Sau hai kỳ nghỉ liên tiếp, du lịch Việt Nam ghi nhận tín hiệu tích cực
Tường Bách
04/05/2026, 09:06
Hai kỳ nghỉ lễ tuy không được gộp chung nhưng nối tiếp nhau, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân nghỉ ngơi, tham gia các hoạt động vui chơi, trải nghiệm. Hầu hết các địa bàn du lịch trọng điểm đều ghi nhận những tín hiệu đáng mừng…
Trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (từ ngày 25 - 27/4) và Lễ
30/4 - 1/5 (30/4 đến 03/5/2026), ngành du lịch Việt Nam phục vụ khoảng 12 triệu
lượt khách, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2025. Công suất phòng bình quân tại
các cơ sở lưu trú du lịch đạt khoảng 70%; một số trung tâm du lịch và
ven biển đạt trên 80%.
Trong đó, nổi bật nhất là Ninh Bình, ước đón trên 2,37 triệu
lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 231.189 lượt. Tổng thu từ
khách du lịch ước đạt 3.569,1 tỷ đồng. Theo sau, TP. Hồ Chí Minh ước
đón 1,69 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế ước khoảng 190.000
lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 8.700 tỷ đồng. Khánh Hòa ước
đón trên 1,5 triệu lượt khách, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2.638 tỷ
đồng...
Đà Nẵng ước đón hơn 1,46 triệu lượt khách,
trong đó khách quốc tế ước đạt hơn 621.000 lượt, tăng 24%; Tổng thu từ khách du
lịch ước đạt 5.727 tỷ đồng. Hải Phòng ước đón 1,45 triệu lượt
khách, trong đó khách quốc tế ước đạt 139.326 lượt. Tổng thu từ
khách du lịch ước đạt 1.120 tỷ đồng. Hà Nội ước đón 1,35 triệu
lượt khách; trong đó khách quốc tế ước đạt trên 248.000 lượt. Tổng
thu từ khách du lịch ước đạt trên 5.000 tỷ đồng...
Có được kết quả trên là nhờ nhiều hoạt động kích cầu đã được
các địa phương, doanh nghiệp triển khai từ trước, với điểm nhấn là Ngày hội Du
lịch TP. Hồ Chí Minh lần thứ 22, Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM
2026... Nhiều địa phương, doanh nghiệp du lịch đã chủ động tổ chức các chương
trình kích cầu, giảm giá, khuyến mại sản phẩm, dịch vụ nhân dịp nghỉ lễ và chào
đón cao điểm hè 2026.
Điển hình như: Chương trình kích cầu du lịch năm 2026 với chủ
đề “Phú Thọ - Đến để Yêu”; Chuỗi chương trình kích cầu thu hút khách du lịch
năm 2026 của Đà Nẵng với chủ đề “Chạm về nguyên bản - Return to Origin”. Các
doanh nghiệp lữ hành như Saigontourist, Vietravel, Bến Thành Tourist, Vietluxtour, Đất
Việt Tour… triển khai nhiều gói kích cầu với mức ưu đãi lên đến 40%…
Bên cạnh việc làm mới các sản phẩm đã có, dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ
Hùng Vương, 30/4 - 1/5, các địa phương, doanh nghiệp đã giới thiệu thêm nhiều sản
phẩm mới hấp dẫn. Phú Thọ đưa vào khai thác tour đêm “Đền Hùng linh thiêng
nguồn cội”. Hà Nội ra mắt chương trình du lịch đêm tại di tích quốc gia đặc biệt
hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn. TP. Hồ Chí Minh tổ chức hành trình “Theo dấu
chân lịch sử”, “TP Hồ Chí Minh tôi yêu”, “Sài Gòn đêm khoe sắc”…
Quảng Trị đưa
vào khai thác Phong Nha Valley, tour khám phá Bách xanh đá và hang Kling, tour
Sơn Đoòng VR 5D… Cà Mau đón khách với tour
xuyên rừng, “Muicamau Beach Camping”... Khánh Hòa mở cửa đón khách tham quan Khu
di tích lầu Bảo Đại. TP. Huế giới thiệu sản phẩm tour khám phá sông Ngự Hà,
tour trải nghiệm Phá Tam Giang…
Cùng với đó, dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài 03 ngày
và dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 04 ngày diễn ra liền kề đã khiến xu hướng du
lịch phân bổ theo đợt, thay vì tập trung cao điểm trong một khoảng thời gian ngắn.
Qua đó đã giúp các địa phương giãn áp lực tại các điểm đến, chủ động điều tiết,
nâng cao chất lượng phục vụ.
Xu hướng chủ đạo trong kỳ nghỉ lễ năm 2026 là du khách ưu
tiên kỳ nghỉ ngắn với những hành trình trải nghiệm vừa đảm bảo tính tiện lợi, vừa
mang lại sự thoải mái. Nhóm khách gia đình và nhóm nhỏ tăng mạnh, kéo theo nhu
cầu cá nhân hóa dịch vụ ngày càng rõ nét. Các xu hướng mới như du lịch trải nghiệm, du lịch văn hóa - lịch sử hay tìm đến không gian yên
tĩnh, gần gũi thiên nhiên đã thay thế các lịch trình tham quan dày đặc như trước.
