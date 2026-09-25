Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị đưa hợp tác nghị viện trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Canada, đồng thời thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Chủ tịch Thượng viện Raymonde Gagne và Chủ tịch Hạ viện Francis Scarpaleggia. Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, ngày 24/9 (giờ địa phương), tại Nhà Quốc hội Canada, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc ăn trưa làm việc với Chủ tịch Thượng viện Raymonde Gagné và Chủ tịch Hạ viện Francis Scarpaleggia.

Lãnh đạo Quốc hội Canada đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm và việc hai nước vừa nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược; khẳng định quan hệ hai nước được xây dựng trên nền tảng tình hữu nghị bền chặt và lợi ích chung.

Chủ tịch Hạ viện Francis Scarpaleggia cho biết nhiều nghị sĩ Canada tích cực vun đắp quan hệ với Việt Nam, trong đó Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Canada - Việt Nam với 25 nghị sĩ của cả hai viện là cầu nối quan trọng. Lãnh đạo Quốc hội Canada đánh giá cao đóng góp của cộng đồng hơn 275.000 người Canada gốc Việt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới lãnh đạo hai viện; cảm ơn sự ủng hộ của Quốc hội Canada đối với quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Mark Carney, hai bên đã nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam - Canada lên Đối tác Chiến lược, phù hợp với tiềm năng và nhu cầu hợp tác ngày càng lớn.

Trong khuôn khổ quan hệ mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị đưa hợp tác nghị viện trở thành một trụ cột quan trọng, góp phần củng cố tin cậy chính trị, tạo nền tảng pháp lý và thúc đẩy triển khai các thỏa thuận cấp cao. Hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn giữa lãnh đạo Quốc hội, các ủy ban chuyên môn, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị, nữ nghị sĩ và nghị sĩ trẻ; chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát và phối hợp tại các diễn đàn nghị viện đa phương.

Về kinh tế, thương mại và đầu tư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị duy trì hợp tác kinh tế là trọng tâm, động lực của quan hệ song phương; khai thác hiệu quả hơn CPTPP, tạo thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam, nhất là nông, lâm, thủy sản, tiếp cận thị trường Canada. Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện để doanh nghiệp Canada tăng cường đầu tư vào năng lượng, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, hydrogen xanh và thương mại điện tử.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đồng thời đề nghị thúc đẩy hợp tác phòng, chống tội phạm, nâng cao năng lực thực thi pháp luật; tạo bước phát triển mới trong khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, năng lượng sạch, kinh tế xanh, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, công nghiệp quốc phòng và hàng không.

Về giáo dục - đào tạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị đa dạng hóa các chương trình trao đổi, học bổng dành cho sinh viên Việt Nam, chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao trong những lĩnh vực Canada có thế mạnh.

Về hợp tác đa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội Canada phối hợp với Quốc hội Việt Nam tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế; ủng hộ giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982; phối hợp, ủng hộ Việt Nam trong vai trò Chủ tịch CPTPP năm 2026, Chủ nhà APEC 2027 và Chủ tịch ASEAN 2030.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị Quốc hội và Chính phủ Canada tiếp tục tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam ổn định cuộc sống, hội nhập, đóng góp cho xã hội sở tại và phát huy vai trò cầu nối giữa hai nước.

Hai bên tin tưởng quan hệ Việt Nam - Canada và hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước sẽ tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả trên nền tảng hơn 50 năm quan hệ hữu nghị và khuôn khổ Đối tác Chiến lược vừa được xác lập.