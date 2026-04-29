Tháng 4/2026: Du lịch Khánh Hòa tăng trưởng doanh thu gần 47%
Tường Bách
29/04/2026, 15:02
Ước tính riêng tháng 4/2026, toàn tỉnh Khánh Hòa đón khoảng 900.000 lượt khách lưu trú, tăng 31,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 350.000 lượt, tăng 40,2%, khách nội địa khoảng 550.000 lượt, tăng 26,9%...
Tổng thu du lịch của Khánh Hòa trong tháng 4 ước đạt 7.000 tỷ
đồng, tăng 46,7% - mức tăng cao nhất trong nhiều tháng trở lại đây. Tính chung 4
tháng đầu năm, Khánh Hòa đón khoảng 3,5 triệu lượt khách lưu trú, tăng 24,4% so
với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt 1,4 triệu lượt (tăng 33,8%),
khách nội địa đạt khoảng 2,1 triệu lượt (tăng 18,6%). Tổng thu du lịch ước đạt
27.415 tỷ đồng, tăng 34,6%.
Đặc biệt, từ đầu năm 2026 đến nay, Khánh Hòa đã đón 29 chuyến
tàu biển quốc tế với hơn 45.701 lượt du khách lên bờ tham quan. Theo lịch đăng
ký từ các hãng tàu biển, từ nay đến hết năm 2026, Khánh Hòa sẽ đón thêm 18
chuyến tàu du lịch biển. Đây là tín hiệu tích cực cho sự phục hồi và phát triển
hoạt động du lịch tàu biển, góp phần cho sự thành công của ngành du lịch Khánh
Hòa.
Ngày 28/4, Cảng quốc tế Cam Ranh của Khánh Hòa đã đồng thời đón
2 tàu du lịch biển quốc tế Piano Land và Seven Seas Navigator cập cảng, đưa gần
2.025 du khách đến tham quan, khám phá xứ Trầm Hương. Trong đó, tàu Piano Land
(quốc tịch Bermuda) xuất phát từ Hồng Kông (Trung Quốc), mang theo 1.611
du khách (chủ yếu quốc tịch Trung Quốc). Đoàn khách lưu lại Khánh Hòa đến 15 giờ
ngày 29/4 rồi tiếp tục hành trình trở về Hồng Kông.
Cùng ngày, tàu Seven Seas Navigator (quốc tịch
Bahamas) xuất phát từ cảng Phú Mỹ (TP. Hồ Chí Minh) cập Cảng quốc tế Cam
Ranh lúc 10 giờ, mang theo 414 du khách quốc tịch Mỹ, Canada và nhiều nước châu
Âu. Sau khi cập cảng, đoàn khách tham quan Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô
Nagar, chùa Long Sơn, Chợ Đầm, trải nghiệm Làng nghề Trường Sơn, đi tour xích
lô tham quan Nha Trang, cùng tour đạp xe đồng quê…
Với thị trường nội địa, trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vừa qua, ông Trần Văn
Phú, Trưởng phòng Quản lý Bến tàu Du lịch Nha Trang (thuộc Ban Quản lý vịnh Nha
Trang), cho biết bến tàu đã đón hơn 13.000 lượt khách tham gia các hành trình
tham quan trong vịnh. Các tour khám phá đảo Hòn Miễu (Trí Nguyên), đảo Hòn Mun,
đảo Hòn Tằm… đều thu hút lượng lớn khách du lịch.
Đặc biệt, sau nhiều năm đóng cửa, di tích lịch sử nổi tiếng
Biệt thự Cầu Đá (hay còn gọi là Lầu Bảo Đại) tại Khánh Hòa đã mở cửa đón khách
tham quan trở lại, song song với kế hoạch trùng tu và bảo tồn dài hạn. Việc mở cửa vào dịp nghỉ lễ Giổ Tổ Hùng Vương đã thu hút rất
đông du khách đến đây tham quan, tìm hiểu. Trong 2 ngày 26 và 27/4 hàng trăm lượt
khách đến tham quan di tích, chủ yếu là nhóm gia đình, bạn bè.
Lầu Bảo Đại là một quần thể gồm 5 căn nhà biệt thự cổ mang đậm
kiến trúc Pháp, được xây dựng từ năm 1923, bao gồm: Xương Rồng, Bông Sứ, Bông
Giấy, Phượng Vĩ và Cây Bàng. Giai đoạn 1940 - 1945, đây là điểm đến nghỉ dưỡng,
giải trí thường xuyên của Vua Bảo Đại, Hoàng hậu Nam Phương cùng hoàng gia.
Cũng từ đó, cái tên "Lầu Bảo Đại" trở nên quen thuộc với người dân và
du khách.
Đón chào kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, hiện tại không chỉ khu vực trung tâm Nha Trang, mà các khu
nghỉ dưỡng tại Khu du lịch Bãi Dài cũng đã thông báo kín phòng.
Đại diện khu nghỉ dưỡng The Anam thông tin đến nay cơ sở không còn phòng trống
dù nhu cầu đặt của khách vẫn còn. “Khu du lịch Bãi Dài đang tập trung phần lớn
khách Nga, Hàn Quốc nên số phòng dành cho khách nội địa dịp này không còn nhiều,”
lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Khánh Hòa nhận định.
Theo các cơ sở lưu trú, đa phần khách sạn ở Khánh Hòa vẫn giữ
nguyên giá so với ngày thường để giữ khách. Số ít có tăng nhưng không chênh lệch
quá nhiều. Để đảm bảo cho du khách một kỳ nghỉ an toàn và bảo vệ hình ảnh
du lịch của địa phương, bà Phạm Thị Thanh Hường, Phó giám đốc Sở Văn hóa,
Thể thao & Du lịch Khánh Hòa, cho biết các ban ngành chức năng đồng loạt kiểm
tra việc niêm yết giá cả tại các cơ sở du lịch, hàng quán trên địa bàn.
Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ làm việc liên tục, đồng thời phối
hợp các đơn vị liên quan kiểm tra xuyên suốt tình hình hoạt động du lịch trong
dịp lễ sắp tới. Bà Hường cũng mong muốn du khách, người dân nếu phát hiện đơn vị,
cơ sở nào có dấu hiệu hoặc có tình trạng chặt chém trong dịp lễ hãy báo ngay
cho Sở qua đường dây nóng.
Ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
tỉnh Khánh Hòa, nhận định kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 cùng mùa cao điểm hè là cơ hội
quan trọng để ngành du lịch của tỉnh bứt phá, tạo đà hoàn thành mục tiêu tăng
trưởng năm 2026.
Theo đó, điểm nhấn của mùa du lịch hè năm 2026 là các chương
trình biểu diễn nghệ thuật, hoạt động nghệ thuật đường phố, hô hát bài chòi, biểu
diễn nhạc nước, chương trình văn hóa dân gian và các lễ hội biển được tổ chức
xuyên suốt tại khu vực công viên bờ biển, Quảng trường 2/4 và các khu du lịch lớn.
Để bảo đảm phục vụ tốt lượng khách tăng mạnh trong dịp cao điểm hè, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Khánh Hòa vừa yêu cầu các doanh
nghiệp trên địa bàn triển khai đồng bộ các giải pháp tối ưu hóa chất lượng phục
vụ. Theo đó, các đơn vị phải đáp ứng
nghiêm ngặt quy định phòng cháy chữa cháy, tăng cường giám sát các khu vui chơi
dưới nước, tuyệt đối không sử dụng phương tiện vận tải chưa đăng kiểm và duy
trì tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh.
Bên cạnh việc thực hiện nghiêm niêm yết giá công khai, các
cơ sở cần chủ động lên phương án phân luồng khách để tránh ùn tắc, kiên quyết xử
lý triệt để tình trạng chèo kéo, đeo bám nhằm giữ vững môi trường du lịch văn
minh.
Đồng thời, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm phải được đặt
lên hàng đầu với cam kết sử dụng nguyên liệu rõ nguồn gốc, đi đôi với nỗ lực giảm
thiểu rác thải nhựa để chung tay xây dựng một điểm đến Khánh Hòa "Xanh – Sạch
– Đẹp".
Ngành du lịch tỉnh cũng khuyến khích các đơn vị tung ra các
gói ưu đãi kích cầu, yêu cầu phương tiện vận tải phải gắn biển hiệu đúng quy định,
và đặc biệt nhấn mạnh vai trò của ban lãnh đạo các cơ sở trong việc chủ động phối
hợp với cơ quan chức năng để xử lý khéo léo, kịp thời mọi sự cố phát sinh nhằm
bảo vệ tối đa quyền lợi của du khách.
Du lịch Huế "bội thu" gần 1.000 tỷ đồng dịp Giỗ Tổ, sản phẩm đêm hút khách
Số liệu từ đầu năm 2026 cho thấy ngành du lịch tại Thái Lan có sự sụt giảm mạnh so với dự báo. Thay vì tuân theo các quy luật thông thường gắn liền với từng thời điểm trong năm, sự suy giảm này cho thấy mùa thấp điểm năm nay đã đến sớm...
Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) vừa được tạp chí du lịch danh tiếng Travel + Leisure bình chọn đứng thứ 8 trong Top 9 lễ hội mùa hè đáng trải nghiệm nhất toàn cầu. Đáng chú ý, đây là đại diện duy nhất của Việt Nam xuất hiện trong danh sách này, bên cạnh nhiều lễ hội lớn trên thế giới...
Mùa hè năm 2026, Đà Nẵng một lần nữa khẳng định vị thế của mình là một trong những điểm đến du lịch biển hàng đầu của cả nước với chuỗi sự kiện "Mùa hè rực rỡ" được diễn ra từ ngày 25/4 đến 03/5...
Chỉ còn vài ngày nữa Lễ hội du lịch biển Hải Tiến 2026 sẽ khai mạc, chính quyền hai xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh đang dồn lực chỉnh trang đô thị, xử lý lấn chiếm và tăng cường an toàn cho du khách. Năm nay, Hải Tiến đặt mục tiêu đón 2,3 triệu lượt khách, doanh thu 4.700 tỷ đồng.
Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong tháng 4/2026, tổng lượng khách du lịch đến Thủ đô ước đạt 3,09 triệu lượt, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khách quốc tế đạt khoảng 780 nghìn lượt, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 12,65 nghìn tỷ đồng...