Tuy nhiên, sau những con số bội thu, vấn đề đặt ra là chất
lượng tăng trưởng. Nếu chỉ “đếm khách”, nhiều điểm đến có thể đối mặt quá tải
giao thông, thiếu phòng lưu trú chất lượng, tăng giá cục bộ, rác thải du lịch,
hoặc trải nghiệm không tương xứng với chi phí. Ngược lại, nếu giữ được chất lượng
dịch vụ, kỳ nghỉ lễ sẽ trở thành “cú hích” cho mùa hè, chứ không chỉ là một đợt
tăng ngắn hạn.
Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh nhấn
mạnh điều này đặt ra yêu cầu mới cho các địa phương: sản phẩm du lịch phải cụ
thể, dễ mua, dễ trải nghiệm và có câu chuyện riêng. Một bãi biển đẹp cần đi kèm
dịch vụ an toàn, giao thông thuận tiện, không gian sạch. Một bảo tàng muốn hút
khách trẻ cần cách kể chuyện hiện đại. Một đô thị muốn giữ chân du khách phải
có kinh tế đêm, ẩm thực, đường đi bộ, sản phẩm văn hóa và kết nối giao thông
công cộng tốt…
Xa hơn, những kỳ nghỉ đông khách cũng cho thấy dư địa phát
triển của du lịch Việt Nam vẫn còn rất lớn. Câu chuyện còn lại nằm ở cách các địa phương và doanh nghiệp chuyển
nhu cầu ấy thành động lực phát triển bền vững, thay vì trở thành
áp lực. Thực tế, tình trạng tắc đường trên cao tốc hay "vỡ trận" tại một số điểm đến trong hai kỳ nghỉ vừa qua cũng đặt ra một bài toán về phân bổ sức chứa và tổ chức điểm đến.
Khi quá nhiều người cùng đổ về một nơi trong cùng thời điểm,
du khách phải đối mặt với chờ đợi, chen chúc, giá cả tăng và dịch vụ quá tải. Ở
chiều ngược lại, địa phương cũng chịu sức ép lớn, bởi mỗi điểm đến đều có giới
hạn về hạ tầng giao thông, môi trường và không gian tiếp nhận. Với những khu vực
nhạy cảm như biển, đảo, vịnh hay phố cổ, quá tải du lịch có thể làm
suy giảm sức hấp dẫn, đồng thời tác động tiêu cực tới cảnh quan thiên nhiên cũng như cộng đồng bản địa.
Do đó, bài toán cần giải của du lịch Việt trong lâu dài là yêu cầu tổ chức lại không gian du lịch: phân bổ
khách theo thời gian, theo vùng và theo loại hình trải nghiệm. Song song, phát triển điểm
đến vệ tinh; tăng kết nối liên vùng; xây dựng sản phẩm riêng cho từng địa
phương. Từ đó, ngành du lịch có thể tạo nên vị thế tích cực
hơn, không chỉ đông khách mà còn tăng giá trị trên mỗi hành trình.
Cách tiếp cận này cũng hoàn toàn phù hợp với tinh thần của
Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa
Việt Nam. Trong đó, một trong những nhiệm vụ - giải pháp cơ bản là: "Cấu trúc lại,
nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam. Phát triển sản phẩm
du lịch mang bản sắc văn hóa, giàu trải nghiệm; thúc đẩy du lịch thông minh,
xanh, sạch, giảm phát thải; kết nối liên vùng, liên ngành; nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực".
Du lịch TP. Hồ Chí Minh "bội thu" 8.700 tỷ đồng trong 2 kỳ nghỉ lễ
TP. Hồ Chí Minh đón gần 1,7 triệu lượt khách, thu khoảng 8.700 tỷ đồng trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5, nhờ liên kết vùng hiệu quả và đa dạng sản phẩm du lịch...
Trong những ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương mùng 10/3 âm lịch và 30/4 – 01/5, năm 2026 có hơn 1,46 triệu lượt khách du lịch tham quan thành phố Đà Nẵng, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu du lịch ước đạt hơn 5.727 tỷ đồng...
Theo báo cáo từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh đã có sự bứt phá ngoạn mục trong hai kỳ nghỉ lễ liên tiếp là Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5. Tổng lượng khách đến Thanh Hóa trong hai đợt cao điểm này đạt khoảng 1,72 triệu lượt...
Giữa kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi cái nóng đầu hè bắt đầu lan rộng, thác Ma Hao tại xã Linh Sơn (Thanh Hoá) trở thành điểm đến lý tưởng cho những hành trình "trốn nắng". "Bản hòa âm" của nước, rừng và đá mang đến không gian mát lành cùng những trải nghiệm đậm chất thiên nhiên...
Sự bùng nổ lượng khách trong dịp 30/4 - 1/5 đã giúp du lịch Huế "bội thu", với doanh thu vé tham quan di tích chạm ngưỡng cao kỷ lục, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế địa phương…
