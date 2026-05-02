Trang chủ Du lịch

Huế lập đỉnh doanh thu vé di sản dịp lễ, vượt 4,2 tỷ đồng/ngày

Nguyễn Thuấn

02/05/2026, 15:06

Sự bùng nổ lượng khách trong dịp 30/4 - 1/5 đã giúp du lịch Huế “bội thu”, với doanh thu vé tham quan di tích chạm ngưỡng cao kỷ lục, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế địa phương…

Dòng người tấp nập tại Quần thể di tích Cố đô Huế dịp lễ.

Trong hai ngày cao điểm 30/4 và 1/5, dòng khách đổ về Quần thể di tích Cố đô Huế tăng mạnh, tập trung chủ yếu tại Đại Nội Huế cùng hệ thống lăng tẩm các vua triều Nguyễn. Các công trình tiêu biểu như điện Thái Hòa, điện Kiến Trung, Thái Miếu… tiếp tục là “thỏi nam châm” thu hút du khách nhờ giá trị kiến trúc và chiều sâu lịch sử.

Điểm nhấn đáng chú ý là doanh thu bán vé tham quan tăng vọt. Riêng ngày 1/5 đạt hơn 4,21 tỷ đồng, vượt mức gần 3,74 tỷ đồng của ngày 30/4 trước đó – đều là những mốc doanh thu theo ngày cao nhất từ trước đến nay.

Song song với tăng trưởng lượng khách, xu hướng mua vé trực tuyến cũng ghi nhận bước tiến tích cực khi lượng vé online trong ngày 1/5 đạt hơn 1.000 vé. Việc đẩy mạnh bán vé qua hệ thống số không chỉ giúp giảm áp lực tại quầy mà còn nâng cao trải nghiệm, tiết kiệm thời gian cho du khách trong những ngày cao điểm.

Huế tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ của điểm đến di sản.

Trước nhu cầu tăng cao, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tích cực khuyến khích và hướng dẫn du khách sử dụng hình thức mua vé trực tuyến thông qua website chính thức. Giải pháp này góp phần tối ưu hóa công tác quản lý, đồng thời phù hợp với xu hướng chuyển đổi số trong du lịch.

Không chỉ bùng nổ trong dịp lễ 30/4 - 1/5, trước đó, kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương cũng chứng kiến lượng khách tăng mạnh. Trong 5 ngày (24 - 28/4), Huế đón khoảng 395.000 lượt khách, trong đó gần 98.700 lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch ước đạt khoảng 958 tỷ đồng – con số cho thấy hiệu quả từ các chương trình kích cầu, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Đà tăng trưởng này đến từ nhiều yếu tố cộng hưởng. Bên cạnh giá trị di sản nổi bật như Nhã nhạc cung đình Huế, Huế còn ghi điểm nhờ môi trường du lịch ngày càng văn minh, an toàn. Các khu, điểm tham quan được đầu tư nâng cấp; công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm được duy trì chặt chẽ, tạo sự yên tâm cho du khách.

Không khí nhộn nhịp bên trong Đại Nội Huế.

Yếu tố “mềm” cũng đóng vai trò quan trọng khi hình ảnh con người Huế thân thiện, hiền hòa, cùng phong cách phục vụ ngày càng chuyên nghiệp đang trở thành lợi thế cạnh tranh. Nhiều mô hình du lịch cộng đồng, du lịch xanh được triển khai hiệu quả, góp phần lan tỏa hình ảnh điểm đến bền vững.

Đáng chú ý, quá trình chuyển đổi số đang được đẩy mạnh với các nền tảng thông minh như Hue-S, hỗ trợ du khách tra cứu thông tin, phản ánh hiện trường và nâng cao trải nghiệm trong suốt hành trình.

Cùng với đó, chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Festival Huế diễn ra quanh năm tiếp tục làm mới sản phẩm du lịch, kết nối di sản với đời sống đương đại. Ẩm thực Huế – từ các món cung đình cầu kỳ đến đặc sản dân gian – cũng góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng, giúp hành trình trải nghiệm thêm trọn vẹn.

Với định hướng phát triển theo hướng “xanh – thông minh – bền vững”, Huế đang từng bước khẳng định vị thế trung tâm du lịch đặc sắc của miền Trung. Từ nền tảng di sản đến đổi mới trong quản lý và dịch vụ, điểm đến cố đô được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, lan tỏa hình ảnh “An toàn – Thân thiện – Chất lượng – Hấp dẫn” trong mắt du khách trong nước và quốc tế.

Lễ hội du lịch biển Hải Tiến 2026 với thông điệp Khát vọng vươn xa

Mùa du lịch biển Đà Nẵng 2026: 19 hoạt động đặc sắc, hấp dẫn

Tháng 4/2026: Du lịch Khánh Hòa tăng trưởng doanh thu gần 47%

Tối 30/4, Lễ hội du lịch biển Hải Tiến 2026 chính thức khai mạc tại Quảng trường biển, đánh dấu lần đầu tiên hai xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh phối hợp tổ chức. Với chủ đề "Hải Tiến - Khát vọng vươn xa"…

Việc quản lý tài nguyên rừng, đất đai, tài sản, tài chính và nhân sự của Vườn quốc gia Ba Vì thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về lâm nghiệp, môi trường, đất đai, đầu tư, tài chính, tài sản công và pháp luật khác có liên quan.

Ước tính riêng tháng 4/2026, toàn tỉnh Khánh Hòa đón khoảng 900.000 lượt khách lưu trú, tăng 31,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 350.000 lượt, tăng 40,2%, khách nội địa khoảng 550.000 lượt, tăng 26,9%...

Số liệu từ đầu năm 2026 cho thấy ngành du lịch tại Thái Lan có sự sụt giảm mạnh so với dự báo. Thay vì tuân theo các quy luật thông thường gắn liền với từng thời điểm trong năm, sự suy giảm này cho thấy mùa thấp điểm năm nay đã đến sớm...

Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) vừa được tạp chí du lịch danh tiếng Travel + Leisure bình chọn đứng thứ 8 trong Top 9 lễ hội mùa hè đáng trải nghiệm nhất toàn cầu. Đáng chú ý, đây là đại diện duy nhất của Việt Nam xuất hiện trong danh sách này, bên cạnh nhiều lễ hội lớn trên thế giới...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Đón cơ hội từ thị trường carbon

Đón cơ hội từ thị trường carbon

Khát vọng dân tộc: Động lực giúp Việt Nam bứt phá trong cuộc đua công nghệ

Khát vọng dân tộc: Động lực giúp Việt Nam bứt phá trong cuộc đua công nghệ

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

Củng cố "lá chắn" năng lượng quốc gia

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Lễ đón Thủ tướng Nhật Bản

Cấp xã vẫn thiếu cán bộ chuyên sâu

Kinh tế chia sẻ được "thổi bùng" nhờ Gen Z

Hải Phòng: Dự án nhà ở Vũ Yên được huy động tối đa 36.000 tỷ đồng

Những chiếc đồng hồ mới ấn tượng nhất của tuần lễ Watches and Wonder 2026

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

