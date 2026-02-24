Du lịch Thanh Hóa: Từ chạy theo số lượng đến quan tâm chất lượng phục vụ

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 khép lại với những con số tăng trưởng tích cực, nhưng điều đáng ghi nhận hơn là sự chuyển biến rõ nét trong cách tổ chức, phục vụ và quản lý điểm đến. Du lịch Thanh Hóa đang từng bước thay đổi tư duy, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng trải nghiệm thay vì chỉ chạy theo số lượng du khách.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, diễn ra từ ngày 14 đến 22/2 (tức ngày 27 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng), hoạt động du lịch trên địa bàn Thanh Hóa ghi nhận nhiều tín hiệu khả quan. Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, toàn tỉnh ước đón khoảng 690 nghìn lượt khách, tăng 2,3% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán năm 2025; tổng thu từ du lịch đạt khoảng 607 tỷ đồng, tăng 6,5%.

Không chỉ tăng trưởng về lượng khách và doanh thu, mùa du lịch đầu năm còn cho thấy những chuyển động tích cực trong công tác tổ chức, điều hành và xây dựng môi trường du lịch văn minh.

SIẾT CHẶT TỔ CHỨC, NÂNG CHẤT LƯỢNG LỄ HỘI

Trong những ngày đầu xuân, các điểm di tích tâm linh trên địa bàn tỉnh thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương. Tại Phủ Na, đền Nưa - Am Tiên, đền thờ Lê Hoàn, đền Sòng Sơn, đền Độc Cước và khu di tích lịch sử Lam Kinh, không khí lễ hội diễn ra trang nghiêm, nền nếp.

Hệ thống di tích lịch sử - văn hóa tiếp tục là lựa chọn ưu tiên của du khách trong dịp đầu năm. Trong đó, Di tích Phủ Na dẫn đầu toàn tỉnh với trên 50 nghìn lượt khách. Đền Cửa Đạt đón trên 48 nghìn lượt khách. Cụm di tích, danh thắng đền Độc Cước - đền Cô Tiên và khu du lịch biển Sầm Sơn thu hút khoảng 18,6 nghìn lượt khách. Đền Nưa - Am Tiên đón khoảng 18 nghìn lượt khách; di tích lịch sử Lam Kinh đón trên 27 nghìn lượt khách.

Ngay từ mùng 1 Tết các lực lượng chức năng xã Tân Ninh đã triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự tại Đền Nưa - Am Tiên

Điểm đáng chú ý trong mùa lễ hội năm nay là công tác quản lý được siết chặt, đồng bộ hơn so với những năm trước. Ban quản lý các điểm di tích thực hiện niêm yết công khai giá dịch vụ, sắp xếp hàng quán gọn gàng, bố trí khu vực gửi xe hợp lý, phân luồng giao thông nhằm hạn chế ùn tắc cục bộ. Lực lượng chức năng, đoàn viên thanh niên túc trực trong những ngày cao điểm, hướng dẫn du khách dâng hương đúng nơi quy định, nhắc nhở giữ gìn vệ sinh và đảm bảo an ninh trật tự.

Đền Phủ Na là điểm đến hút khách du lịch những ngày đầu năm mới

Theo ghi nhận, tình trạng chèo kéo, mời chào rút quẻ, ép buộc sử dụng dịch vụ tại nhiều điểm di tích giảm đáng kể. Hình ảnh xếp hàng trật tự tại khu vực dâng hương trở nên phổ biến hơn. Nhiều người dân chủ động thực hiện nghi lễ đúng quy định, hạn chế đốt vàng mã tràn lan, góp phần tạo không gian lễ hội trang nghiêm, văn minh.

Anh Phạm Quang Minh, du khách đến từ Nghệ An, chia sẻ sau chuyến đi lễ tại Phủ Na rằng dù lượng người đổ về rất đông nhưng cảnh quan vẫn sạch đẹp, trật tự được giữ vững. Các khu vực thờ tự đều có người hướng dẫn cụ thể, giúp du khách thực hiện nghi lễ thuận tiện hơn. Theo anh, sự thay đổi trong cách tổ chức giúp không khí lễ hội vừa giữ được nét truyền thống vừa đảm bảo sự thoải mái cho người tham gia.

ĐA DẠNG HÓA SẢN PHẨM, TĂNG TRẢI NGHIỆM

Bên cạnh du lịch tâm linh, các hoạt động văn hóa – trải nghiệm cũng góp phần tạo điểm nhấn cho mùa du lịch đầu năm. Chương trình “Tết xưa làng cổ” tổ chức tại Làng cổ Đông Sơn, phường Hàm Rồng, thu hút đông đảo người dân và du khách. Không gian làng cổ bên dòng Sông Mã được tái hiện với nhiều phong tục truyền thống, trò chơi dân gian gắn với ký ức Tết xưa.

Các trò chơi như nhảy bao bố, đi cà kheo, bịt mắt đập niêu, đi cầu khỉ… mang đến không khí hội làng rộn ràng, ấm áp. Tiếng reo hò vang lên mỗi khi chiếc niêu vỡ hay người chơi chạm đích tạo nên sự kết nối giữa các thế hệ, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về giá trị văn hóa truyền thống.

Chương trình “Tết xưa làng cổ” tổ chức tại Làng cổ Đông Sơn, phường Hàm Rồng thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan

Chị Lê Thị Hương, sinh sống tại phường Hạc Thành, cho biết gia đình đã chủ động sắp xếp thời gian tham gia chương trình vào ngày mùng 2 Tết để các con trực tiếp trải nghiệm trò chơi dân gian. Theo chị, việc hòa mình vào không gian văn hóa truyền thống khiến chuyến du xuân trở nên ý nghĩa hơn thay vì chỉ tham quan đơn thuần.

Ngoài các điểm di tích tâm linh, nhiều điểm đến sinh thái, nghỉ dưỡng cũng ghi nhận lượng khách ổn định. Khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông đón gần 13 nghìn lượt khách. Chùa Bụt và khu nghỉ dưỡng Flamingo đón trên 11,5 nghìn lượt khách. Vườn quốc gia Bến En và các di tích tâm linh khu vực lân cận đón gần 10,3 nghìn lượt khách. Di tích đền Bà Triệu đón trên 10 nghìn lượt khách.

Từ thực tế mùa lễ hội đầu năm có thể thấy, du lịch Thanh Hóa đang từng bước chuyển từ mục tiêu “đông khách” sang “hài lòng khách”. Thay vì chỉ tập trung vào con số lượt người, các địa phương chú trọng hơn đến chất lượng dịch vụ, môi trường du lịch, ý thức cộng đồng và sự hài lòng của du khách.

Khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông thu hút đông đảo khách quốc tế đến nghỉ dưỡng, trải nghiệm.

Tuy vậy, vẫn còn những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện. Đó là, hạ tầng tại một số điểm di tích chưa thật sự đồng bộ, vào thời điểm cao điểm vẫn xuất hiện tình trạng quá tải cục bộ. Sản phẩm quà lưu niệm và dịch vụ phụ trợ còn thiếu sự đa dạng, chưa tạo được dấu ấn riêng. Hoạt động quảng bá trên nền tảng số cần được đầu tư bài bản hơn để tiếp cận nhóm khách trẻ.