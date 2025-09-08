Thứ Hai, 08/09/2025

Trang chủ Ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 khuyến cáo người dân thận trọng khi mua vàng

Minh Huy

08/09/2025, 21:53

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 khuyến nghị người dân cân nhắc, thận trọng khi mua vàng và đầu tư vàng để tránh rủi ro do biến động về giá…

Ảnh minh họa - Ảnh: VGP.
Ảnh minh họa - Ảnh: VGP.

Trước diễn biến giá vàng thế giới và trong nước liên tục biến động mạnh, thiết lập các mức đỉnh mới và phá vỡ kỷ lục trước đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Khu vực 2 (TP. Hồ Chí Minh mới (TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa–Vũng Tàu, Bình Dương), tỉnh Đồng Nai mới (Đồng Nai, Bình Phước) vừa có văn bản chỉ đạo về việc kinh doanh và mua bán vàng trên địa bàn.

Theo đó, nhằm tăng cường công tác quản lý thị trường vàng; đồng thời hạn chế và loại bỏ các yếu tố phi thị trường ảnh hưởng đến hiệu quả giải pháp ổn định thị trường vàng của Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 đề nghị các đơn vị, tổ chức trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai phối hợp làm tốt công tác thông tin tuyên truyền tới người dân, doanh nghiệp nắm rõ pháp luật và quy định về hoạt động kinh doanh vàng; quy định về mua bán vàng miếng.

NHNN Chi nhánh Khu vực 2 lưu ý người dân mua bán vàng miếng SJC chỉ được đến các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp do Ngân hàng Nhà nước cấp phép kinh doanh mua bán vàng miếng SJC.

“Vàng với tính chất là tài sản tài chính biến động, gắn liền với nhiều yếu tố thị trường, người dân cân nhắc và thận trọng mua vàng và đầu tư vàng để tránh rủi ro do biến động về giá".

(Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2)

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng (vàng trang sức mỹ nghệ) không được cấp phép kinh doanh mua bán vàng miếng thực hiện việc mua bán vàng miếng với cá nhân, tổ chức là trái quy định.

Nội dung này đã được quy định rõ tại Nghị định số 24/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 232/2025 có hiệu lực từ ngày 10/10/2025) và các quy định pháp luật khác có liên quan. Việc vi phạm quy định nêu trên sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 88/2019/NĐ-CP.

Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mua bán vàng miếng phải có giấy phép đủ điều kiện về sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ, về cơ sở vật chất và phương án kinh doanh an toàn; về giấy phép mua bán vàng miếng; chứng từ hóa đơn, nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, chất lượng và phải niêm yết giá công khai minh bạch.

Doanh nghiệp kinh doanh phải thực hiện nghiêm các quy định pháp luật này để hạn chế rủi ro sai phạm liên quan đến hàng giả, hàng nhái, buôn lậu, trốn thuế.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 đưa ra khuyến nghị: “Vàng với tính chất là tài sản tài chính biến động, gắn liền với nhiều yếu tố thị trường, người dân cân nhắc và thận trọng mua vàng và đầu tư vàng để tránh rủi ro do biến động về giá. Việc các cá nhân và tổ chức chấp hành nghiêm các quy định pháp luật là đảm bảo ổn định thị trường, hạn chế đầu cơ, làm giá và tác động tâm lý lên thị trường, ảnh hưởng lợi ích của nền kinh tế”.

đầu tư vàng giá vàng kinh doanh vàng mua bán vàng NHNN vàng miếng SJC

