm bảo an ninh, an toàn được triển khai hiệu quả; các hoạt động, sự kiện, lễ hội phục vụ người dân và du khách được tổ chức thành công.

Theo đó, Sở đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch triển khai tổ chức các hoạt động, sự kiện văn hóa văn nghệ, thông tin tuyên truyền, thể dục thể thao, du lịch đảm bảo phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, đảm bảo công tác phục vụ nhân dân và khách xuyên suốt dịp lễ, chủ động triển khai đảm bảo công tác cứu nạn, cứu hộ.

Khách du lịch tại Sông Hoài, Hội An trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2026.
Khách du lịch tại Sông Hoài, Hội An trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2026.

Bên cạnh đó, để người dân và du khách thuận tiện theo dõi và tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, sự kiện du lịch, Sở đã cung cấp, tuyên truyền thông tin các hoạt động, sự kiện trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 - 01/5 năm 2026 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cho các cơ quan, đơn vị liên quan và thường xuyên cập nhật hoạt động cung cấp thông tin cho báo, đài phối hợp công tác quảng bá, truyền thông.

Cùng với đó là các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao, du lịch hấp dẫn điển hình phục vụ người dân và du khách. Điển hình như Chương trình “Khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng 2026” với chủ đề “Mùa hè rực rỡ” từ ngày 25/4 – 03/5/2026 tại Công viên Biển Đông, bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Phước Mỹ, Mỹ An, Mỹ Khê, Nguyễn Tất Thành... Ngày hội môi trường Giữ xanh Biển Đà Nẵng; Ngày hội đi bộ Sơn Trà Walking Day...

Đặc biệt, chương trình kích cầu thu hút khách du lịch đến Đà Nẵng năm 2026 “Đà Nẵng - Chạm về Nguyên bản” gắn với đẩy mạnh truyền thông sản phẩm, chương trình du lịch nhất để thu hút khách du lịch đến trong dịp lễ; triển khai chương trình “Top 100 điểm chạm Đà Nẵng” năm 2026; Chương trình "Âm Vang Mỹ Sơn” (26/4/2026), Lễ hội “Sắc màu di sản Chăm”…

Huế lập đỉnh doanh thu vé di sản dịp lễ, vượt 4,2 tỷ đồng/ngày

15:06, 02/05/2026

Huế lập đỉnh doanh thu vé di sản dịp lễ, vượt 4,2 tỷ đồng/ngày

Tháng 4/2026: Du lịch Khánh Hòa tăng trưởng doanh thu gần 47%

15:02, 29/04/2026

Tháng 4/2026: Du lịch Khánh Hòa tăng trưởng doanh thu gần 47%

Mùa du lịch biển Đà Nẵng 2026: 19 hoạt động đặc sắc, hấp dẫn

07:41, 29/04/2026

Mùa du lịch biển Đà Nẵng 2026: 19 hoạt động đặc sắc, hấp dẫn

Từ khóa:

du lịch du lịch Đà Nẵng 2026 giỗ tổ Hùng Vương sự kiện văn hóa Đà Nẵng Vneconomy

Đọc thêm

Du lịch TP. Hồ Chí Minh

Du lịch TP. Hồ Chí Minh "bội thu" 8.700 tỷ đồng trong 2 kỳ nghỉ lễ

TP. Hồ Chí Minh đón gần 1,7 triệu lượt khách, thu khoảng 8.700 tỷ đồng trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5, nhờ liên kết vùng hiệu quả và đa dạng sản phẩm du lịch...

Sau hai kỳ nghỉ liên tiếp, du lịch Việt Nam ghi nhận tín hiệu tích cực

Sau hai kỳ nghỉ liên tiếp, du lịch Việt Nam ghi nhận tín hiệu tích cực

Hai kỳ nghỉ lễ tuy không được gộp chung nhưng nối tiếp nhau, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân nghỉ ngơi, tham gia các hoạt động vui chơi, trải nghiệm. Hầu hết các địa bàn du lịch trọng điểm đều ghi nhận những tín hiệu đáng mừng…

Du lịch Thanh Hóa thu hơn 4.330 tỷ đồng trong dịp nghỉ lễ

Du lịch Thanh Hóa thu hơn 4.330 tỷ đồng trong dịp nghỉ lễ

Theo báo cáo từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh đã có sự bứt phá ngoạn mục trong hai kỳ nghỉ lễ liên tiếp là Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5. Tổng lượng khách đến Thanh Hóa trong hai đợt cao điểm này đạt khoảng 1,72 triệu lượt...

Thác Ma Hao “bản hòa âm” giữa đại ngàn xứ Thanh

Thác Ma Hao “bản hòa âm” giữa đại ngàn xứ Thanh

Giữa kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi cái nóng đầu hè bắt đầu lan rộng, thác Ma Hao tại xã Linh Sơn (Thanh Hoá) trở thành điểm đến lý tưởng cho những hành trình “trốn nắng”. “Bản hòa âm” của nước, rừng và đá mang đến không gian mát lành cùng những trải nghiệm đậm chất thiên nhiên...

Huế lập đỉnh doanh thu vé di sản dịp lễ, vượt 4,2 tỷ đồng/ngày

Huế lập đỉnh doanh thu vé di sản dịp lễ, vượt 4,2 tỷ đồng/ngày

Sự bùng nổ lượng khách trong dịp 30/4 - 1/5 đã giúp du lịch Huế “bội thu”, với doanh thu vé tham quan di tích chạm ngưỡng cao kỷ lục, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế địa phương…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

eMagazine

Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

eMagazine

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

eMagazine

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

GREENFEED: Tăng trưởng bền vững là cùng cộng đồng phát triển

Doanh nghiệp

2

Trung Quốc cấm doanh nghiệp sa thải lao động vì AI

Kinh tế số

3

Du lịch TP. Hồ Chí Minh "bội thu" 8.700 tỷ đồng trong 2 kỳ nghỉ lễ

Du lịch

4

Xung đột Trung Đông thúc đẩy tham vọng điện hạt nhân ở Đông Nam Á

Kinh tế xanh

5

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 4/2026

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy