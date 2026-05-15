Du lịch Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới cùng khu vực châu Á-Thái Bình Dương

Từ ngày 11 - 13/5 vừa qua, đoàn công tác Việt Nam do Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai dẫn đầu đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh thường niên của Hiệp hội Du lịch Châu Á - Thái Bình Dương (PATA) tại Hàn Quốc…

Với chủ đề “Hướng tới tương lai kiên cường”, Hội nghị năm nay quy tụ nhiều nhà lãnh đạo, chuyên gia và đại diện các cơ quan quản lý du lịch trong khu vực để cùng thảo luận về những xu hướng, thách thức và định hướng phát triển của ngành du lịch trong giai đoạn mới.

Trong khuôn khổ hội nghị, lãnh đạo ngành các quốc gia thảo luận về những vấn đề chiến lược của du lịch trong bối cảnh toàn cầu không ngừng biến động. Các phiên thảo luận đề cập đến việc phân tích nhu cầu du lịch qua các mạng lưới phân phối toàn cầu, phát triển hàng không và khả năng tiếp cận, cũng như vai trò của dữ liệu và nền tảng số trong quản lý điểm đến.

Đoàn Việt Nam đã dự họp Hội đồng thành viên PATA với tư cách quan sát viên, tham gia Đối thoại chính sách, các phiên thảo luận chuyên đề, lễ trao giải PATA Awards, đồng thời tích cực tham dự nhiều diễn đàn, bàn tròn thảo luận và các cuộc gặp song phương với cơ quan du lịch, đối tác quốc tế nhằm tăng cường hợp tác và trao đổi kinh nghiệm phát triển.

Giám đốc điều hành PATA Noor Ahmad Hamid phát biểu khai mạc hội nghị.

Bên lề Hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai đã có buổi làm việc song phương với Giám đốc điều hành (CEO) PATA Noor Ahmad Hamid nhằm trao đổi về các định hướng hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Hoa Mai thông tin về Hội chợ ITE HCMC 2026 dự kiến diễn ra từ 27 - 29/8 và trân trọng mời lãnh đạo cấp cao của PATA tham dự và có bài phát biểu chia sẻ các sáng kiến, kinh nghiệm của tổ chức tại Hội nghị Bộ trưởng du lịch trong khuôn khổ các cơ chế hợp tác Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV), hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) và Chiến lược Hợp tác Kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS).

Phó Cục trưởng đề nghị PATA hỗ trợ quảng bá hội chợ ITE HCMC 2026 trên các nền tảng chính thức của hiệp hội, đồng thời hỗ trợ gửi thư mời điện tử tới các đối tác quốc tế, đặc biệt là nhóm người mua (buyers) từ các thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ... Giám đốc điều hành PATA Noor Ahmad Hamid PATA bày tỏ nhất trí và sẵn sàng phối hợp triển khai các nội dung trên.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai đã có buổi làm việc song phương với Giám đốc điều hành (CEO) PATA Noor Ahmad Hamid.

Hai bên cũng thống nhất tăng cường tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia các hoạt động lớn của PATA như PATA Travel Mart, PATA Gold Awards... Giám đốc điều hành PATA đề xuất Việt Nam nghiên cứu khả năng đăng cai PATA Travel Mart hoặc các hội chợ chuyên đề về những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như du lịch MICE, du lịch chăm sóc sức khỏe...

Để tạo chuyển biến rõ nét trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh phát triển du lịch sánh ngang với khu vực, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam mới đây cũng đã ban hành Kế hoạch số 186/KH-CDLQGVN về việc kiểm tra công tác chấp hành các quy định pháp luật và đảm bảo chất lượng của các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú du lịch, khu du lịch, điểm du lịch... năm 2026.

Đối tượng kiểm tra gồm Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương; doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế; khu du lịch, điểm du lịch. Các hướng dẫn viên du lịch đang hành nghề tại các khu/điểm du lịch.

Cùng với đó là các cơ sở giáo dục tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, điều hành du lịch. Các cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng sao trên cả nước; các cơ sở lưu trú du lịch quảng bá không đúng chất lượng dịch vụ, niêm yết không đúng hạng sao hoặc quảng bá hạng sao khi chưa được cơ quan có thẩm quyền công nhận...

Ngành du lịch quyết tâm tiến tới mục tiêu đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Đối với doanh nghiệp lữ hành, đoàn kiểm tra sẽ tập trung vào việc đảm bảo điều kiện kinh doanh lữ hành, quản lý và sử dụng hướng dẫn viên du lịch, hợp đồng ký kết với đối tác, tiền ký quỹ và trách nhiệm của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Đối với khu du lịch, điểm du lịch và hướng dẫn viên du lịch, nội dung kiểm tra tập trung vào việc đảm bảo điều kiện công nhận khu/điểm du lịch, quản lý hoạt động hướng dẫn du lịch, đảm bảo an toàn cho khách du lịch và việc chấp hành quy định pháp luật trong quá trình hành nghề…

Việc triển khai Kế hoạch kiểm tra thể hiện quyết tâm, cam kết mạnh mẽ của ngành du lịch về nhận thức và hành động trong việc chấn chỉnh, và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh phát triển du lịch tiến tới mục tiêu đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Năm 2026, ngành Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu bứt phá với khát vọng đón 25 triệu lượt khách quốc tế và phục vụ 150 triệu lượt khách nội địa. Trong 4 tháng đầu năm 2026, ngành Du lịch đã đón khoảng 8,8 triệu lượt khách, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2025, qua đó hoàn thành khoảng 35% mục tiêu đề ra.

Năm 2026, ngành Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu bứt phá với khát vọng đón 25 triệu lượt khách quốc tế.

Hiện ngành du lịch đã xây dựng các kịch bản để thích ứng với những điều kiện khác nhau nhằm đạt mục tiêu cả năm. Ở kịch bản tích cực, nếu tình hình quốc tế sớm ổn định và các giải pháp hỗ trợ phát huy hiệu quả, ngành Du lịch đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 150 triệu lượt khách nội địa và đạt tổng thu khoảng 1,125 triệu tỷ đồng.

Ở kịch bản thấp hơn, trong trường hợp xung đột địa chính trị kéo dài, kinh tế thế giới tiếp tục suy giảm hoặc phát sinh thiên tai, dịch bệnh, ngành dự kiến đạt khoảng 22,5 triệu lượt khách quốc tế và 130 triệu lượt khách nội địa.

Để hiện thực hóa các mục tiêu, ngành du lịch sẽ tiếp tục triển khai các chính sách phục hồi, đẩy nhanh sửa đổi Luật Du lịch 2017, hoàn thiện các cơ chế liên quan, đồng thời tăng cường quảng bá thương hiệu điểm đến Việt Nam, đa dạng hóa thị trường khách và thúc đẩy chuyển đổi số.

Về dài hạn, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng đề xuất hoàn thiện chính sách thị thực theo hướng linh hoạt hơn, triển khai các chương trình kích cầu quy mô quốc gia, đồng thời tháo gỡ khó khăn cho các loại hình du lịch như golf, tàu biển, đường sông và du lịch MICE.