Bất động sản chăm sóc sức khỏe: Xu hướng đầu tư bền vững vào tài sản quý nhất của con người

Trong bối cảnh nguồn cung bất động sản ngày càng dồi dào, thị trường bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, việc lựa chọn những sản phẩm có khả năng đón đầu xu hướng trở thành ưu tiên hàng đầu của nhà đầu tư.

Nếu bất động sản được định giá bởi vị trí hay khả năng sinh lời, thì câu hỏi đặt ra là: Bất động sản phải đáp ứng giá trị gì để mang lại khả năng sinh lời bền vững theo thời gian trước sự gia tăng và cạnh tranh ồ ạt của thị trường?

Lời giải về khả năng sinh lời của tài sản nằm ngay trong giá trị lợi ích mà tài sản đó mang lại. Khi nguồn cung nhà ở ngày càng tăng, những bất động sản chỉ đơn thuần mang đến chỗ ở cơ bản sẽ dần trở nên kém giá trị và được đẩy xuống phân khúc trung bình trong thang đo giá trị.

Khi hầu hết người có khả năng mua nhà đều đã sở hữu hơn 1 tài sản, nhu cầu thay đổi nhà ở hay tích trữ thêm tài sản đều xoay quanh xu hướng của tương lai. Một xu hướng rõ rệt đã được nhìn nhận đó chính là những hệ sinh thái sống tích hợp chăm sóc sức khoẻ - vốn quý nhất của mỗi con người.

Forest Onsen – Tổ hợp onsen trị liệu của Ecopark tại miền Nam. Ảnh dự án.

Tại thị trường miền Nam, Forest Onsen thuộc khu đô thị Eco Retreat (220ha, phía Tây TPHCM, cách bến Bạch Đằng khoảng 30 phút di chuyển) đang tiên phong cho xu hướng bất động sản chăm sóc sức khoẻ khi các tòa căn hộ được đặt trong môi trường sống sinh thái, đa dạng liệu pháp phục hồi, tái tạo sức khoẻ, sở hữu tổ hợp khoáng nóng – spa trị liệu bằng công nghệ khoáng hóa tiêu chuẩn Nhật Bản.

SẢN PHẨM TIÊN PHONG TẠO GIÁ TRỊ KHÁC BIỆT

Theo nhiều nghiên cứu y học, phần lớn sức khỏe của con người không đến từ bệnh viện hay thuốc men mà được hình thành từ môi trường sống, thói quen vận động, chất lượng không khí, giấc ngủ và khả năng phục hồi cơ thể mỗi ngày.

Sống như nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe mỗi ngày với không gian sống trong lành tại Forest Onsen, Eco Retreat. Ảnh dự án.

Nói cách khác, chăm sóc sức khỏe hiệu quả nhất không phải khi cơ thể đã xuất hiện bệnh lý, mà là khi sức khỏe được nuôi dưỡng ngay trong chính ngôi nhà mình đang sống. Đó cũng là lý do các lĩnh vực liên quan đến ngành chăm sóc sức khoẻ, trong đó có bất động sản wellness (bất động sản chăm sóc sức khỏe) đang trở thành phân khúc phát triển mạnh tại nhiều quốc gia phát triển như Nhật Bản, Mỹ, Singapore hay UAE.

Căn nhà chăm sóc sức khỏe mỗi ngày là tài sản nhiều người hướng đến. Ảnh dự án.

Những người thành đạt có thể sở hữu nhiều ngôi nhà, nhưng thường dành một bất động sản đặc biệt cho sức khỏe của bản thân và gia đình. Bởi một căn nhà giúp sinh lời là tài sản. Nhưng một căn nhà giúp kéo dài tuổi thọ, giảm áp lực thể chất và tinh thần lại là giá trị khó có thể đo đếm bằng tiền.

KHOÁNG NÓNG – LIỆU PHÁP CHĂM SÓC SỨC KHỎE ĐƯỢC CẢ THẾ GIỚI CÔNG NHẬN

Trong các mô hình bất động sản chăm sóc sức khỏe trên thế giới, khoáng nóng onsen luôn được xem là một trong những tiện ích có giá trị nhất. Tại Nhật Bản, văn hóa Onsen đã tồn tại hàng nghìn năm và trở thành một phần trong đời sống hàng ngày của người dân.

Một bể khoáng nóng trong nhà được Ecopark phát triển tại Ecopark (Hưng Yên). Ảnh dự án.

Không đơn thuần là hoạt động thư giãn, việc ngâm mình trong nguồn khoáng nóng giàu vi khoáng được xem như phương pháp hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, giảm căng cơ, cải thiện giấc ngủ, giảm stress và hỗ trợ phục hồi thể chất. Đặc biệt khi tuổi tác tăng lên, những lợi ích từ khoáng nóng càng trở nên rõ rệt hơn. Đây cũng là lý do nhiều người Nhật duy trì thói quen tắm Onsen gần như mỗi ngày như một cách đầu tư cho sức khỏe lâu dài.

Nếu trước đây người Việt muốn trải nghiệm khoáng nóng phải di chuyển tới các khu nghỉ dưỡng hoặc các tỉnh có nguồn khoáng thiên nhiên, thì nay xu hướng mới là đưa khoáng nóng trở thành một phần của cuộc sống thường nhật bằng công nghệ khoáng hóa hiện đại, được đầu tư bài bản giúp tắm khoáng không còn là hoạt động vài lần mỗi năm, mà có thể trở thành thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày.

FOREST ONSEN – NGÔI NHÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE BẰNG KHOÁNG NÓNG ĐẦU TIÊN TẠI MIỀN NAM

Tiên phong theo đuổi triết lý bất động sản chăm sóc sức khỏe nhiều năm qua, Ecopark tiếp tục giới thiệu Forest Onsen tại Eco Retreat. Đây là dự án nhà ở khoáng nóng đầu tiên tại miền Nam được phát triển theo mô hình wellness living - nơi khoáng nóng không chỉ là một tiện ích bổ sung mà trở thành trung tâm của trải nghiệm sống.

Forest Onsen với tầm nhìn hồ Thiên Nga rộng 12ha. Ảnh dự án.

Forest Onsen gồm 2 cặp tháp đôi: Tháp đôi Forest và tháp đôi Onsen. Tại Forest Onsen, cư dân được tiếp cận hệ tiện ích khoáng nóng quy mô lớn ngay trong tầng 5A của dự án với gần 20 bể khoáng trị liệu đa dạng, được thiết kế theo tiêu chuẩn Onsen Nhật Bản.

Mỗi ngày, chỉ bằng nút ấn thang máy, cư dân có thể tận hưởng dịch vụ khoáng nóng như đang nghỉ dưỡng tại một resort cao cấp.

Một bể tắm khoáng ngoài trời tại Forest Onsen. Ảnh dự án.

Giá trị của Forest Onsen không chỉ nằm ở những bể khoáng, nguồn khoáng nhập khẩu từ Nhật Bản mà còn ở môi trường sống tổng thể của Eco Retreat – đại đô thị retreat đầu tiên tại Việt Nam được phát triển theo triết lý trị liệu, phục hồi, tái tạo.

Giữa không gian xanh rộng lớn của 4 triệu cây xanh, hệ thống công viên, đường dạo bộ, khu thiền, yoga, thể thao ngoài trời và khoáng nóng trị liệu kết hợp với nhau tạo thành một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện. Đó là nơi mỗi ngày trôi qua đều góp phần giúp cơ thể khỏe hơn, tinh thần cân bằng hơn và chất lượng sống được cải thiện một cách tự nhiên.

Nhiều căn hộ 2 -3 phòng ngủ có sân vườn riêng trước khi vào nhà. Ảnh dự án.

Forest Onsen được Ecopark thiết kế với mặt bằng tầng đa dạng, nhiều căn hộ sở hữu sân vườn trước khi vào nhà hay ban công hình nấm độc đáo. Để đa dạng trải nghiệm, nhu cầu người dùng, ngoài căn hộ điển hình, Forest Onsen chú trọng thiết kế các dòng căn hộ đặc biệt như dual key, garden, mezza, duplex và penthouse để thể hiện dấu ấn, cá tính riêng gia chủ. Nhiều căn hộ sở hữu tầm view hồ Thiên Nga đắt giá mở rộng tầm nhìn mãn nhãn cho các căn hộ tầng cao khi thu trọn cả khu rừng retreat trong tầm mắt.

Bể bơi điện phân muối tại Forest Onsen. Ảnh dự án.

Ngoài tiện ích khoáng nóng, cư dân Forest Onsen còn chăm sóc sức khỏe với bể bơi điện phân muối, tập gym, yoga, sân vườn cảnh quan phong cách Zen Tropical và hệ sân thể thao liên hoàn trong cự li đi bộ.

Theo đánh giá của các chuyên gia, bất động sản chăm sóc sức khỏe đang được xem là một trong những hướng phát triển bền vững nhất của thị trường địa ốc hiện nay khi hội tụ đồng thời ba giá trị: An cư, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe chủ động. Nếu bất động sản truyền thống đáp ứng nhu cầu ở, còn bất động sản nghỉ dưỡng phục vụ nhu cầu thư giãn ngắn hạn, thì bất động sản wellness tiến thêm một bước khi tạo ra môi trường sống có khả năng hỗ trợ nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần mỗi ngày.

Trong bối cảnh tuổi thọ trung bình ngày càng tăng, áp lực công việc và các bệnh lý liên quan đến lối sống hiện đại ngày càng phổ biến, nhu cầu về những không gian sống giúp duy trì thể trạng, cân bằng tinh thần và nâng cao chất lượng sống đang trở nên rõ nét hơn bao giờ hết. Đây cũng là lý do bất động sản chăm sóc sức khỏe được đánh giá không chỉ là một sản phẩm nhà ở, mà còn là khoản đầu tư dài hạn cho sức khỏe và tuổi thọ của cả gia đình.

* Khách hàng quan tâm Forest Onsen có thể liên hệ một trong các đại lý chính thức của Eco Retreat để được tư vấn chi tiết.