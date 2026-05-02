Huế lập đỉnh doanh thu vé di sản dịp lễ, vượt 4,2 tỷ đồng/ngày

Sự bùng nổ lượng khách trong dịp 30/4 - 1/5 đã giúp du lịch Huế “bội thu”, với doanh thu vé tham quan di tích chạm ngưỡng cao kỷ lục, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế địa phương…

Trong hai ngày cao điểm 30/4 và 1/5, dòng khách đổ về Quần thể di tích Cố đô Huế tăng mạnh, tập trung chủ yếu tại Đại Nội Huế cùng hệ thống lăng tẩm các vua triều Nguyễn. Các công trình tiêu biểu như điện Thái Hòa, điện Kiến Trung, Thái Miếu… tiếp tục là “thỏi nam châm” thu hút du khách nhờ giá trị kiến trúc và chiều sâu lịch sử.

Điểm nhấn đáng chú ý là doanh thu bán vé tham quan tăng vọt. Riêng ngày 1/5 đạt hơn 4,21 tỷ đồng, vượt mức gần 3,74 tỷ đồng của ngày 30/4 trước đó – đều là những mốc doanh thu theo ngày cao nhất từ trước đến nay.

Song song với tăng trưởng lượng khách, xu hướng mua vé trực tuyến cũng ghi nhận bước tiến tích cực khi lượng vé online trong ngày 1/5 đạt hơn 1.000 vé. Việc đẩy mạnh bán vé qua hệ thống số không chỉ giúp giảm áp lực tại quầy mà còn nâng cao trải nghiệm, tiết kiệm thời gian cho du khách trong những ngày cao điểm.

Huế tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ của điểm đến di sản.

Trước nhu cầu tăng cao, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tích cực khuyến khích và hướng dẫn du khách sử dụng hình thức mua vé trực tuyến thông qua website chính thức. Giải pháp này góp phần tối ưu hóa công tác quản lý, đồng thời phù hợp với xu hướng chuyển đổi số trong du lịch.

Không chỉ bùng nổ trong dịp lễ 30/4 - 1/5, trước đó, kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương cũng chứng kiến lượng khách tăng mạnh. Trong 5 ngày (24 - 28/4), Huế đón khoảng 395.000 lượt khách, trong đó gần 98.700 lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch ước đạt khoảng 958 tỷ đồng – con số cho thấy hiệu quả từ các chương trình kích cầu, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Đà tăng trưởng này đến từ nhiều yếu tố cộng hưởng. Bên cạnh giá trị di sản nổi bật như Nhã nhạc cung đình Huế, Huế còn ghi điểm nhờ môi trường du lịch ngày càng văn minh, an toàn. Các khu, điểm tham quan được đầu tư nâng cấp; công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm được duy trì chặt chẽ, tạo sự yên tâm cho du khách.

Không khí nhộn nhịp bên trong Đại Nội Huế.

Yếu tố “mềm” cũng đóng vai trò quan trọng khi hình ảnh con người Huế thân thiện, hiền hòa, cùng phong cách phục vụ ngày càng chuyên nghiệp đang trở thành lợi thế cạnh tranh. Nhiều mô hình du lịch cộng đồng, du lịch xanh được triển khai hiệu quả, góp phần lan tỏa hình ảnh điểm đến bền vững.

Đáng chú ý, quá trình chuyển đổi số đang được đẩy mạnh với các nền tảng thông minh như Hue-S, hỗ trợ du khách tra cứu thông tin, phản ánh hiện trường và nâng cao trải nghiệm trong suốt hành trình.

Cùng với đó, chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Festival Huế diễn ra quanh năm tiếp tục làm mới sản phẩm du lịch, kết nối di sản với đời sống đương đại. Ẩm thực Huế – từ các món cung đình cầu kỳ đến đặc sản dân gian – cũng góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng, giúp hành trình trải nghiệm thêm trọn vẹn.

Với định hướng phát triển theo hướng “xanh – thông minh – bền vững”, Huế đang từng bước khẳng định vị thế trung tâm du lịch đặc sắc của miền Trung. Từ nền tảng di sản đến đổi mới trong quản lý và dịch vụ, điểm đến cố đô được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, lan tỏa hình ảnh “An toàn – Thân thiện – Chất lượng – Hấp dẫn” trong mắt du khách trong nước và quốc tế.