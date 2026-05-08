Một tháng trước World Cup: Tăng trưởng du lịch liệu có đạt kỳ vọng?

Lễ khai mạc và trận mở màn của FIFA World Cup 2026 sẽ diễn ra tại “thánh địa” Estadio Azteca ở Mexico City. Theo hãng thông tấn AP (Mỹ), sân vận động với sức chứa 83.000 người này đã đóng cửa vào tháng 5/2024 để tiến hành nâng cấp toàn diện…

Hiện giá vé trận khai mạc tại sân Estadio Azteca trên thị trường thứ cấp đã bị đẩy lên mức rất cao, dao động từ 3.000 - 10.000 USD/vé. Đây được xem là mức tăng đột biến, phản ánh sức hút khổng lồ của trận mở màn World Cup đầu tiên trong lịch sử Mexico 3 lần đăng cai giải đấu này.

Theo kênh Euronews, làn sóng “du mục số” đổ về Mexico trước thềm World Cup 2026 đang tạo ra mô hình du lịch mới. Khác với khách du lịch truyền thống chỉ lưu trú vài ngày, nhóm du khách này thường đến trước giải đấu nhiều tuần để thiết lập cuộc sống tạm thời, làm việc trực tuyến và trải nghiệm bầu không khí World Cup ngay tại địa phương.

Dù Mexico chỉ đăng cai 13 trong tổng số 104 trận đấu của giải đấu năm 2026, các thành phố như Mexico City, Guadalajara và Monterrey đang trở thành điểm đến thu hút cộng đồng du mục số quốc tế. Bà Adriana Vega, quan chức du lịch bang Queretaro của Mexico, cho biết giải đấu đã giúp địa phương thu hút thêm khách châu Âu, đặc biệt là du khách Tây Ban Nha. Các đường bay thẳng từ Madrid đến Queretaro đã được tăng cường nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển gia tăng.

Để phục vụ du khách, Bộ Du lịch Mexico (Sectur) vừa ra mắt ứng dụng di động “App México 2026” nhằm hỗ trợ du khách quốc tế tiếp cận thông tin về lưu trú, giao thông, ẩm thực, điểm tham quan và các hoạt động văn hóa bên lề giải đấu. Ứng dụng tích hợp hơn 250 tuyến du lịch trải dài trên nhiều địa phương, hướng tới mục tiêu kéo dài thời gian lưu trú và mở rộng dòng khách ra ngoài các thành phố đăng cai.

Giới chức Mexico đặc biệt chú trọng khai thác mạng lưới “Pueblos Mágicos” (Thị trấn kỳ diệu), gồm 177 địa phương nổi tiếng về văn hóa, kiến trúc và bản sắc truyền thống. Đây được xem là chiến lược nhằm giảm áp lực quá tải cho các đô thị lớn, đồng thời giúp doanh thu du lịch lan tỏa tới nhiều khu vực khác.

Tuy nhiên, bên cạnh câu chuyện kinh tế, vấn đề an ninh đang trở thành ưu tiên hàng đầu của Mexico trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu. Trong những năm gần đây, Mexico liên tục đối mặt áp lực về an ninh công cộng, đặc biệt tại các thành phố lớn. Vì vậy, World Cup 2026 được xem là “bài kiểm tra năng lực tổ chức” quan trọng đối với chính quyền nước này trong việc bảo đảm hình ảnh một điểm đến an toàn và thân thiện.

Tương tự, khi thời điểm khai mạc FIFA World Cup 2026 đang đến gần, Canada bước vào giai đoạn nước rút để chuẩn bị cho sự kiện thể thao lớn nhất từng được tổ chức tại nước này. Sự kiện mang ý nghĩa "phép thử" về năng lực điều phối giữa các cấp chính quyền, lực lượng an ninh, ngành du lịch và cộng đồng doanh nghiệp.

Canada sẽ đăng cai 13 trận đấu tại hai thành phố Toronto (6 trận) và Vancouver (7 trận). Tại Toronto, công tác chuẩn bị tập trung vào sân thi đấu, giao thông và không gian cộng đồng. Chính quyền thành phố khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng, xe đạp và đi bộ, đồng thời dự báo lượng du khách lớn có thể ảnh hưởng đến giao thông và hoạt động kinh doanh trong giờ cao điểm.

