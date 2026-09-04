Du lịch Việt Nam có điều kiện thuận lợi để tiếp tục bứt phá

Trong tháng 8/2026, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 2 triệu lượt, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 8 tháng đầu năm, du lịch Việt Nam đón gần 16 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2025, hoàn thành 63,6% kế hoạch năm 2026...

Cộng đồng những người yêu trekking cùng thực hiện hành trình “Rạng rỡ Việt Nam” dịp Quốc khánh 2/9 vừa qua. Ảnh: Yên Tử Destination

Tháng 8 vốn vẫn là mùa thấp điểm du lịch quốc tế, việc đón gần 2 triệu lượt khách quốc tế cho thấy sức hấp dẫn ngày càng gia tăng của du lịch Việt Nam trên thị trường toàn cầu. Trong đó, theo phương tiện nhập cảnh, đường hàng không tiếp tục là phương thức chủ yếu, chiếm 83%, đóng vai trò quan trọng đối với dòng khách từ các thị trường xa.

Theo khu vực, châu Á tiếp tục là thị trường nguồn lớn nhất, đạt khoảng 11,8 triệu lượt khách, chiếm gần 74% tổng khách quốc tế đến Việt Nam trong 8 tháng. Trong khi đó, châu Âu là khu vực có tốc độ tăng trưởng nổi bật nhất, đạt khoảng 2,68 triệu lượt khách. Khách từ châu Mỹ đạt khoảng 887.000 lượt, châu Úc gần 489.000 lượt, châu Phi khoảng 45.000 lượt…

Số liệu cho thấy bên cạnh nền tảng vững chắc từ thị trường gần châu Á, ngành du lịch Việt Nam đang ghi nhận sự mở rộng đáng kể tại các thị trường đường dài. Tốc độ tăng trưởng cao tại châu Âu, châu Mỹ và châu Úc góp phần đa dạng hóa thị trường khách và tăng khả năng chống chịu trước biến động của từng khu vực.

Trong 10 thị trường nguồn lớn nhất của Việt Nam, Trung Quốc đứng đầu với 3,54 triệu lượt, chiếm khoảng 22,3% tổng khách quốc tế. Hàn Quốc đứng thứ hai với khoảng 2,76 triệu lượt, chiếm 17,3%. Hai thị trường này đóng góp hơn 6,3 triệu lượt khách, tương đương gần 40% tổng khách quốc tế đến Việt Nam trong 8 tháng. Đứng thứ ba là Nga với hơn 1 triệu lượt khách, tăng khoảng 165,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Du lịch Việt Nam đang ghi nhận sự mở rộng đáng kể tại các thị trường đường dài. Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Đáng chú ý là sự bứt phá ngoạn mục của hai thị trường: Nga và Ấn Độ. Năm 2019, khách Ấn Độ đến Việt Nam chỉ ở mức khiêm tốn 102.000 lượt. Nhưng trong 8 tháng đầu năm 2026, con số này đã vượt mốc 612.000 lượt, đưa Ấn Độ trở thành một trong những thị trường nguồn lớn nhất của du lịch Việt Nam.

Trong khi đó, thị trường Nga đang tăng trưởng "phi mã". 8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón hơn 1 triệu lượt khách Nga, tăng 165,7% so với cùng kỳ, đưa Nga lên vị trí thứ 3 trong 10 thị trường hàng đầu. Sự tăng trưởng vượt trội này được lý giải bởi nhiều yếu tố cộng hưởng như sự nổi lên của Việt Nam như một điểm đến an toàn, thân thiện. Cùng với đó là việc nối lại và tăng cường tần suất các chuyến bay thuê bao (charter), khí hậu ấm áp quanh năm, ẩm thực phong phú và hệ thống resort hiện đại.

Nhìn chung, kết quả 8 tháng đầu năm cho thấy du lịch quốc tế Việt Nam đang duy trì đà tăng trưởng tích cực cả về quy mô và độ đa dạng thị trường. Với nền tảng gần 16 triệu lượt khách sau 8 tháng, cùng triển vọng mùa cao điểm cuối năm, ngành du lịch có điều kiện thuận lợi để tiếp tục bứt phá, đưa lượng khách quốc tế tiến gần hơn tới mục tiêu 25 triệu lượt trong năm 2026.

