TP. Hồ Chí Minh hướng tới đô thị văn hóa toàn cầu vào năm 2045
Minh Huy
29/04/2026, 08:16
Đến năm 2045, TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trở thành đô thị văn hóa toàn cầu, trung tâm sáng tạo và giao lưu quốc tế. Công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo được xác định là trụ cột phát triển, đóng góp ít nhất 10% GRDP...
Thành ủy TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trên địa bàn Thành phố, với nhiều mục tiêu trọng tâm nhằm thúc đẩy công nghiệp văn hóa, bảo tồn di sản và mở rộng không gian phát triển văn hóa - sáng tạo. Đây được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược dài hạn đưa văn hóa trở thành một trụ cột phát triển của đô thị đặc biệt.
TP. Hồ Chí Minh xác định xây dựng và phát triển văn hóa thống nhất trong đa dạng, trên cơ sở bảo tồn và nâng tầm các giá trị văn hóa đặc trưng các khu vực, đảm bảo hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc dân tộc và yêu cầu hội nhập.
Đến hết năm 2026, Thành phố đặt mục tiêu số hóa
100% di sản văn hóa cấp quốc gia và đặc biệt; đến năm 2027 hoàn thành số hóa
toàn bộ di sản cấp Thành phố.
Đến năm 2030, Thành phố sẽ bố trí tối thiểu 2%
tổng chi ngân sách cho văn hóa và tăng dần theo yêu cầu thực tiễn. Công nghiệp
văn hóa được kỳ vọng đóng góp ít nhất 7% GRDP, đồng thời hình thành 5 thương hiệu
quốc gia trong các lĩnh vực tiềm năng. Cùng với đó, nâng tầm ít nhất 6
thương hiệu sự kiện, lễ hội văn hóa - thể thao đạt chuẩn quốc tế; đồng thời mỗi
năm lựa chọn, dịch và xuất bản ít nhất 5 tác phẩm văn học, lịch sử để quảng bá
hình ảnh ra quốc tế.
Bên cạnh đó, Thành phố đặt mục tiêu xây dựng và
hoàn thành ít nhất 5 công trình văn hóa, thể thao mang tính biểu tượng đạt chuẩn
quốc tế; đồng thời hoàn thiện hồ sơ đề xuất địa đạo Củ Chi trình UNESCO công nhận
là di sản thế giới.
Tầm nhìn đến năm 2045, TP. Hồ Chí Minh hướng tới mô hình đô
thị văn hóa toàn cầu, nơi con người phát triển toàn diện và chỉ số hạnh phúc
thuộc nhóm dẫn đầu châu Á. Khi đó, công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo được
xác định là trụ cột phát triển, đóng góp ít nhất 10% GRDP, đồng thời đưa Thành phố trở
thành trung tâm tổ chức sự kiện văn hóa - thể thao quy mô quốc tế, với tỷ trọng
xuất khẩu sản phẩm văn hóa đạt ít nhất 15% cả nước.
Không gian phát triển cũng được tái cấu trúc theo hướng liên
kết vùng. Bình Dương được định hướng trở thành trung tâm thiết kế và chế tác sản
phẩm văn hóa; Bà Rịa - Vũng Tàu là trung tâm tổ chức sự kiện quốc tế gắn với du
lịch; trong khi khu vực trung tâm Thành phố giữ vai trò điều phối, giao dịch bản quyền,
biểu diễn nghệ thuật và đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Thành phố đang tập trung huy động nguồn lực cho hạ tầng văn hóa - thể thao, nâng cao chất lượng nhân lực, tăng đầu tư công và thúc đẩy xã hội hóa. Đồng thời, xác định hoàn thiện cơ chế, chính sách là “chìa khóa” để huy động nguồn lực xã hội và tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho phát triển văn hóa.
Trong đó, Thành phố tiếp tục cải thiện chính sách đãi ngộ văn nghệ sĩ, chuyên gia văn hóa theo hướng tương xứng với lĩnh vực công nghệ cao; đồng thời khuyến khích cơ chế “đặt hàng đặc biệt” đối với các tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật.
