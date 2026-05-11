Dù lượng du khách giảm, Thái Lan vẫn “siết” quản lý du lịch
Tường Bách
11/05/2026, 09:34
Từ đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng du lịch Thái Lan đang chậm lại, với lượng khách quốc tế giảm nhẹ. Theo số liệu mới nhất, lượng khách quốc tế đến nước này trong tháng 4 giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng lượng khách châu Âu giảm gần 16%...
Theo thông báo mới nhất từ Tổng Công ty Sân bay Thái Lan
(AOT), kể từ ngày 20/6, phí dịch vụ hành khách quốc tế sẽ tăng từ 730 Baht lên
mức 1.120 Baht/người (tương đương khoảng 34 USD). Mức tăng 53% này sẽ được áp dụng
đồng bộ tại 6 cửa ngõ hàng không lớn nhất gồm: Suvarnabhumi, Don Mueang,
Phuket, Hat Yai, Chiang Mai và Chiang Rai. Để hỗ trợ kích cầu du lịch nội địa,
mức phí dành cho các chuyến bay trong nước vẫn được giữ nguyên ở mức 130
Baht/người (4 USD).
Quyết định được đưa ra sau nhiều tháng tranh luận, dù kế hoạch
đã được Hội đồng Hàng không Dân dụng Thái Lan thông qua về nguyên tắc từ cuối
năm 2025. Bà Paweena Jariyathitipong, Chủ tịch AOT cũng thừa nhận việc tăng phí
chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chi phí bay của hành khách.
Tuy nhiên, bà Paweena
cho biết việc điều chỉnh mức phí đã được nghiên cứu kỹ lưỡng theo các tiêu chuẩn
của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), đồng thời dựa trên chi phí vận
hành và đánh giá tài chính thực tế của hệ thống sân bay.
Theo các báo cáo trước đó, AOT kỳ vọng mức phí mới sẽ giúp
tăng thêm hơn 10 tỉ baht (khoảng 8.170 tỉ đồng) doanh thu. Lãnh đạo AOT cũng
lên tiếng bác bỏ đồn đoán cho rằng việc tăng phí nhằm bù đắp khoản thất thu sau
khi tập đoàn King Power hủy thỏa thuận nhượng quyền bán hàng miễn thuế.
Bà Paweena khẳng định toàn bộ nguồn thu bổ sung sẽ được dùng
để nâng cấp hạ tầng sân bay và cải thiện trải nghiệm hành khách trên toàn quốc.
Trong đó, các dự án mở rộng lớn tại sân bay Suvarnabhumi, Don Mueang và Phuket
dự kiến sẽ được trình nội các Thái Lan phê duyệt trong năm nay.
Tuy nhiên, lộ trình tăng phí này đang đối mặt với không ít
hoài nghi. Cựu Phó Thống đốc Bangkok, ông Samart Ratchapolsitte cảnh báo mức
phí mới tại sân bay Suvarnabhumi hiện đã vượt cao hơn cả các sân bay hàng đầu như Incheon (Hàn Quốc) hay Haneda (Nhật Bản), trong khi thứ hạng chất
lượng của sân bay Suvarnabhumi hiện đứng thứ 36 trên bảng xếp hạng Skytrax.
Thời điểm tăng phí cũng trùng với giai đoạn
giá nhiên liệu hàng không leo thang do căng thẳng Trung Đông, khiến chi phí bay
tăng. Trong bối cảnh đó, mức phí mới được cho là sẽ tạo thêm áp lực lên hành
khách.
Ngoài kế hoạch tăng phí sân bay, chính phủ Thái Lan đang xem xét yêu cầu du
khách nước ngoài phải mua bảo hiểm tai nạn, trong bối cảnh số lượng bệnh nhân
không có bảo hiểm ngày càng gia tăng, dẫn đến các bệnh viện trong nước phải
gánh chịu chi phí điều trị ngày càng cao, với một số ca bệnh nghiêm trọng có thể
tốn kém tới hàng triệu baht, theo CNA.
Theo số liệu báo cáo của Bộ Y tế nước này, các khoản nợ y tế
chưa thanh toán từ bệnh nhân nước ngoài gây thiệt hại cho Thái Lan ít nhất 100
triệu Baht (tương đương 3 triệu USD) mỗi năm, trong đó gánh nặng đè lên các
trung tâm du lịch như Phuket và Chiang Mai.
Hiện, bảo hiểm y tế là không bắt buộc đối với du khách đến
Thái Lan, song lại bắt buộc đối với một số loại visa lưu trú dài hạn tại quốc
gia Đông Nam Á này. Dù phí tương đối thấp song nhiều du khách vẫn không mua bảo
hiểm bởi đánh giá thấp các rủi ro, hoặc chấp nhận tự chi trả trong trường hợp xảy
ra tai nạn.
Bangkok Post dẫn lời Thư ký thường trực Bộ Y tế Thái Lan
Somruk Jungsaman cho biết, chính phủ vẫn đang tìm kiếm dữ liệu rõ ràng để đánh
giá quy mô vấn đề và thiết kế các biện pháp phù hợp. Bộ Y tế cũng sẽ thảo luận
về phạm vi bảo hiểm và những cơ chế liên quan với các cơ quan có thẩm quyền.
Trong khi giới chuyên gia cho rằng cần xem xét kỹ đề xuất này, bởi phí bảo hiểm
sẽ lại chuyển một phần gánh nặng tài chính từ nhà nước sang du khách và do đó
có thể gây trở ngại cho ngành công nghiệp không khói nước này.
