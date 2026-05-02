Huế lập đỉnh doanh thu vé di sản dịp lễ, vượt 4,2 tỷ đồng/ngày
Nguyễn Thuấn
02/05/2026, 15:06
Sự bùng nổ lượng khách trong dịp 30/4 - 1/5 đã giúp du lịch Huế “bội thu”, với doanh thu vé tham quan di tích chạm ngưỡng cao kỷ lục, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế địa phương…
Trong hai ngày cao điểm 30/4 và 1/5, dòng khách đổ về Quần thể
di tích Cố đô Huế tăng mạnh, tập trung chủ yếu tại Đại Nội Huế cùng hệ thống
lăng tẩm các vua triều Nguyễn. Các công trình tiêu biểu như điện Thái Hòa, điện
Kiến Trung, Thái Miếu… tiếp tục là “thỏi nam châm” thu hút du khách nhờ giá trị
kiến trúc và chiều sâu lịch sử.
Điểm nhấn đáng chú ý là doanh thu bán vé tham quan tăng vọt.
Riêng ngày 1/5 đạt hơn 4,21 tỷ đồng, vượt mức gần 3,74 tỷ đồng của ngày 30/4
trước đó – đều là những mốc doanh thu theo ngày cao nhất từ trước đến nay.
Song song với tăng trưởng lượng khách, xu hướng mua vé trực
tuyến cũng ghi nhận bước tiến tích cực khi lượng vé online trong ngày 1/5 đạt
hơn 1.000 vé. Việc đẩy mạnh bán vé qua hệ thống số không chỉ giúp giảm áp lực tại
quầy mà còn nâng cao trải nghiệm, tiết kiệm thời gian cho du khách trong những
ngày cao điểm.
Trước nhu cầu tăng cao, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
đã tích cực khuyến khích và hướng dẫn du khách sử dụng hình thức mua vé trực
tuyến thông qua website chính thức. Giải pháp này góp phần tối ưu hóa công tác
quản lý, đồng thời phù hợp với xu hướng chuyển đổi số trong du lịch.
Không chỉ bùng nổ trong dịp lễ 30/4 - 1/5, trước đó, kỳ nghỉ Giỗ
Tổ Hùng Vương cũng chứng kiến lượng khách tăng mạnh. Trong 5 ngày (24 - 28/4), Huế
đón khoảng 395.000 lượt khách, trong đó gần 98.700 lượt khách quốc tế. Doanh
thu du lịch ước đạt khoảng 958 tỷ đồng – con số cho thấy hiệu quả từ các chương
trình kích cầu, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ.
Đà tăng trưởng này đến từ nhiều yếu tố cộng hưởng. Bên cạnh
giá trị di sản nổi bật như Nhã nhạc cung đình Huế, Huế còn ghi điểm nhờ môi trường
du lịch ngày càng văn minh, an toàn. Các khu, điểm tham quan được đầu tư nâng cấp;
công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm được
duy trì chặt chẽ, tạo sự yên tâm cho du khách.
Yếu tố “mềm” cũng đóng vai trò quan trọng khi hình ảnh con
người Huế thân thiện, hiền hòa, cùng phong cách phục vụ ngày càng chuyên nghiệp
đang trở thành lợi thế cạnh tranh. Nhiều mô hình du lịch cộng đồng, du lịch
xanh được triển khai hiệu quả, góp phần lan tỏa hình ảnh điểm đến bền vững.
Đáng chú ý, quá trình chuyển đổi số đang được đẩy mạnh với
các nền tảng thông minh như Hue-S, hỗ trợ du khách tra cứu thông tin, phản ánh
hiện trường và nâng cao trải nghiệm trong suốt hành trình.
Cùng với đó, chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Festival Huế diễn
ra quanh năm tiếp tục làm mới sản phẩm du lịch, kết nối di sản với đời sống
đương đại. Ẩm thực Huế – từ các món cung đình cầu kỳ đến đặc sản dân gian –
cũng góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng, giúp hành trình trải nghiệm thêm trọn
vẹn.
Với định hướng phát triển theo hướng “xanh – thông minh – bền
vững”, Huế đang từng bước khẳng định vị thế trung tâm du lịch đặc sắc của miền
Trung. Từ nền tảng di sản đến đổi mới trong quản lý và dịch vụ, điểm đến cố đô
được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, lan tỏa hình ảnh “An toàn –
Thân thiện – Chất lượng – Hấp dẫn” trong mắt du khách trong nước và quốc tế.
Lễ hội du lịch biển Hải Tiến 2026 với thông điệp Khát vọng vươn xa
11:31, 01/05/2026
Mùa du lịch biển Đà Nẵng 2026: 19 hoạt động đặc sắc, hấp dẫn
07:41, 29/04/2026
Tháng 4/2026: Du lịch Khánh Hòa tăng trưởng doanh thu gần 47%
Lễ hội du lịch biển Hải Tiến 2026 với thông điệp Khát vọng vươn xa
Tối 30/4, Lễ hội du lịch biển Hải Tiến 2026 chính thức khai mạc tại Quảng trường biển, đánh dấu lần đầu tiên hai xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh phối hợp tổ chức. Với chủ đề "Hải Tiến - Khát vọng vươn xa"…
UBND TP. Hà Nội tiếp nhận quản lý Vườn quốc gia Ba Vì
Việc quản lý tài nguyên rừng, đất đai, tài sản, tài chính và nhân sự của Vườn quốc gia Ba Vì thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về lâm nghiệp, môi trường, đất đai, đầu tư, tài chính, tài sản công và pháp luật khác có liên quan.
Tháng 4/2026: Du lịch Khánh Hòa tăng trưởng doanh thu gần 47%
Ước tính riêng tháng 4/2026, toàn tỉnh Khánh Hòa đón khoảng 900.000 lượt khách lưu trú, tăng 31,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 350.000 lượt, tăng 40,2%, khách nội địa khoảng 550.000 lượt, tăng 26,9%...
Mùa du lịch thấp điểm xuất hiện sớm tại Thái Lan
Số liệu từ đầu năm 2026 cho thấy ngành du lịch tại Thái Lan có sự sụt giảm mạnh so với dự báo. Thay vì tuân theo các quy luật thông thường gắn liền với từng thời điểm trong năm, sự suy giảm này cho thấy mùa thấp điểm năm nay đã đến sớm...
Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng lọt top 9 lễ hội mùa hè đáng trải nghiệm nhất hành tinh
Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) vừa được tạp chí du lịch danh tiếng Travel + Leisure bình chọn đứng thứ 8 trong Top 9 lễ hội mùa hè đáng trải nghiệm nhất toàn cầu. Đáng chú ý, đây là đại diện duy nhất của Việt Nam xuất hiện trong danh sách này, bên cạnh nhiều lễ hội lớn trên thế giới...