Đẩy mạnh phát triển không gian văn hóa, trong đó có công viên Cảng Nhà Rồng, mở rộng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Bến Nhà Rồng và kết nối các không gian xanh - văn hóa ven sông, ven biển để hình thành mạng lưới “đô thị sống tốt”.
Thành phố sẽ tập trung số hóa, chuẩn hóa di sản văn hóa, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong sản xuất, phân phối và quản lý văn hóa, hướng tới xây dựng hệ sinh thái văn hóa sáng tạo, hội nhập quốc tế và gia tăng sức mạnh mềm.
Bên cạnh đó, nhiều công trình văn hóa - thể thao trọng điểm của TP. Hồ Chí Minh tiếp tục được hoàn thiện như Quảng trường Hồ Chí Minh, Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh, Nhà hát Thành phố, Nhà hát Giao hưởng - Nhạc và Vũ kịch, Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc, Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc… Mới đây, Thành phố đang nghiên cứu xây dựng tổ hợp phim trường quy mô 100 - 150 ha, phục vụ cả thị trường trong nước và quốc tế.
Song song với phát triển hạ tầng, TP. Hồ Chí Minh cũng đẩy mạnh
hợp tác quốc tế trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, đưa nội dung này trở thành
một phần trong hoạt động đối ngoại với các đô thị lớn như Bắc Kinh, Paris, New
York, Tokyo, Praha, Moskva, Seoul…
Hiện thực hóa chiến lược đưa văn hóa thành ngành công nghiệp tỷ USD
08:20, 11/04/2026
“Tài sản văn hóa” trở thành động lực kinh tế mới
14:43, 02/04/2026
Chi ngân sách cho văn hóa tối thiểu 2%: Cần làm rõ cơ cấu và cơ chế thí điểm
Nghỉ lễ dài ngày, sức mua tiêu dùng “rục rịch” tăng
Những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ vừa qua, ghi nhận tại nhiều siêu thị và trung tâm mua sắm Hà Nội và TP.HCM cho thấy lượng khách tăng rõ rệt so với ngày thường, đặc biệt vào khung giờ trưa và tối...
Lai Châu: Chương trình OCOP khẳng định thương hiệu nông sản vùng cao Tây Bắc
Với 295 sản phẩm OCOP 4 sao và 3 sao, Chương trình OCOP tại tỉnh Lai Châu không chỉ góp phần nâng cao giá trị nông sản mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, gắn sản phẩm với văn hóa, du lịch địa phương. Lai Châu đang từng bước khẳng định vị thế với những sản phẩm đặc trưng, góp phần đưa nông sản vùng cao vươn xa trên thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu.
Chinamaxxing: "Quyền lực mềm" của xu hướng tiêu dùng Trung Quốc trên toàn cầu
Từ việc uống nước nóng, đi dép trong nhà đến dáng đi chắp tay sau lưng, một bộ phận người trẻ phương Tây trên mạng xã hội đang chủ động “nhập vai” các thói quen thường nhật của người Trung Quốc. Trong khi đó, các sản phẩm nội địa Trung Quốc cũng dần trở nên phổ biến trên toàn cầu...
Quảng Trị mở “bản giao hưởng” du lịch mùa hè với chuỗi sự kiện kéo dài 8 ngày
Từ ngày 24/4 đến 1/5, Quảng Trị bước vào mùa cao điểm du lịch với Tuần Văn hóa Du lịch 2026 – chuỗi hoạt động quy mô, kết hợp hài hòa giữa văn hóa, ẩm thực, giải trí và khám phá thiên nhiên. Sự kiện không chỉ làm mới trải nghiệm cho du khách mà còn mở ra hướng đi bền vững cho ngành du lịch địa phương.
Những hành lang và cầu thang giúp ngôi nhà “biết thở”
Biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt, khiến ngành kiến trúc và xây dựng cần có những giải pháp chống nóng thiết thực hơn cho nhà ở. Ngoài vật liệu, một số cách quy hoạch tự nhiên và đơn giản cũng có thể giúp giảm thiểu tác động của bức xạ mặt trời…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: