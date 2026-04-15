Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Thanh niên là cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ Việt – Trung.

Tại Bắc Kinh, lãnh đạo cao nhất Việt Nam và Trung Quốc gặp gỡ thanh niên hai nước tham gia Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập”, khẳng định coi trọng bồi dưỡng thế hệ kế thừa quan hệ hữu nghị truyền thống.

Ngày 15/4, tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng gặp gỡ thanh niên Việt Nam và Trung Quốc tham gia Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập”.

Hoạt động thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo hai Đảng, hai nước đối với công tác giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ, tiếp nối truyền thống cách mạng của các thế hệ đi trước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại buổi gặp gỡ thanh niên hai nước tham gia chương trình “Hành trình Đỏ nghiên cứu, học tập”. Ảnh: TTXVN

Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” được khởi động vào tháng 4/2025, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Sau một năm triển khai, chương trình đã thu hút hàng nghìn lượt thanh niên Việt Nam thăm, học tập tại các “địa chỉ đỏ” ở Trung Quốc, qua đó tăng cường hiểu biết về lịch sử cách mạng và quan hệ hữu nghị giữa hai Đảng, hai nước.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh vai trò của thanh niên hai nước trong việc giữ vững niềm tin cách mạng, tăng cường đoàn kết, hợp tác, phát huy sức sáng tạo của tuổi trẻ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và mở rộng hợp tác cùng có lợi. Ông bày tỏ kỳ vọng thế hệ trẻ sẽ là lực lượng tiên phong, đóng góp tích cực vào các sáng kiến phát triển, an ninh, văn minh và quản trị toàn cầu, tiếp nối và làm sâu sắc hơn tình hữu nghị Trung Quốc – Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp gỡ thanh niên hai nước tham gia chương trình “Hành trình Đỏ nghiên cứu, học tập”. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại chương trình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định mỗi thanh niên tham gia “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” đều có điều kiện nhận thức sâu sắc hơn về mối quan hệ “vừa là đồng chí, vừa là anh em” giữa hai Đảng và nhân dân hai nước, do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các thế hệ lãnh đạo tiền bối dày công vun đắp.

Thanh niên tiếp tục là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, là cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ Việt – Trung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thế hệ trẻ hai nước không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, xây dựng lý tưởng sống, nâng cao nhận thức về ý nghĩa chiến lược của quan hệ Việt – Trung; tăng cường học hỏi, làm chủ khoa học – công nghệ, phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo và xung kích tình nguyện, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của mỗi nước và quan hệ song phương.

Đại biểu thanh niên Việt Nam - Trung Quốc tham gia chương trình “Hành trình Đỏ nghiên cứu, học tập” tại cuộc gặp gỡ với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: TTXVN

Để chương trình tiếp tục phát huy hiệu quả, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cơ quan, đoàn thể hai nước bám sát nhận thức chung cấp cao, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về tình hữu nghị truyền thống; nâng cao chất lượng giao lưu, hợp tác thanh niên và mở rộng các hoạt động giao lưu thiếu niên, tạo nền tảng bền vững cho quan hệ hai nước trong tương lai.

Khẳng định vai trò của thanh niên đối với vận mệnh dân tộc và tương lai quan hệ Việt – Trung, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng thế hệ trẻ hai nước sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp, đóng góp bằng trí tuệ, khát vọng cống hiến và tinh thần trách nhiệm, góp phần đưa quan hệ hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc phát triển ổn định, lâu dài.