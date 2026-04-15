Đưa hợp tác lập pháp Việt Nam – Trung Quốc đi vào chiều sâu, thực chất
Hà Lê
15/04/2026, 17:15
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế...
Ngày 15/4, tại Đại lễ đường Nhân dân, thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế.
Tại buổi hội kiến, hai bên trao đổi về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước và hoạt động của cơ quan lập pháp; ghi nhận những bước phát triển tích cực của quan hệ hai Đảng, hai nước, cũng như tiến triển trong giao lưu, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định chuyến thăm Trung Quốc lần này nhằm tiếp nối chủ trương nhất quán, coi quan hệ Việt Nam – Trung Quốc là lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu của Đảng, Nhà nước Việt Nam; cùng lãnh đạo Trung Quốc xác lập tầm cao mới về gắn kết chiến lược trong giai đoạn phát triển mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc mừng những thành tựu phát triển của Trung Quốc, đánh giá cao kết quả Kỳ họp Lưỡng hội khóa XIV, tin tưởng Trung Quốc triển khai hiệu quả Quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm lần thứ 15 theo định hướng phát triển chất lượng cao.
Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc, chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV và Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI; khẳng định Trung Quốc coi trọng và ủng hộ Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội phù hợp với điều kiện đất nước.
Nhấn mạnh vai trò của xây dựng thể chế và lập pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tăng cường giao lưu giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc; triển khai hiệu quả cơ chế Ủy ban hợp tác; thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, hợp tác giữa các ủy ban chuyên môn, các nhóm nghị sĩ; phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị hai cơ quan lập pháp phát huy vai trò xây dựng pháp luật và giám sát, góp phần mở rộng hợp tác thực chất trên các lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, an ninh, thương mại, đầu tư, du lịch; thúc đẩy thương mại cân bằng, tăng cường liên kết kinh tế, chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất, kết nối hạ tầng giao thông, hợp tác đường sắt, bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển khoa học – công nghệ.
Hai bên nhất trí phát huy vai trò cơ quan dân cử trong tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước, thúc đẩy kiểm soát và xử lý bất đồng phù hợp luật pháp quốc tế, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển.
Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế khẳng định Nhân đại toàn quốc Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác với Quốc hội Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát, thúc đẩy kết nối chiến lược phát triển và xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc – Việt Nam có ý nghĩa chiến lược.
Thủ tướng đề xuất ba định hướng hợp tác năng lượng – chuỗi cung ứng
Ngày 15/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến AZEC mở rộng về tự chủ năng lượng, đề xuất ba định hướng hợp tác nhằm ứng phó khủng hoảng năng lượng và bảo đảm ổn định, thông suốt chuỗi cung ứng khu vực.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Thanh niên là cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ Việt – Trung.
Tại Bắc Kinh, lãnh đạo cao nhất Việt Nam và Trung Quốc gặp gỡ thanh niên hai nước tham gia Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập”, khẳng định coi trọng bồi dưỡng thế hệ kế thừa quan hệ hữu nghị truyền thống.