Việc bắt buộc phải mua bảo hiểm có thể dẫn đến nhận thức rằng
du lịch Thái Lan đã trở nên phức tạp hơn, nhất là đối với những du khách có
ngân sách eo hẹp, những người đi du lịch tự phát và các nhóm tour ngắn ngày từ
các thị trường gần đó, ông Thanapol Cheewarattanaporn, Chủ tịch Hiệp hội Các đại
lý du lịch Thái Lan (ATTA), nói với CNA.
Ngược lại, Giám đốc điều hành Hiệp hội Du lịch châu Á - Thái
Bình Dương (PATA) Noor Ahmad Hamid mô tả chính sách này là một phần của sự tái
cấu trúc chiến lược rộng lớn hơn: “Điều này phản ánh ý định của Thái Lan trong
việc định vị mình là một điểm đến ưu tiên chất lượng, khả năng phục hồi và các
hoạt động du lịch có trách nhiệm, phù hợp với những biện pháp đã được áp dụng ở
các quốc gia khác”.
Cũng nhằm hướng đến dòng du khách chất lượng, tuần trước Thủ
tướng Anutin Charnvirakul tuyên bố sẽ tăng cường giám sát hành vi của du khách
nước ngoài sau nhiều vụ việc bị cho là làm ảnh hưởng hình ảnh du lịch Thái
Lan. "Du khách có hành vi phản cảm hoặc gây ảnh hưởng đến người dân và các
du khách khác phải bị xử lý nghiêm theo pháp luật, không có ngoại lệ, nhất là với
những hành vi đi ngược các giá trị văn hóa tốt đẹp của Thái Lan và liên quan đến
ma túy", Phó phát ngôn viên chính phủ Ploytalay Laksmisangchan dẫn lời Thủ
tướng.
Phát biểu trên được đưa ra sau hàng loạt vụ việc liên quan
du khách nước ngoài gây xôn xao dư luận tại các điểm du lịch nổi tiếng của Thái
Lan thời gian gần đây. Tại Pattaya, người dân địa phương đã chứng kiến 4 cặp
đôi có hành vi nhạy cảm dưới nước hồi đầu tuần. Cũng tại Pattaya, một du khách
thực hiện động tác nhào lộn trên nóc chiếc songthaew (một dạng xe bán tải) đang
di chuyển nhưng mất thăng bằng và ngã úp mặt xuống đường… Ông Anutin tuyên bố
cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm tra các cơ sở giải trí nhằm đảm bảo trật tự
công cộng.
Bà Thapanee Kiatphaibool cho biết ngành du lịch nước
này có thể sẽ chịu ảnh hưởng kéo dài từ cuộc xung đột Trung Đông, do giá vé máy
bay tăng cao và số lượng ghế cung ứng trên chuyến bay bị hạn chế. Dù vậy,
doanh thu tổng thể vẫn tăng trưởng nhẹ trong tháng 4/2026, cho thấy ngành du lịch
Thái Lan đã điều chỉnh, phục vụ các thị trường có khả năng chi tiêu cao
hơn, với những phân khúc như chăm sóc sức khỏe hay nhóm khách gia đình.
Một tháng trước World Cup: Tăng trưởng du lịch liệu có đạt kỳ vọng?
07:43, 08/05/2026
Xu hướng “sống như người bản địa” khiến du lịch Trung Quốc bùng nổ
08:04, 06/05/2026
Hanta virus liệu có ảnh hưởng đến du lịch tàu biển?
Với định hướng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh Thái Nguyên đang tăng tốc thu hút đầu tư vào các dự án nghỉ dưỡng cao cấp, sân golf và khu vui chơi giải trí tại Hồ Núi Cốc và ATK (An toàn khu) Định Hóa giai đoạn 2026-2030. Địa phương đặt mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030 đón 12 triệu lượt khách/năm, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và quảng bá hình ảnh du lịch vùng trung du phía Bắc...
Hè Huế 2026 có gì mà khiến du khách “đứng ngồi không yên”?
Chuỗi sự kiện Lễ hội mùa Hạ thuộc Festival Huế 2026 vừa được công bố, mở ra hành trình trải nghiệm kéo dài suốt tháng 5 và 6 với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và du lịch đặc sắc, hứa hẹn mang đến không khí sôi động cho Cố đô...
Đà Nẵng Food Tour 2026: Khám phá tinh hoa ẩm thực xứ Quảng
Tối ngày 07/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình công bố Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 - Danang Food Tour Festival 2026. Sự kiện đa sắc màu và đa trải nghiệm, hứa hẹn góp phần lan tỏa giá trị thương hiệu du lịch Đà Nẵng...
Một tháng trước World Cup: Tăng trưởng du lịch liệu có đạt kỳ vọng?
Lễ khai mạc và trận mở màn của FIFA World Cup 2026 sẽ diễn ra tại “thánh địa” Estadio Azteca ở Mexico City. Theo hãng thông tấn AP (Mỹ), sân vận động với sức chứa 83.000 người này đã đóng cửa vào tháng 5/2024 để tiến hành nâng cấp toàn diện…
VNG IRONMAN 70.3 Đà Nẵng đem lại 65 triệu USD qua 9 mùa giải
Sáng ngày 07/5, tuần lễ sự kiện thể thao đa môn lớn nhất Đông Nam Á đã chính thức khởi động với buổi Lễ khai mạc và Họp báo công bố Giải VNG IRONMAN Việt Nam 2026 cùng VNG IRONMAN 70.3 Đà Nẵng 2026...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: