Nỗi lo vướng quy hoạch và cuộc sàng lọc mới của bất động sản Hà Nội

Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển hạ tầng và quy hoạch mạnh nhất nhiều năm qua. Phía sau những hàng rào tôn, bụi công trường và các tuyến đường đang được mở rộng là một cuộc tái cấu trúc đô thị quy mô lớn. Cơ hội phát triển mở ra, nhưng cùng lúc, nỗi lo “vướng quy hoạch” cũng trở thành mối quan tâm thực tế của người mua nhà.

Hơn hai năm trước, anh B.V.D mua một căn nhà đất trên trục Nguyễn Trãi với kỳ vọng ổn định chỗ ở lâu dài tại khu vực nội đô. Tuy nhiên, khi Hà Nội đẩy mạnh các dự án mở đường, chỉnh trang và tái cấu trúc hạ tầng, căn nhà của anh thuộc diện giải tỏa phục vụ quy hoạch Vành đai 2,5. Từ trải nghiệm của mình, anh D. chia sẻ: “Trước khi xuống tiền, người mua nên kiểm tra kỹ thông tin quy hoạch, chỉ giới đường đỏ và định hướng hạ tầng xung quanh khu vực.

NỖI LO AN CƯ SAU NHỮNG HÀNG RÀO TÔN

Vị trí tốt là quan trọng, nhưng an toàn quy hoạch mới là yếu tố cần được đặt lên hàng đầu”, câu chuyện ấy phản ánh tâm lý chung của thị trường. Khi Hà Nội đồng loạt mở đường, chỉnh trang và tái cấu trúc hạ tầng, quy hoạch trở thành một tiêu chí quan trọng trong quá trình lựa chọn bất động sản, đặc biệt với nhóm khách hàng tìm kiếm nơi an cư dài hạn trong nội đô.

Tâm lý thận trọng của người mua đã phần nào thể hiện qua nhịp giao dịch trên thị trường. Dữ liệu từ Trung tâm Nghiên cứu thị trường & Am hiểu khách hàng One Mount Group cho thấy, quý 1 Hà Nội ghi nhận tổng khoảng 11.100 giao dịch, gồm cả chung cư và nhà đất thổ cư, giảm 50% so với quý trước và giảm 12% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng chung cư chuyển nhượng đạt khoảng 4.000 giao dịch, giảm 60% theo quý.

Tuy nhiên, sự chững lại này có thể chỉ mang tính tạm thời. Nhu cầu nhà ở tại khu vực trung tâm Hà Nội chưa bao giờ hạ nhiệt, đặc biệt ở nhóm người dân sống trong khu vực trung tâm thuộc diện di dời, thay vì chuyển đến những vùng ngoại ô xa xôi, thiếu kết nối, họ đang tìm kiếm một không gian sống mới ngay nội đô - không chỉ là câu chuyện của thuận đường, tiện nghi, mà còn để duy trì nếp sống quen thuộc của gia đình. Nếu biết chắt lọc thị trường ở thời điểm này, khách hàng có thể tìm thấy những bất động sản lõi của Hà Nội - sau này sẽ là một trong số ít những “khẩu nội đô” thụ hưởng toàn bộ lợi thế từ bản quy hoạch chiến lược đang triển khai.

SỨC HÚT TỌA ĐỘ SỐNG LÕI SAU CUỘC “ĐẠI PHẪU” ĐÔ THỊ

Trong bức tranh đại quy hoạch Hà Nội, Vĩnh Hưng nổi lên như một tọa độ đáng chú ý khi nằm giữa trục cảnh quan sông Hồng và lõi di sản Thủ đô, đồng thời được củng cố bởi mạng lưới hạ tầng đang hoàn thiện về phía Đông Nam. Từ tuyến Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên rộng 40 m nối Vành đai 2,5 với Vành đai 3, đến tuyến đường quy hoạch 21,5 m nối Vĩnh Hưng - Nam Dư - Lĩnh Nam ra cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 và đường Vành đai 2, khu vực đang từng bước gia tăng khả năng kết nối trong cấu trúc phát triển “đa tầng - đa lớp - đa cực - đa trung tâm” của Hà Nội.

Khu vực Vĩnh Hưng đang được hạ tầng tái định nghĩa nhờ vị trí cận sông, gần lõi nội đô và kết nối linh hoạt với các trục phát triển mới của Thủ đô. (Ảnh: Meygroup).

Sự dịch chuyển của hạ tầng và quy hoạch đang mở ra dư địa cho những dự án nhà ở bài bản tại các tọa độ cận lõi như Vĩnh Hưng. Điển hình là Rivea Residences do Meygroup phát triển - tháp đôi căn hộ hạng sang thuộc tổ hợp Rivea Hanoi, sở hữu hệ sinh thái tích hợp trường học, thương mại, dịch vụ và không gian sống tiện nghi, đáp ứng nhu cầu an cư hiện đại của cư dân nội đô.

Trong cơ cấu sản phẩm đa dạng, căn hộ 2 phòng ngủ tại Rivea Residences đang trở thành lựa chọn an cư lý tưởng để duy trì nhịp sống lõi nội đô quen thuộc dành cho những gia đình Hà Nội đang và sẽ nằm trong diện di dời theo bản đồ tái cơ cấu Hà Nội.

Với diện tích từ 61,06 - 69,99m2, dòng căn hộ này được tính toán vừa vặn cho nhu cầu sống của các gia đình trẻ 2 thế hệ. Không gian được tổ chức gọn gàng, tối ưu, đón ánh sáng tự nhiên qua hệ kính Low-E và khoảng logia riêng rộng rãi. Hai phòng ngủ thoáng tạo không gian nghỉ ngơi riêng tư cho bố mẹ, con cái, trong khi phòng khách và bếp liền mạch trở thành nơi cả nhà quây quần sau một ngày bận rộn.

Căn hộ 2 phòng ngủ tại Rivea Residences hướng tới nhu cầu nâng cấp không gian sống của các gia đình nội đô. (Ảnh: Meygroup).

Với mức giá công bố khoảng 150 triệu đồng/m2, chủ nhân Rivea Residences sẽ đổi lại được những trải nghiệm sống thực sự đáng giá trong tọa độ trung tâm thủ đô. Đi cùng mức giá này là các chính sách ưu đãi đặc biệt giúp giảm áp lực tài chính: hỗ trợ vay vốn tới 70% giá bán, lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc trong tối đa 24 tháng, miễn phí gửi ô tô 5 năm và miễn phí quản lý căn hộ trong 36 tháng. Đặc biệt, riêng căn 2 phòng ngủ, khách hàng sẽ được nhận bộ quà tặng Smart Home trị giá 400 triệu đồng.

Trong bối cảnh quỹ đất nội đô ngày càng khan hiếm, những dự án có vị trí đắc địa, hạ tầng đang hoàn thiện và hệ sinh thái sống đồng bộ như Rivea Residences trong tương lai sẽ gần như cạn kiệt nguồn cung mới. Do đó, những khách hàng có tầm nhìn sẽ nhanh tay “xuống tiền” để sở hữu sớm một tài sản trong tọa độ lõi, có tiềm năng tăng giá phi mã theo nhịp hoàn thiện của hạ tầng, đồng thời như một di sản truyền đời giá trị cho thế hệ tương lai.