Gần 4.000 người trẻ cùng hội tụ tại Yên Tử, mang màu cờ Tổ quốc hành hương lên đỉnh thiêng và tham dự lễ chào cờ, hát quốc ca trong ngày Quốc khánh. Ảnh: Yên Tử Destination

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, riêng trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ 29/8 - 2/9), ước tính ngành du lịch cả nước đón và phục vụ khoảng 6,5 triệu lượt khách du lịch, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Nhiều địa phương trọng điểm ghi nhận lượng khách tăng mạnh trong dịp nghỉ lễ, nổi bật như TP.HCM đón 1,71 triệu lượt khách, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 4.900 tỷ đồng. Khánh Hòa ước đón 1,25 triệu lượt, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2.100 tỷ đồng. Hà Nội ước đón hơn 904.000 lượt, tổng thu từ khách du lịch ước đạt trên 3.000 tỷ đồng; Đà Nẵng ước đón 850.000 lượt khách, tổng doanh thu du lịch ước đạt 3.326 tỷ đồng...

Đây là tín hiệu tích cực cho hoạt động đón khách quốc tế những tháng cuối năm, đặc biệt từ tháng 10, khi nhiều thị trường bước vào mùa cao điểm.

Riêng trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, du lịch Việt Nam đón và phục vụ khoảng 6,5 triệu lượt khách du lịch. Đồ họa: Phương Thảo

Trong bối cảnh đó, sáng ngày 3/9, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị đã diễn ra tại Hà Nội. Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã trình bày Chuyên đề “Những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 22.8.2026 của Bộ Chính trị về phát triển Du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới”.

Theo Phó Thủ tướng, du lịch toàn cầu đang có nhiều biến động với xu hướng và nhu cầu du lịch thay đổi, cạnh tranh giữa các điểm đến ngày càng cao... Du lịch Việt Nam được định hướng phát triển theo hệ sinh thái kinh tế tổng hợp, gắn với các trụ cột kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường; đồng thời củng cố quốc phòng, an ninh, mở rộng ngoại giao văn hóa và hội nhập quốc tế.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà trình bày những nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 26-NQ/TW tại hội nghị. Ảnh: Chinhphu.vn/Thu Giang

Mục tiêu chung được xác định đến năm 2030, du lịch đóng góp trực tiếp 10 - 12% GDP, đón 45 - 50 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 160 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt 80 - 90 tỉ USD. Theo định hướng của Nghị quyết 26, Việt Nam sẽ khai thác hiệu quả thế mạnh của Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, các đô thị di sản, đồng thời nâng tầm Phú Quốc thành điểm đến có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Cùng với phát triển điểm đến, hạ tầng du lịch được ưu tiên theo hướng tăng kết nối đa phương thức, xây dựng các trung tâm và hệ sinh thái du lịch, phát triển hạ tầng phục vụ tàu du lịch biển lớn, hướng tới đưa Việt Nam trở thành điểm đến quan trọng của du lịch tàu biển khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Nghị quyết 26 cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành 15 tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh, đủ sức cạnh tranh quốc tế. Theo Phó Thủ tướng, doanh nghiệp phải là lực lượng tiên phong trong phát triển du lịch, trong khi Nhà nước tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách và tạo môi trường thuận lợi để huy động nguồn lực xã hội.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh và các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Nhà Quốc hội. Ảnh: Báo Văn hoá

Nghị quyết cũng định hướng thu hút các nhà đầu tư chiến lược, tập đoàn lớn tham gia những dự án, tổ hợp du lịch quy mô lớn, chất lượng cao. Đến năm 2045, Việt Nam đặt mục tiêu du lịch đóng góp trực tiếp 14 – 15% GDP, đón 70 triệu lượt khách quốc tế và thuộc nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới.

Theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, để đạt những mục tiêu này cần lấy thể chế mở đường, nguồn lực tạo động lực, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm đột phá. Mục tiêu 80 – 90 tỷ USD không chỉ là câu chuyện về doanh thu. Đây còn là yêu cầu chuyển đổi mô hình phát triển, từ thu hút du khách bằng số lượng sang tạo ra giá trị cao hơn từ mỗi hành trình, mỗi trải nghiệm và mỗi điểm đến.