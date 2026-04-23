Đưa đặc sản của Hà Tĩnh đến với người tiêu dùng Thủ đô

Chiều ngày 23/4/2026, tại không gian văn hóa biểu tượng số 62 Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Chương trình “Sức sống hàng Việt” số 5 đã chính thức khai mạc với chủ đề: “Tuần lễ sản phẩm Hà Tĩnh tại Thủ đô”.

LAN TỎA TINH HOA SẢN PHẨM HÀ TĨNH

Sự kiện nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, thu hút đông đảo người dân Thủ đô, các doanh nghiệp phân phối cùng đội ngũ truyền thông, báo chí đến tham dự và trải nghiệm.

Diễn ra từ ngày 23/4 đến hết ngày 26/4/2026, chương trình là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cùng UBND tỉnh Hà Tĩnh, UBND phường Hoàn Kiếm, TikTok Việt Nam và NAPAS.

Mục tiêu cốt lõi của sự kiện không chỉ là xúc tiến thương mại đơn thuần, mà còn hướng tới việc khơi dậy niềm tự hào hàng Việt, thúc đẩy lưu thông hàng hóa và gia tăng độ phủ của các sản phẩm nội địa trên bản đồ tiêu dùng.

Tại không gian trưng bày, người tiêu dùng như được đắm mình trong chuỗi sản phẩm của vùng đất miền Trung nắng gió nhưng giàu sản vật. Hàng loạt thương hiệu đặc trưng, vốn là niềm tự hào của người dân Hà Tĩnh, đã tụ hội về đây, như: Kẹo cu đơ Lệ Phương giòn tan, nồng nàn vị gừng; nước mắm Luận Nghiệp đậm đà vị biển; nhung hươu Hiền Ngọc; trầm hương Tâm Thiên Hương đầy tinh tế. Cùng các sản phẩm dân dã nhưng đậm chất nghệ thuật ẩm thực như bánh đa vừng Nguyên Lâm, bánh ram Anh Thu, hay mật ong Cường Nga Hương Sơn....

Hàng loạt thương hiệu đặc sản của tỉnh Hà Tĩnh có mặt tại Chương trình.

Điều đáng chú ý là toàn bộ các sản phẩm góp mặt lần này đều đã được "thay áo mới". Không còn dừng lại ở quy mô sản xuất nhỏ lẻ mà đã được chuẩn hóa bài bản về bao bì, nhãn mác, thông tin minh bạch và có khả năng truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Đây là tấm "hộ chiếu" quan trọng giúp đặc sản Hà Tĩnh đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất của các hệ thống siêu thị và kênh phân phối hiện đại.

Khách tham quan không chỉ đến để mua sắm mà còn để lắng nghe "câu chuyện sản phẩm". Mỗi món quà quê đều mang trong mình tâm huyết của những nghệ nhân, quy trình sản xuất nghiêm ngặt và giá trị văn hóa lâu đời của các làng nghề truyền thống.

CÚ HÍCH TỪ CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ MÔ HÌNH KINH DOANH ĐA KÊNH

Điểm nhấn khác biệt và bùng nổ nhất của "Sức sống hàng Việt" số 5 chính là sự giao thoa hoàn hảo giữa trải nghiệm trực tiếp (offline) và nền tảng số (online). Tâm điểm của sự chú ý dồn về phiên livestream đặc biệt diễn ra từ 19h đến 22h ngày 24/4/2026 trên nền tảng TikTok.

Phiên livestream không chỉ có sự góp mặt của các chuyên gia, lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, lãnh đạo Sở Công Thương Hà Tĩnh mà còn có sự đồng hành của NSND Lan Hương – một gương mặt nghệ sĩ được công chúng đặc biệt mến mộ. Sự kết hợp này không chỉ giúp mở rộng độ phủ của sản phẩm trên môi trường số mà còn là minh chứng cho sự thích nghi nhanh chóng của hàng Việt với xu hướng kinh doanh đa kênh – một dòng chảy tất yếu của thương mại toàn cầu.

Khách du lịch nước ngoài tìm hiểu sản phẩm Việt.

Chia sẻ về ý nghĩa của sự kiện, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, nhấn mạnh: “Việc đưa đặc sản địa phương hiện diện tại không gian trung tâm như Tràng Tiền là một giải pháp chiến lược. Cách làm này giúp kết nối trực tiếp từ nơi sản xuất đến tay người tiêu dùng, nâng cao nhận diện thương hiệu và củng cố niềm tin của khách hàng trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Về phía địa phương, ông Lê Trung Phước, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh, cho biết tỉnh hiện đã có 268 sản phẩm OCOP đạt chuẩn từ 3 đến 5 sao. Những sản phẩm mang đến Thủ đô lần này đều là những đại diện ưu tú nhất, đạt tiêu chuẩn 5 sao và gắn liền với các vùng nguyên liệu đặc trưng của tỉnh.

Ông Phước khẳng định: “Tham gia chương trình lần này là cơ hội vàng để doanh nghiệp Hà Tĩnh mở rộng thị trường, tự hoàn thiện mình để đáp ứng các tiêu chuẩn phân phối hiện đại, từ đó khẳng định vị thế và sức cạnh tranh của hàng hóa tỉnh nhà”.

Trong tương lai, Hà Tĩnh cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng bà con nông dân và doanh nghiệp, không ngừng cải tiến mẫu mã, nâng cao quy cách và chất lượng sản phẩm để chinh phục những đỉnh cao mới, mang tinh hoa Hà Tĩnh vươn xa hơn nữa trên thị trường trong nước và quốc tế.