Dù lượng du khách giảm, Thái Lan vẫn “siết” quản lý du lịch

Tường Bách

11/05/2026, 09:34

Từ đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng du lịch Thái Lan đang chậm lại, với lượng khách quốc tế giảm nhẹ. Theo số liệu mới nhất, lượng khách quốc tế đến nước này trong tháng 4 giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng lượng khách châu Âu giảm gần 16%...

Du lịch là ngành đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế Thái Lan, nhưng lượng khách quốc tế đến nước này vẫn chưa trở lại mức trước đại dịch.
Theo thông báo mới nhất từ Tổng Công ty Sân bay Thái Lan (AOT), kể từ ngày 20/6, phí dịch vụ hành khách quốc tế sẽ tăng từ 730 Baht lên mức 1.120 Baht/người (tương đương khoảng 34 USD). Mức tăng 53% này sẽ được áp dụng đồng bộ tại 6 cửa ngõ hàng không lớn nhất gồm: Suvarnabhumi, Don Mueang, Phuket, Hat Yai, Chiang Mai và Chiang Rai. Để hỗ trợ kích cầu du lịch nội địa, mức phí dành cho các chuyến bay trong nước vẫn được giữ nguyên ở mức 130 Baht/người (4 USD).

Quyết định được đưa ra sau nhiều tháng tranh luận, dù kế hoạch đã được Hội đồng Hàng không Dân dụng Thái Lan thông qua về nguyên tắc từ cuối năm 2025. Bà Paweena Jariyathitipong, Chủ tịch AOT cũng thừa nhận việc tăng phí chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chi phí bay của hành khách.

Tuy nhiên, bà Paweena cho biết việc điều chỉnh mức phí đã được nghiên cứu kỹ lưỡng theo các tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), đồng thời dựa trên chi phí vận hành và đánh giá tài chính thực tế của hệ thống sân bay.

Theo các báo cáo trước đó, AOT kỳ vọng mức phí mới sẽ giúp tăng thêm hơn 10 tỉ baht (khoảng 8.170 tỉ đồng) doanh thu. Lãnh đạo AOT cũng lên tiếng bác bỏ đồn đoán cho rằng việc tăng phí nhằm bù đắp khoản thất thu sau khi tập đoàn King Power hủy thỏa thuận nhượng quyền bán hàng miễn thuế.

Tổng công ty Sân bay Thái Lan (AOT) sẽ tăng phí dịch vụ hành khách (PSC) đối với các chuyến bay quốc tế từ ngày 20/6.
Bà Paweena khẳng định toàn bộ nguồn thu bổ sung sẽ được dùng để nâng cấp hạ tầng sân bay và cải thiện trải nghiệm hành khách trên toàn quốc. Trong đó, các dự án mở rộng lớn tại sân bay Suvarnabhumi, Don Mueang và Phuket dự kiến sẽ được trình nội các Thái Lan phê duyệt trong năm nay.

Tuy nhiên, lộ trình tăng phí này đang đối mặt với không ít hoài nghi. Cựu Phó Thống đốc Bangkok, ông Samart Ratchapolsitte cảnh báo mức phí mới tại sân bay Suvarnabhumi hiện đã vượt cao hơn cả các sân bay hàng đầu như Incheon (Hàn Quốc) hay Haneda (Nhật Bản), trong khi thứ hạng chất lượng của sân bay Suvarnabhumi hiện đứng thứ 36 trên bảng xếp hạng Skytrax.

Thời điểm tăng phí cũng trùng với giai đoạn giá nhiên liệu hàng không leo thang do căng thẳng Trung Đông, khiến chi phí bay tăng. Trong bối cảnh đó, mức phí mới được cho là sẽ tạo thêm áp lực lên hành khách.

Ngoài kế hoạch tăng phí sân bay, chính phủ Thái Lan đang xem xét yêu cầu du khách nước ngoài phải mua bảo hiểm tai nạn, trong bối cảnh số lượng bệnh nhân không có bảo hiểm ngày càng gia tăng, dẫn đến các bệnh viện trong nước phải gánh chịu chi phí điều trị ngày càng cao, với một số ca bệnh nghiêm trọng có thể tốn kém tới hàng triệu baht, theo CNA.

Chính phủ Thái Lan cũng đang xem xét yêu cầu du khách nước ngoài phải mua bảo hiểm tai nạn.
Theo số liệu báo cáo của Bộ Y tế nước này, các khoản nợ y tế chưa thanh toán từ bệnh nhân nước ngoài gây thiệt hại cho Thái Lan ít nhất 100 triệu Baht (tương đương 3 triệu USD) mỗi năm, trong đó gánh nặng đè lên các trung tâm du lịch như Phuket và Chiang Mai. 

Hiện, bảo hiểm y tế là không bắt buộc đối với du khách đến Thái Lan, song lại bắt buộc đối với một số loại visa lưu trú dài hạn tại quốc gia Đông Nam Á này. Dù phí tương đối thấp song nhiều du khách vẫn không mua bảo hiểm bởi đánh giá thấp các rủi ro, hoặc chấp nhận tự chi trả trong trường hợp xảy ra tai nạn.

Bangkok Post dẫn lời Thư ký thường trực Bộ Y tế Thái Lan Somruk Jungsaman cho biết, chính phủ vẫn đang tìm kiếm dữ liệu rõ ràng để đánh giá quy mô vấn đề và thiết kế các biện pháp phù hợp. Bộ Y tế cũng sẽ thảo luận về phạm vi bảo hiểm và những cơ chế liên quan với các cơ quan có thẩm quyền.

Trong khi giới chuyên gia cho rằng cần xem xét kỹ đề xuất này, bởi phí bảo hiểm sẽ lại chuyển một phần gánh nặng tài chính từ nhà nước sang du khách và do đó có thể gây trở ngại cho ngành công nghiệp không khói nước này.

Việc bắt buộc phải mua bảo hiểm có thể dẫn đến nhận thức rằng du lịch Thái Lan đã trở nên phức tạp hơn, nhất là đối với những du khách có ngân sách eo hẹp, những người đi du lịch tự phát và các nhóm tour ngắn ngày từ các thị trường gần đó, ông Thanapol Cheewarattanaporn, Chủ tịch Hiệp hội Các đại lý du lịch Thái Lan (ATTA), nói với CNA.

Những gánh nặng tài chính đặt lên du khách có thể gây trở ngại cho ngành công nghiệp không khói nước này.
Ngược lại, Giám đốc điều hành Hiệp hội Du lịch châu Á - Thái Bình Dương (PATA) Noor Ahmad Hamid mô tả chính sách này là một phần của sự tái cấu trúc chiến lược rộng lớn hơn: “Điều này phản ánh ý định của Thái Lan trong việc định vị mình là một điểm đến ưu tiên chất lượng, khả năng phục hồi và các hoạt động du lịch có trách nhiệm, phù hợp với những biện pháp đã được áp dụng ở các quốc gia khác”.

Cũng nhằm hướng đến dòng du khách chất lượng, tuần trước Thủ tướng Anutin Charnvirakul tuyên bố sẽ tăng cường giám sát hành vi của du khách nước ngoài sau nhiều vụ việc bị cho là làm ảnh hưởng hình ảnh du lịch Thái Lan. "Du khách có hành vi phản cảm hoặc gây ảnh hưởng đến người dân và các du khách khác phải bị xử lý nghiêm theo pháp luật, không có ngoại lệ, nhất là với những hành vi đi ngược các giá trị văn hóa tốt đẹp của Thái Lan và liên quan đến ma túy", Phó phát ngôn viên chính phủ Ploytalay Laksmisangchan dẫn lời Thủ tướng.

Phát biểu trên được đưa ra sau hàng loạt vụ việc liên quan du khách nước ngoài gây xôn xao dư luận tại các điểm du lịch nổi tiếng của Thái Lan thời gian gần đây. Tại Pattaya, người dân địa phương đã chứng kiến 4 cặp đôi có hành vi nhạy cảm dưới nước hồi đầu tuần. Cũng tại Pattaya, một du khách thực hiện động tác nhào lộn trên nóc chiếc songthaew (một dạng xe bán tải) đang di chuyển nhưng mất thăng bằng và ngã úp mặt xuống đường… Ông Anutin tuyên bố cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm tra các cơ sở giải trí nhằm đảm bảo trật tự công cộng.

Chính phủ Thái Lan cho biết nước này kỳ vọng đón khoảng 33,5 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay.
Bà Thapanee Kiatphaibool cho biết ngành du lịch nước này có thể sẽ chịu ảnh hưởng kéo dài từ cuộc xung đột Trung Đông, do giá vé máy bay tăng cao và số lượng ghế cung ứng trên chuyến bay bị hạn chế. Dù vậy, doanh thu tổng thể vẫn tăng trưởng nhẹ trong tháng 4/2026, cho thấy ngành du lịch Thái Lan đã điều chỉnh, phục vụ các thị trường có khả năng chi tiêu cao hơn, với những phân khúc như chăm sóc sức khỏe hay nhóm khách gia đình.

Một tháng trước World Cup: Tăng trưởng du lịch liệu có đạt kỳ vọng?

Xu hướng "sống như người bản địa" khiến du lịch Trung Quốc bùng nổ

Hanta virus liệu có ảnh hưởng đến du lịch tàu biển?

Với định hướng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh Thái Nguyên đang tăng tốc thu hút đầu tư vào các dự án nghỉ dưỡng cao cấp, sân golf và khu vui chơi giải trí tại Hồ Núi Cốc và ATK (An toàn khu) Định Hóa giai đoạn 2026-2030. Địa phương đặt mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030 đón 12 triệu lượt khách/năm, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và quảng bá hình ảnh du lịch vùng trung du phía Bắc...

Chuỗi sự kiện Lễ hội mùa Hạ thuộc Festival Huế 2026 vừa được công bố, mở ra hành trình trải nghiệm kéo dài suốt tháng 5 và 6 với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và du lịch đặc sắc, hứa hẹn mang đến không khí sôi động cho Cố đô...

Tối ngày 07/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình công bố Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 - Danang Food Tour Festival 2026. Sự kiện đa sắc màu và đa trải nghiệm, hứa hẹn góp phần lan tỏa giá trị thương hiệu du lịch Đà Nẵng...

Lễ khai mạc và trận mở màn của FIFA World Cup 2026 sẽ diễn ra tại “thánh địa” Estadio Azteca ở Mexico City. Theo hãng thông tấn AP (Mỹ), sân vận động với sức chứa 83.000 người này đã đóng cửa vào tháng 5/2024 để tiến hành nâng cấp toàn diện…

Sáng ngày 07/5, tuần lễ sự kiện thể thao đa môn lớn nhất Đông Nam Á đã chính thức khởi động với buổi Lễ khai mạc và Họp báo công bố Giải VNG IRONMAN Việt Nam 2026 cùng VNG IRONMAN 70.3 Đà Nẵng 2026...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Nợ công tại các nền kinh tế lớn thay đổi thế nào trong 20 năm qua?

Nợ công tại các nền kinh tế lớn thay đổi thế nào trong 20 năm qua?

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Loại trừ nhóm Vingroup, định giá thị trường ngày càng rẻ hơn

Gần 6.500 tỷ đồng hàng hóa vi phạm bị Hải quan thu giữ

Tháng 4, HNX huy động 45.455 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Cá nhân tiếp tục mua ròng mạnh khi VN-Index rớt khỏi mốc 1.900 điểm

Vietnam Airlines chốt ngày đại hội cổ đông 2026

