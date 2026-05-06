Xu hướng “sống như người bản địa” khiến du lịch Trung Quốc bùng nổ
Tường Bách
06/05/2026, 08:04
Cổng thông tin Trung Quốc VisaHQ dẫn dữ liệu được một số hãng du lịch trực tuyến tổng hợp cho thấy: Tuần lễ Vàng tháng 5/2026 đánh dấu kỳ nghỉ Quốc tế Lao động mang tính quốc tế hóa nhất của nước này kể từ năm 2019…
Theo Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Quốc gia Trung Quốc, dịp nghỉ lễ 1/5 vừa
qua, mỗi ngày nước này có thể ghi nhận trung bình khoảng 2,25 triệu lượt người
qua lại biên giới, thậm chí có thời điểm vượt 2,4 triệu lượt. Cụ thể, các sản
phẩm du lịch inbound đã tăng 364% so với
tháng trước. Trong khi đặt chỗ vận chuyển và lưu trú tại các thành phố lớn
của Trung Quốc tăng gần 40% so với cùng kỳ năm trước.
Con số ấy không chỉ phản ánh nhu cầu đi lại tăng cao mà còn
cho thấy sức hút mạnh mẽ của thị trường du lịch Trung Quốc trong giai đoạn phục
hồi. Điều đáng chú ý nằm ở sự thay đổi trong cách du khách quốc tế tiếp cận điểm
đến này.
Từ thư giãn trong các nhà tắm công cộng mở cửa
24/24h, thử liệu pháp y học cổ truyền, hay đơn giản là ăn lẩu lúc nửa đêm trong
không gian spa… bất cứ khoảnh khắc nào trong nhịp sống rất “bản địa” của các đô
thị Trung Quốc giờ đây đều có thể trở thành sản phẩm du lịch.
Sự dịch chuyển này phản ánh một xu hướng du lịch trải nghiệm
và cảm giác “sống cùng” điểm đến. Theo các chuyên gia, cụm từ “trở thành người
Trung Quốc” thậm chí đã trở thành một trào lưu trên mạng xã hội quốc tế, khi du
khách muốn hòa mình vào nhịp sinh hoạt bản địa. Từ đó, nhiều địa phương đã tung
ra các sản phẩm văn hóa - du lịch mới và không gian tương tác đậm chất địa phương.
Tại Trịnh Châu, khu phố du lịch được cải tạo từ nhà máy hóa dầu cũ đã đón hơn 80.000 lượt khách chỉ trong ngày đầu nghỉ lễ. Nhu cầu cũng mạnh
mẽ bất chấp chi phí với các tour du lịch tham quan nhà máy sản xuất xe điện (EV) và các công ty máy bay không người lái (UAV). Những tour này thường
bán hết vé chỉ trong vài phút khi được mở bán trên mạng xã hội hay các nền tảng
đặt chỗ trước.
Trong khi đó, tại Phúc Kiến, điểm đến hút khách nhất là Phúc
Kiến thổ lâu (Fujian Tulous) - các tòa nhà bằng đất nện truyền thống của
người Khách Gia. Ông Huang Zhihui, Tổng thư ký Hiệp hội homestay Thổ Lâu
địa phương, chia sẻ: Đáp ứng nhu cầu của khách du lịch chú trọng trải nghiệm văn hóa, một khu chợ trưng bày di sản văn hóa
phi vật thể đã được thành lập gần homestay boutique nổi tiếng Huaiyuan.
Kể từ khi khai trương vào tháng 5/2025, khu chợ đã thu hút gần
700.000 lượt khách du lịch ghé thăm. Để hấp dẫn các khách du lịch trẻ, nhóm của
ông Huang còn giới thiệu những món quà sáng tạo như bưu thiếp âm thanh và mô
hình thổ lâu bằng thạch cao được tích hợp chip C, cho phép khách phát video du
lịch của riêng mình bằng cách chạm điện thoại vào món quà lưu niệm.
Tại thành phố Đại Liên (tỉnh Liêu Ninh), mô hình “du lịch
câu cá biển” đang lên ngôi. Sản phẩm kết hợp giữa thể thao, nghỉ dưỡng và khám phá thiên nhiên này đòi hỏi sự tham gia trực tiếp của du khách vào mọi công đoạn của hành trình.
Từ
việc thuê thuyền ra khơi, tự tay câu cá, cho đến thưởng thức thành quả ngay tại
chỗ, tất cả tạo nên một chuỗi trải nghiệm đáng nhớ. Nhiều hộ dân và doanh nghiệp
địa phương đã đầu tư phát triển mô hình “trọn gói” bao gồm: Đưa đón bằng thuyền,
lưu trú, ẩm thực và các hoạt động giải trí trên biển.
Còn tại xưởng mực Lão Hồ Khai Văn (tỉnh An Huy), tiếng búa
giã mực vang đều, hòa cùng hương thơm đặc trưng lan tỏa trong không gian cổ
kính. Du khách nước ngoài không chỉ đứng quan sát mà còn có thể trực tiếp tham
gia vào quá trình chế tác - một trải nghiệm tưởng chừng nhỏ nhưng lại mang đến
cảm xúc đặc biệt.
Ông Chu Kiện, Trưởng bộ phận nghiên cứu phát triển sản phẩm của
xưởng, cho biết “Chúng tôi từng lo lắng nghề sẽ mai một khi nhu cầu thị trường
giảm mạnh. Nhưng từ khi mở cửa cho du khách trải nghiệm, mọi thứ đã thay đổi.
Hiện nay, mỗi ngày chúng tôi đón hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lượt khách”.
Không chỉ riêng xưởng mực Huy Châu, nhiều khu phố cổ tại An
Huy cũng đang “thay da đổi thịt”. Tại khu phố Lão Trì Khẩu, những
nhà máy cũ được cải tạo thành quán trà, hiệu sách và không gian nghệ thuật. Du
khách có thể vừa thưởng trà, vừa nghe nhạc, hoặc tham gia các hoạt động trải
nghiệm truyền thống trong không gian trăm năm tuổi. Trong bối cảnh du lịch ngày
càng chú trọng trải nghiệm cá nhân, mô hình này đang mở ra hướng đi bền vững
cho việc bảo tồn và phát huy di sản.
Trong khi đó, tại các đô thị lớn, một làn sóng nhà sáng
tạo nội dung Hàn Quốc đang đổ xô tới Trung Quốc để sản xuất các video đời sống, theo SCMP. Theo số liệu chính thức, khoảng 3,16 triệu
lượt khách Hàn Quốc đến Trung Quốc trong năm 2025, tăng 36,9% so với năm 2024 -
mức tăng cao nhất trong các điểm đến nước ngoài của người Hàn. Riêng tháng
1/2026, hơn 300.000 lượt khách Hàn Quốc nhập cảnh Trung Quốc, tăng 48% so với
cùng kỳ.
YouTuber Heechulism (1,2 triệu người theo dõi) gây chú ý với
video khám phá Thâm Quyến, với các hình ảnh cửa
hàng McDonald's hay trải nghiệm taxi điện không người lái. Trong
khi đó, YouTuber NakANG (238.000 người theo dõi) hào hứng với các món mì địa
phương và hệ thống thanh toán di động. Hầu hết các nhà sáng tạo nội dung đều tập trung vào nội dung sinh hoạt thường ngày, từ đường phố sạch sẽ, mạng lưới đường sắt cao
tốc cho đến các cửa tiệm cho thuê đồ cổ trang.
Giới quan sát nhận định sự đa dạng hóa sản phẩm du lịch
tại Trung Quốc ngày càng đem lại những tín hiệu tích cực, song song với sự dịch chuyển
không gian du lịch. Bên cạnh các đô thị lớn, nhiều thành phố hạng hai, hạng ba
và các địa phương nhỏ bắt đầu xuất hiện trên bản đồ du khách quốc tế. Những nơi
này mang đến cảm giác chân thực, ít bị thương mại hóa, phù hợp với xu hướng tìm
kiếm trải nghiệm khác biệt.
Các số liệu kinh tế cũng cho thấy “kinh tế trải nghiệm” đem đến sự
tăng trưởng khả quan. Báo cáo quốc tế gần đây cho thấy ngành du lịch Trung Quốc
tăng trưởng gần 10% trong năm qua, vượt xa mức trung bình toàn cầu. Chi tiêu của
khách quốc tế tăng mạnh, góp phần đưa quốc gia này tiến gần hơn tới vị thế một
trong những nền kinh tế du lịch lớn nhất thế giới trong thập kỷ tới.
Ngành du lịch đón khoảng 12 triệu lượt khách trong kỳ nghỉ lễ
Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong hai kỳ nghỉ lễ vừa qua, gồm Giỗ Tổ Hùng Vương (25 - 27/4/2026); Ngày Giải phóng miền Nam và Ngày Quốc tế Lao động (30/4 - 3/5/2026), ngành du lịch cả nước đã đạt khoảng 12 triệu lượt khách, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2025...
Huế ban hành "Bộ tiêu chí Du lịch xanh", siết chuẩn các cơ sở dịch vụ du lịch
UBND thành phố Huế vừa ban hành Bộ tiêu chí Du lịch xanh, thiết lập khung chuẩn thống nhất cho các cơ sở lưu trú, điểm tham quan và dịch vụ ăn uống. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển du lịch bền vững, nâng tầm hình ảnh điểm đến di sản theo hướng "xanh – sạch – sáng".
Du lịch hai chiều Việt – Nga tăng trưởng mạnh nhờ "cú hích" chính sách
Sự phục hồi mạnh mẽ của dòng khách du lịch giữa Việt Nam và Nga đang mở ra một chu kỳ tăng trưởng mới cho thị trường hai chiều, trong bối cảnh hàng loạt chính sách về hàng không, thị thực được nới lỏng và cải thiện…
Hanta virus liệu có ảnh hưởng đến du lịch tàu biển?
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Bộ Y tế Nam Phi mới đây cho biết, một vụ nghi nhiễm Hanta virus hiếm gặp trên tàu du lịch ở Đại Tây Dương đã khiến 3 người thiệt mạng và 3 người khác ốm nặng...
Những "cửa ngõ" kích cầu du lịch xuyên biên giới
Không khó để nhận ra sức hút của loại hình du lịch đường bộ xuyên biên giới thời gian gần đây. Thủ tục ngày càng nhanh gọn, chi phí hợp lý, tuyến đường thuận tiện… Tất cả tạo nên một hành trình "vừa tầm" với nhiều nhóm du khách, từ gia đình, Gen Z đến du khách trung niên…
