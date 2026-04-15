Việt Nam – Trung Quốc thống nhất các định hướng lớn đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới

Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam và Trung Quốc đã hội đàm, thống nhất nhiều định hướng lớn nhằm tiếp tục làm sâu sắc, nâng tầm quan hệ song phương.

Sau Lễ đón cấp Nhà nước tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã hội đàm với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc; chúc mừng đồng chí Tô Lâm vừa được Quốc hội Việt Nam khóa XVI tín nhiệm bầu giữ cương vị Chủ tịch nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: TTXVN

Lãnh đạo Trung Quốc đánh giá cao việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lựa chọn Trung Quốc là điểm đến đầu tiên sau khi Việt Nam hoàn tất kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước, coi đây là minh chứng sinh động cho sự coi trọng và ưu tiên hàng đầu của Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

TIN CẬY CHÍNH TRỊ LÀ NỀN TẢNG CỦA QUAN HỆ SONG PHƯƠNG

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, thắm tình đồng chí, anh em mà phía Trung Quốc dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, đồng thời cảm ơn sự ủng hộ mạnh mẽ của Trung Quốc đối với Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thông báo những điểm nhấn mới về lý luận và thực tiễn của Đại hội XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh ban lãnh đạo mới của Việt Nam mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ban lãnh đạo Trung Quốc, không ngừng vun đắp truyền thống hữu nghị, thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam – Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả.

Chúc mừng những thành tựu phát triển mang tính thời đại mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc đã đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng Trung Quốc sẽ triển khai thuận lợi Quy hoạch 5 năm lần thứ 15, thực hiện thành công phát triển chất lượng cao và tiến trình hiện đại hóa kiểu Trung Quốc, hoàn thành thắng lợi mục tiêu “100 năm thứ hai”, tiếp tục phát huy vai trò ngày càng quan trọng ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và thành viên Đoàn cấp cao Trung Quốc tại cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn cấp cao Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam nhất quán coi việc phát triển quan hệ với Trung Quốc là chủ trương lớn, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa; ủng hộ các sáng kiến toàn cầu của Trung Quốc về phát triển, an ninh, văn minh và quản trị; kiên định thực hiện chính sách “một Trung Quốc”.

Về phía Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình một lần nữa chúc mừng thành công của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đánh giá cao những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong công cuộc Đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội, khẳng định Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc.

Lãnh đạo Trung Quốc bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa mới đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Đại hội XIV đề ra, sớm thực hiện thành công hai mục tiêu 100 năm.

ĐẨY MẠNH KẾT NỐI HẠ TẦNG, THÚC ĐẨY HỢP TÁC KINH TẾ VÀ DU LỊCH

Trong bầu không khí thân tình, hữu nghị và thẳng thắn, lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước đã trao đổi sâu rộng về tình hình mỗi nước, quan hệ song phương cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Hai bên ghi nhận quan hệ Việt Nam – Trung Quốc thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực, toàn diện, với trao đổi chiến lược cấp cao được duy trì thường xuyên; các cơ chế hợp tác ngày càng đa dạng, hiệu quả; hợp tác an ninh – quốc phòng chuyển dần sang chiều sâu; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và kết nối giao thông có nhiều bước tiến mới; giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương ngày càng sôi động; phối hợp tại các diễn đàn đa phương ngày càng chặt chẽ.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng, trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực diễn biến phức tạp, hai Đảng, hai nước cần tiếp tục tăng cường đoàn kết, củng cố tin cậy chiến lược, thúc đẩy kết nối chính sách, thương mại, hạ tầng và năng lượng, qua đó làm sâu sắc và nâng tầm hơn nữa quan hệ Việt Nam – Trung Quốc trong giai đoạn phát triển mới.

Về phương hướng phát triển quan hệ thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành bám sát mục tiêu tổng thể “6 hơn”, duy trì giao lưu cấp cao thường xuyên, phát huy vai trò định hướng của kênh Đảng, tăng cường hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ song phương, đồng thời phối hợp chặt chẽ tại các cơ chế đa phương và kiểm soát, xử lý tốt hơn các vấn đề tồn tại, bất đồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và thành viên Đoàn cấp cao Việt Nam tại cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Đoàn cấp cao Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo chính thức tuyên bố khởi động “Năm hợp tác du lịch Việt Nam – Trung Quốc 2026–2027”, nhất trí đẩy mạnh hợp tác quảng bá, xúc tiến du lịch, nâng cấp hạ tầng và dịch vụ, củng cố và duy trì vị thế là thị trường khách du lịch lớn của nhau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên nghiên cứu miễn thị thực cho khách du lịch theo đoàn tại một số địa điểm trên cơ sở có đi có lại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị và phối hợp chiến lược ở tầm cao mới; phát huy hiệu quả các kênh hợp tác Đảng, Chính phủ, Quốc hội/Nhân đại, Mặt trận Tổ quốc/Chính hiệp; đẩy mạnh trao đổi lý luận, đào tạo cán bộ; tăng cường hợp tác giữa các cơ quan then chốt như Ngoại giao, Quốc phòng, Công an; triển khai hiệu quả cơ chế Đối thoại chiến lược 3 3 cấp Bộ trưởng; mở rộng hợp tác an ninh, công nghiệp quốc phòng và thương mại quân sự; ủng hộ lẫn nhau tổ chức thành công Năm APEC 2026–2027 tại mỗi nước.

Trong lĩnh vực kinh tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên xác lập tầm cao mới cho hợp tác thương mại, đầu tư và du lịch; tập trung nguồn lực cho kết nối hạ tầng chiến lược, ưu tiên cao nhất cho hợp tác đường sắt; chuyển từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế thực chất gắn với kết nối hạ tầng, logistics và thị trường; mở rộng hơn nữa cửa cho hàng hóa Việt Nam vào thị trường Trung Quốc, thúc đẩy thương mại cân bằng, lành mạnh; tăng cường đầu tư, chuyển giao công nghệ, phát triển công nghiệp phụ trợ và chuỗi cung ứng tại Việt Nam; mở rộng hợp tác giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, văn hóa, giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN

Đánh giá cao các đề xuất của phía Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình khẳng định sẵn sàng cùng Việt Nam làm sâu sắc hơn tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi chiến lược, phát huy vai trò của kênh Đảng, thúc đẩy hợp tác kết nối giữa Sáng kiến “Vành đai và Con đường” với khuôn khổ “Hai hành lang, Một vành đai”, đẩy nhanh kết nối hạ tầng chiến lược, trong đó có các dự án đường sắt kết nối hai nước.

Trung Quốc hoan nghênh việc mở rộng nhập khẩu hàng hóa chất lượng cao của Việt Nam và khuyến khích doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư tại Việt Nam.

Hai bên nhất trí tiếp tục xử lý thỏa đáng các bất đồng trên cơ sở luật pháp quốc tế, tuân thủ đầy đủ Tuyên bố DOC và thúc đẩy sớm đạt được COC thực chất, hiệu quả, phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Sau hội đàm, lãnh đạo cao nhất hai nước đã chứng kiến lễ ký kết các văn bản hợp tác trên nhiều lĩnh vực, thể hiện kết quả toàn diện của chuyến thăm và tạo cơ sở quan trọng cho việc tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Trung Quốc phát triển ổn định, bền vững trong thời gian tới.