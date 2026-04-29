Tháng 4/2026: Du lịch Khánh Hòa tăng trưởng doanh thu gần 47%

Ước tính riêng tháng 4/2026, toàn tỉnh Khánh Hòa đón khoảng 900.000 lượt khách lưu trú, tăng 31,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 350.000 lượt, tăng 40,2%, khách nội địa khoảng 550.000 lượt, tăng 26,9%...

Tổng thu du lịch của Khánh Hòa trong tháng 4 ước đạt 7.000 tỷ đồng, tăng 46,7% - mức tăng cao nhất trong nhiều tháng trở lại đây. Tính chung 4 tháng đầu năm, Khánh Hòa đón khoảng 3,5 triệu lượt khách lưu trú, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt 1,4 triệu lượt (tăng 33,8%), khách nội địa đạt khoảng 2,1 triệu lượt (tăng 18,6%). Tổng thu du lịch ước đạt 27.415 tỷ đồng, tăng 34,6%.

Đặc biệt, từ đầu năm 2026 đến nay, Khánh Hòa đã đón 29 chuyến tàu biển quốc tế với hơn 45.701 lượt du khách lên bờ tham quan. Theo lịch đăng ký từ các hãng tàu biển, từ nay đến hết năm 2026, Khánh Hòa sẽ đón thêm 18 chuyến tàu du lịch biển. Đây là tín hiệu tích cực cho sự phục hồi và phát triển hoạt động du lịch tàu biển, góp phần cho sự thành công của ngành du lịch Khánh Hòa.

Ngày 28/4, Cảng quốc tế Cam Ranh của Khánh Hòa đã đồng thời đón 2 tàu du lịch biển quốc tế Piano Land và Seven Seas Navigator cập cảng, đưa gần 2.025 du khách đến tham quan, khám phá xứ Trầm Hương. Trong đó, tàu Piano Land (quốc tịch Bermuda) xuất phát từ Hồng Kông (Trung Quốc), mang theo 1.611 du khách (chủ yếu quốc tịch Trung Quốc). Đoàn khách lưu lại Khánh Hòa đến 15 giờ ngày 29/4 rồi tiếp tục hành trình trở về Hồng Kông.

Cùng ngày, tàu Seven Seas Navigator (quốc tịch Bahamas) xuất phát từ cảng Phú Mỹ (TP. Hồ Chí Minh) cập Cảng quốc tế Cam Ranh lúc 10 giờ, mang theo 414 du khách quốc tịch Mỹ, Canada và nhiều nước châu Âu. Sau khi cập cảng, đoàn khách tham quan Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar, chùa Long Sơn, Chợ Đầm, trải nghiệm Làng nghề Trường Sơn, đi tour xích lô tham quan Nha Trang, cùng tour đạp xe đồng quê…

Với thị trường nội địa, trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vừa qua, ông Trần Văn Phú, Trưởng phòng Quản lý Bến tàu Du lịch Nha Trang (thuộc Ban Quản lý vịnh Nha Trang), cho biết bến tàu đã đón hơn 13.000 lượt khách tham gia các hành trình tham quan trong vịnh. Các tour khám phá đảo Hòn Miễu (Trí Nguyên), đảo Hòn Mun, đảo Hòn Tằm… đều thu hút lượng lớn khách du lịch.

Đặc biệt, sau nhiều năm đóng cửa, di tích lịch sử nổi tiếng Biệt thự Cầu Đá (hay còn gọi là Lầu Bảo Đại) tại Khánh Hòa đã mở cửa đón khách tham quan trở lại, song song với kế hoạch trùng tu và bảo tồn dài hạn. Việc mở cửa vào dịp nghỉ lễ Giổ Tổ Hùng Vương đã thu hút rất đông du khách đến đây tham quan, tìm hiểu. Trong 2 ngày 26 và 27/4 hàng trăm lượt khách đến tham quan di tích, chủ yếu là nhóm gia đình, bạn bè.

Khu di tích lầu Bảo Đại trên núi Cảnh Long (phường Nha Trang, Khánh Hòa), được chỉnh trang sạch sẽ nhưng vẫn giữ nét trầm mặc vốn có.

Lầu Bảo Đại là một quần thể gồm 5 căn nhà biệt thự cổ mang đậm kiến trúc Pháp, được xây dựng từ năm 1923, bao gồm: Xương Rồng, Bông Sứ, Bông Giấy, Phượng Vĩ và Cây Bàng. Giai đoạn 1940 - 1945, đây là điểm đến nghỉ dưỡng, giải trí thường xuyên của Vua Bảo Đại, Hoàng hậu Nam Phương cùng hoàng gia. Cũng từ đó, cái tên "Lầu Bảo Đại" trở nên quen thuộc với người dân và du khách.

Đón chào kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, hiện tại không chỉ khu vực trung tâm Nha Trang, mà các khu nghỉ dưỡng tại Khu du lịch Bãi Dài cũng đã thông báo kín phòng. Đại diện khu nghỉ dưỡng The Anam thông tin đến nay cơ sở không còn phòng trống dù nhu cầu đặt của khách vẫn còn. “Khu du lịch Bãi Dài đang tập trung phần lớn khách Nga, Hàn Quốc nên số phòng dành cho khách nội địa dịp này không còn nhiều,” lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Khánh Hòa nhận định.

Theo các cơ sở lưu trú, đa phần khách sạn ở Khánh Hòa vẫn giữ nguyên giá so với ngày thường để giữ khách. Số ít có tăng nhưng không chênh lệch quá nhiều. Để đảm bảo cho du khách một kỳ nghỉ an toàn và bảo vệ hình ảnh du lịch của địa phương, bà Phạm Thị Thanh Hường, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Khánh Hòa, cho biết các ban ngành chức năng đồng loạt kiểm tra việc niêm yết giá cả tại các cơ sở du lịch, hàng quán trên địa bàn.

Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ làm việc liên tục, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra xuyên suốt tình hình hoạt động du lịch trong dịp lễ sắp tới. Bà Hường cũng mong muốn du khách, người dân nếu phát hiện đơn vị, cơ sở nào có dấu hiệu hoặc có tình trạng chặt chém trong dịp lễ hãy báo ngay cho Sở qua đường dây nóng.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, nhận định kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 cùng mùa cao điểm hè là cơ hội quan trọng để ngành du lịch của tỉnh bứt phá, tạo đà hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Theo đó, điểm nhấn của mùa du lịch hè năm 2026 là các chương trình biểu diễn nghệ thuật, hoạt động nghệ thuật đường phố, hô hát bài chòi, biểu diễn nhạc nước, chương trình văn hóa dân gian và các lễ hội biển được tổ chức xuyên suốt tại khu vực công viên bờ biển, Quảng trường 2/4 và các khu du lịch lớn.

Để bảo đảm phục vụ tốt lượng khách tăng mạnh trong dịp cao điểm hè, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Khánh Hòa vừa yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn triển khai đồng bộ các giải pháp tối ưu hóa chất lượng phục vụ. Theo đó, các đơn vị phải đáp ứng nghiêm ngặt quy định phòng cháy chữa cháy, tăng cường giám sát các khu vui chơi dưới nước, tuyệt đối không sử dụng phương tiện vận tải chưa đăng kiểm và duy trì tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Bên cạnh việc thực hiện nghiêm niêm yết giá công khai, các cơ sở cần chủ động lên phương án phân luồng khách để tránh ùn tắc, kiên quyết xử lý triệt để tình trạng chèo kéo, đeo bám nhằm giữ vững môi trường du lịch văn minh.

Đồng thời, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm phải được đặt lên hàng đầu với cam kết sử dụng nguyên liệu rõ nguồn gốc, đi đôi với nỗ lực giảm thiểu rác thải nhựa để chung tay xây dựng một điểm đến Khánh Hòa "Xanh – Sạch – Đẹp".

Ngành du lịch tỉnh cũng khuyến khích các đơn vị tung ra các gói ưu đãi kích cầu, yêu cầu phương tiện vận tải phải gắn biển hiệu đúng quy định, và đặc biệt nhấn mạnh vai trò của ban lãnh đạo các cơ sở trong việc chủ động phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý khéo léo, kịp thời mọi sự cố phát sinh nhằm bảo vệ tối đa quyền lợi của du khách.