Trong khi đó, Vancouver đang chuẩn bị theo hướng kết hợp thể thao với du lịch và trải nghiệm đô thị, dự kiến đón khoảng 350.000 cổ động viên và đóng góp khoảng 1 tỷ CAD (hơn 740 triệu USD) cho GDP địa phương. Khảo sát cho thấy khoảng 1/2 số doanh nghiệp kỳ vọng cơ hội từ du lịch và hợp tác, trong khi số còn lại lo ngại gián đoạn giao thông và chi phí gia tăng, đồng thời mong muốn có thông tin rõ ràng hơn về quy định, giấy phép và cơ hội cung ứng.

Nhìn chung, Canada không chọn cách đầu tư xây dựng ồ ạt mà tập trung nâng cao năng lực vận hành đô thị như an ninh, giao thông, kiểm soát đám đông và tổ chức không gian sự kiện. FIFA World Cup 2026 được xem là cơ hội để nước này khẳng định hình ảnh một quốc gia an toàn, đa văn hóa và có năng lực tổ chức sự kiện toàn cầu, song hiệu quả sẽ phụ thuộc vào khả năng kiểm soát chi phí và mức độ lan tỏa lợi ích kinh tế tới cộng đồng địa phương.

Trong khi đó, tại Mỹ, ngành công nghiệp khách sạn cho biết lượng đặt phòng trước tại một số thành phố đăng cai giải đấu đang ở mức tương đương hoặc thấp hơn so với dự kiến. Cụ thể, Hiệp hội Khách sạn và Nhà nghỉ Mỹ (AHLA) đã khảo sát các thành viên của họ tại 11 khu vực đô thị lớn - nơi diễn ra các trận đấu tại World Cup 2026. Kết quả 80% số người được hỏi cho biết lượng đặt phòng khách sạn đang thấp hơn so với dự báo ban đầu.

Trong số các thành phố đăng cai, chỉ Atlanta và Miami duy trì được lượng đặt phòng tích cực nhờ các khu huấn luyện của đội tuyển và kết nối hàng không thuận lợi. Tại Kansas City, lượng đặt phòng thấp hơn nhiều so với dự kiến, thậm chí còn thấp hơn mức bình thường so với tháng 6 và tháng 7 mọi năm. Còn tại Boston, Philadelphia, San Francisco và Seattle, nhiều người được hỏi đã mô tả World Cup sắp tới như "một sự kiện không đáng kể".

Ngoài vấn đề thị thực và chính trị, các nhóm người hâm mộ cũng bày tỏ lo ngại về giá vé cao và tình trạng đội giá trên thị trường thứ cấp, cũng như chi phí đi lại. Bên cạnh đó, các chủ khách sạn cho rằng việc FIFA đặt phòng hàng loạt (nhiều trong số đó đã bị hủy bỏ) đã "tạo ra một tín hiệu nhu cầu sớm giả tạo".

Trong cuộc họp với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tại Nhà Trắng hồi tháng 11/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng khẳng định World Cup 2026 có thể tạo ra tác động kinh tế khoảng 30 tỷ USD và gần 200.000 việc làm cho nước Mỹ. Tuy nhiên theo dữ liệu của CoStar được trích dẫn trong báo cáo, doanh thu trên mỗi phòng khách sạn tại Mỹ trong thời gian diễn ra giải đấu từ tháng 6 - 7/2026 dự kiến chỉ tăng khoảng 1,7%, so với mức 0,2% nếu không có World Cup.

AHLA hiện kêu gọi FIFA công bố thêm thông tin về lượng phòng còn lại trong các gói đặt trước, đồng thời đề nghị chính quyền Mỹ đẩy nhanh xử lý thị thực và tạm hoãn các loại thuế, phí mới. Dù các khách sạn vẫn kỳ vọng nhu cầu đặt phòng sẽ tăng trong tháng cuối cùng, ngành lưu trú Mỹ đang phải điều chỉnh kỳ vọng khi ngày khai mạc giải đấu đến gần.