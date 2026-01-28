Du lịch TP.HCM xác định sản phẩm là yếu tố giữ chân du khách

Không chỉ tăng trưởng về lượng, du lịch TP.HCM trong năm qua đã ghi dấu ấn ở sự đa dạng sản phẩm và chiều sâu trải nghiệm. Hàng loạt tour, tuyến mới gắn với lịch sử, văn hóa, đô thị sáng tạo được đưa vào khai thác, là tiền đề bứt phá cho năm 2026…

Mới đây, TP.HCM vừa khánh thành Con đường Nhiếp ảnh TP.HCM trên trục đường Đồng Khởi và tại Công viên Chi Lăng, đồng thời ra mắt Nhà Triển lãm nghệ thuật đương đại tại đường Đồng Khởi (phường Sài Gòn).

Ngoài việc là không gian xanh và sinh hoạt cộng đồng, Nhà Triển lãm còn là mô hình triển lãm công nghệ số tiên phong tại Việt Nam với không gian ứng dụng trí tuệ nhân tạo, trình chiếu đa phương tiện và tương tác số. Đây cũng là nơi tổ chức workshop, tọa đàm, trải nghiệm sáng tạo cho cộng đồng, kết nối nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp sáng tạo và công chúng...

Bước vào giai đoạn phát triển mới, ngành du lịch TP.HCM xác định sản phẩm là yếu tố quan trọng để giữ chân du khách và nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến. Thay vì phát triển dàn trải, các doanh nghiệp lữ hành và cơ quan quản lý cùng hướng đến khai thác sâu tiềm năng sẵn có, mở rộng không gian trải nghiệm và đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách.

Nghị quyết số 62/2025/NQ-HĐND quy định Chính sách hỗ trợ thu hút các đoàn khách MICE, được HĐND TP.HCM thông qua vào tháng 12/2025, đã đánh dấu bước đột phá về tư duy và công cụ chính sách để ngành Du lịch Thành phố bước vào năm 2026 khởi sắc. Đây cũng là chính sách hỗ trợ du lịch mang tính đặc thù, thể hiện vai trò tiên phong của TP.HCM trong phát triển du lịch MICE chuyên nghiệp, chất lượng cao và có khả năng cạnh tranh quốc tế.

Công nghệ số và công nghệ ánh sáng được tận dụng tối đa tại Nhà Triển lãm nghệ thuật đương đại.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng cho rằng Thành phố sau hợp nhất đang bước vào một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên của tích hợp tài nguyên đồng bộ hạ tầng, tư duy vùng, tầm nhìn quốc tế. Đối với du lịch, đây là cơ hội để hình thành chuỗi sản phẩm liên hoàn mang chuẩn quốc tế, đưa Thành phố trở thành trung tâm du lịch thông minh của Đông Nam Á.

Ông Dũng nhấn mạnh, ngành Du lịch TP.HCM nên đặt ra cho mình một khát vọng lớn, trở thành trung tâm du lịch sáng tạo hàng đầu châu Á vào năm 2030. Cùng với đó, thu hút những dòng khách có giá trị cao, kéo dài thời gian lưu trú và mở rộng chi tiêu; dẫn dắt du lịch xanh, du lịch bền vững và du lịch số của cả nước… Từ đó, TP.HCM có thể tạo ra siêu vùng du lịch mạnh mẽ trải dài từ đô thị trung tâm đến biển, đảo, rừng ngập mặn, sông nước và hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao.

Tại đại hội lần thứ I nhiệm kỳ 2026-2030 của Hiệp hội Du lịch TP.HCM, bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội, cho biết trong nhiệm kỳ, hiệp hội đặt mục tiêu phát triển khoảng 500 hội viên pháp nhân và 6.000 hội viên cá nhân. Khoảng 80% hội viên được đào tạo về quản trị hiện đại, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; 80% doanh nghiệp hội viên ứng dụng công nghệ số trong quản trị, kinh doanh.

Hiệp hội xác định đa dạng hóa sản phẩm là trọng tâm, ưu tiên các loại hình du lịch gắn với kinh tế đêm, du lịch đường thủy, MICE, ẩm thực, y tế, du lịch xanh và du lịch cộng đồng, qua đó kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của du khách. Hiệp hội cũng kiến nghị UBND TP.HCM sớm ban hành chiến lược phát triển du lịch thành phố sau sáp nhập, tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho dự án du lịch, xây dựng các lễ hội, sự kiện mang tính thương hiệu thường niên.

P.HCM có thể tạo ra siêu vùng du lịch mạnh mẽ trải dài từ đô thị trung tâm đến biển, đảo, rừng ngập mặn...

Ở góc độ doanh nghiệp, đại diện Công ty Du lịch VinaGroup cho biết, theo định hướng phát triển sản phẩm du lịch của TP.HCM thời gian tới, doanh nghiệp tập trung vào 3 trụ cột chính gồm du lịch ẩm thực, du lịch chăm sóc sức khỏe và du lịch trải nghiệm. Song song với các sản phẩm truyền thống, doanh nghiệp tiếp tục làm mới và phát triển những loại hình đặc thù như du lịch đường sông và du lịch trực thăng.

Trong đó, du lịch trực thăng được xem là điểm nhấn mới, có tiềm năng thu hút nhóm khách có khả năng chi tiêu cao. Dự kiến, các sản phẩm bay trực thăng ngắm cảnh ở TP.HCM sẽ có 4 tour, bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 3 tới, với thời gian bay từ 15 phút tới 60 phút.

Giá tour đa dạng từ khoảng 3 triệu đồng tới khoảng 18,8 triệu đồng/khách. Trong đó, sản phẩm tour nổi bật là "Hành trình Saigon Skyline" kết nối biển Vũng Tàu và mảng xanh sinh thái Cần Giờ. Du khách có thể ngắm từ trên cao từ Tháp Tam Thắng, Mũi Nghinh Phong, Hòn Bà, Cần Giờ, cầu Phú Mỹ, sông Sài Gòn, Bến Nhà Rồng – Bạch Đằng...

Đơn vị khai thác đang tiếp tục hoàn thiện chương trình tham quan trong ngày và 2 ngày để đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách.

Tương tự, đại diện Công ty Vietluxtour cho hay bước sang năm 2026, doanh nghiệp xác định du lịch văn hóa tiếp tục là một trong những trụ cột chiến lược của thị trường nội địa và inbound. Doanh nghiệp tập trung phát triển các sản phẩm "văn hóa có câu chuyện", tăng tính trải nghiệm và cá nhân hóa, đồng thời, đẩy mạnh kết nối với thị trường quốc tế. Các tour văn hóa nội đô cũng được xem là nền tảng để phát triển các gói MICE kết hợp trải nghiệm văn hóa, phù hợp với xu hướng du lịch giá trị cao.

Bên cạnh những kết quả nổi bật đạt được trong năm 2025, đại diện các doanh nghiệp lữ hành cũng chỉ ra "điễm nghẽn "cần khơi thông để tạo đà bứt phá cho thị trường năm 2026 cũng như giai đoạn 2026 - 2030. Cụ thể, các doanh nghiệp kiến nghị rút ngắn thời gian cấp phép và đơn giản hóa thủ tục, quy trình xin cấp phép cho các đoàn khách quốc tế. Đây được xem là yếu tố then chốt để khơi thông dòng khách cao cấp đổ về thành phố.

Bên cạnh đó, ông An Sơn Lâm, Giám đốc Công ty TNHH Thuyền buồm Đông Dương cũng như nhiều doanh nghiệp trong ngành bày tỏ lo ngại về tình trạng thiếu hụt bến đậu trong khi hạ tầng du lịch đường sông vốn được xem là "đặc sản" của đô thị sông nước TP.HCM. Từ đó, các doanh nghiệp đề xuất thành phố đẩy mạnh cơ chế xã hội hóa, cho phép tư nhân đầu tư bến bãi theo quy hoạch.

Du lịch đường sông vốn được xem là "đặc sản" của đô thị sông nước TP.HCM.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, trong năm 2026, việc phát triển sản phẩm gắn với không gian mới, hạ tầng mới và liên kết vùng được xem là hướng đi quan trọng nhằm tạo đà tăng trưởng bền vững. Với định hướng này, ngành du lịch TP.HCM kỳ vọng hiện thực hóa mục tiêu năm 2026 đón khoảng 11 triệu lượt khách quốc tế, 50 triệu lượt khách nội địa, với tổng thu du lịch ước đạt khoảng 330.000 tỉ đồng.