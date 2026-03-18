Nhiều quốc gia trả tiền cho cư dân tới sinh sống

Đối với các nhà sáng lập, freelancer hay các nhà sáng tạo nội dung - những người có thể “mang công việc theo mình” - yếu tố địa lý đang trở nên linh hoạt hơn bao giờ hết. Tận dụng điều này, một số quốc gia đang triển khai các chương trình ưu đãi tài chính nhằm thu hút cư dân mới. ...
Trong vài năm trở lại đây, xu hướng làm việc từ xa đã làm thay đổi căn bản một trong những quan niệm lâu đời của đời sống hiện đại: nơi bạn sinh sống không còn nhất thiết phải gắn liền với nơi bạn làm việc. Sự phát triển của làm việc từ xa, kinh doanh số và các mô hình sáng tạo nội dung đã tạo ra các cơ hội cho người trẻ sinh sống ở nước ngoài.
Ngày càng nhiều người nhận ra rằng sự nghiệp của họ không còn bị “neo” vào một thành phố - hay thậm chí một quốc gia - duy nhất. Đồng thời, sự chênh lệch về dân số giữa các đô thị và nông thôn tại nhiều quốc gia đang thúc đẩy chính quyền địa phương đưa ra sáng kiến nhằm cân bằng lại nhân khẩu học.
Trên toàn cầu, ngày càng nhiều quốc gia và các cộng đồng địa phương đang thử nghiệm một chiến lược khá khác biệt để thu hút cư dân mới: đưa ra các ưu đãi tài chính dành cho những người sẵn sàng chuyển đến sinh sống. Trong một số trường hợp, các ưu đãi này bao gồm khoản hỗ trợ tiền mặt trực tiếp. Ở những nơi khác, chúng được triển khai dưới dạng ưu đãi thuế, trợ cấp nhà ở hoặc hỗ trợ khởi nghiệp.
Dưới đây là một số quốc gia hiện đang triển khai các chương trình ưu đãi nhằm thu hút cư dân mới.
Ý
Ý đã trở thành một trong những quốc gia nổi bật nhất với các chương trình ưu đãi tái định cư, đặc biệt tại những ngôi làng nhỏ ở miền Nam đang đối mặt với tình trạng suy giảm dân số.
Một số thị trấn thuộc vùng Calabria, Ý đã triển khai chương trình hỗ trợ lên tới 28.000 – 30.000 euro (hơn 30.000 USD) dành cho những người sẵn sàng chuyển đến sinh sống tại các ngôi làng có dưới 2.000 cư dân và khởi nghiệp tại địa phương. Khoản hỗ trợ này thường được giải ngân trong nhiều năm, và người tham gia thường phải dưới 40 tuổi, đồng thời cam kết sinh sống toàn thời gian tại khu vực.
Bên cạnh đó, Ý còn thu hút sự chú ý toàn cầu với các chương trình bán nhà chỉ với giá 1 euro, trong đó những bất động sản bị bỏ hoang được rao bán với mức giá cực thấp nhằm thu hút người mua sẵn sàng cải tạo.
Tuy nhiên, người mua thường phải cam kết tuân thủ tiến độ sửa chữa và đặt cọc để đảm bảo việc trùng tu được thực hiện hoàn tất.
THỤY SĨ
Ngôi làng Albinen tại vùng núi của Thụy Sĩ đã triển khai một trong những chương trình thu hút cư dân mới được chú ý rộng rãi nhất tại châu Âu.
Nhằm đối phó với tình trạng suy giảm dân số, địa phương này cung cấp khoản hỗ trợ 25.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 28.000 USD) cho mỗi người trưởng thành và 10.000 franc cho mỗi trẻ em đối với các gia đình sẵn sàng chuyển đến sinh sống lâu dài.
Người tham gia phải mua bất động sản có giá trị tối thiểu 200.000 franc và cam kết sinh sống tại Albinen ít nhất 10 năm — nếu không sẽ phải hoàn trả khoản trợ cấp đã nhận. Chương trình được thiết kế đặc biệt nhằm thu hút các cư dân trẻ và các gia đình có khả năng đóng góp vào sự phát triển bền vững lâu dài của cộng đồng tại vùng núi này.
NHẬT BẢN
Nhật Bản là một trong những quốc gia đang đối mặt với tình trạng biến động nhân khẩu học lớn nhất thế giới, khi các cộng đồng dân cư tại nông thôn ngày càng thu hẹp do người trẻ di cư về các đô thị lớn, trong khi các đô thị này gặp tình trạng quá tải về dân số.
Để khuyến khích người dân trở về sinh sống ở các vùng nông thôn, chính phủ Nhật Bản đã mở rộng chương trình phục hồi khu vực, trong đó có thể cấp khoản hỗ trợ lên tới 1.000.000 Yên (khoảng 6.000–7.000 USD) cho mỗi trẻ em đối với các gia đình chuyển đến sinh sống tại các khu vực nông thôn được chỉ định.
Một số địa phương còn cung cấp thêm trợ cấp nhà ở hoặc hỗ trợ khởi nghiệp cho các doanh nhân mở doanh nghiệp tại vùng nông thôn. Những sáng kiến này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của Nhật Bản nhằm tái cân bằng phân bố dân số, đồng thời hồi sinh các thị trấn nhỏ.
TÂY BAN NHA
Tây Ban Nha đã thử nghiệm nhiều sáng kiến phục hồi vùng nông thôn nhằm tái thu hút dân cư đến các ngôi làng nhỏ đang đối mặt với tình trạng suy giảm dân số kéo dài.
Tại các khu vực như Asturias và Galicia, chính quyền địa phương cùng các sáng kiến từ các công ty tư nhân đã triển khai các chính sách như trợ cấp nhà ở, tạo cơ hội việc làm hoặc hỗ trợ tài chính cho việc chuyển đến sinh sống, nhằm thu hút cư dân mới và các doanh nhân. Trong một số trường hợp, các gia đình còn được cung cấp nhà ở với chi phí ưu đãi hoặc hỗ trợ tài chính để bù đắp chi phí di dời.
Dù mức ưu đãi cụ thể khác nhau tùy từng địa phương, mục tiêu chung vẫn nhất quán: thúc đẩy hoạt động kinh tế và đảo ngược xu hướng suy giảm dân số tại các cộng đồng nông thôn.
HY LẠP
Hy Lạp cũng đã triển khai một số chính sách khuyến khích di cư nhằm hỗ trợ các cộng đồng đảo nhỏ và khu vực nông thôn đang đối mặt với tình trạng suy giảm dân số kéo dài.
Chẳng hạn, tại đảo Antikythera, các gia đình chuyển đến sinh sống được cung cấp nhà ở, đất đai và khoản trợ cấp hàng tháng khoảng 500 euro trong nhiều năm nhằm khuyến khích định cư lâu dài.
Những chương trình như vậy phản ánh nỗ lực rộng lớn hơn của chính phủ Hy Lạp và các sáng kiến phát triển khu vực trong việc duy trì sự tồn tại của các cộng đồng đảo nhỏ — vốn có nguy cơ suy giảm dân số nghiêm trọng nếu không có các biện pháp hỗ trợ.
THỰC TẾ PHÍA SAU CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN KHÍCH DI CƯ
Các ưu đãi tài chính để thu hút cư dân mới có thể rất hấp dẫn, nhưng hiếm khi là một “khoản tiền dễ dàng” như nhiều người hình dung. Phần lớn các chương trình đều đi kèm những cam kết cụ thể như mua bất động sản, khởi nghiệp kinh doanh hoặc sinh sống tại địa phương trong nhiều năm.
Một số chương trình còn đặt ra giới hạn độ tuổi hoặc yêu cầu về thu nhập, nhằm thu hút nhóm cư dân trẻ và các doanh nhân có khả năng đóng góp vào tăng trưởng kinh tế địa phương.
Dẫu vậy, những chính sách này phản ánh một sự dịch chuyển rộng lớn hơn trong các mô hình di cư toàn cầu. Khi dân số già hóa và các đô thị tiếp tục phình to, những cộng đồng nhỏ ngày càng phải cạnh tranh để thu hút cư dân mới — và sự phát triển của làm việc từ xa đang khiến cuộc cạnh tranh đó trở nên khả thi hơn bao giờ hết.
Festival Phở 2026 Ninh Bình: Điểm hẹn của những người yêu thich du lịch ẩm thực
Du lịch mạo hiểm cần một tiêu chuẩn an toàn
TP.HCM khai thác di sản thương hiệu để gia tăng trải nghiệm du lịch
Kinh tế đêm tại các đô thị và khu du lịch : Dư địa lớn nhưng cần cơ chế vận hành riêng
2026 - năm của du lịch đường sắt
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
