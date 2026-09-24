Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị doanh nghiệp Hoa Kỳ mở rộng hợp tác công nghệ, năng lượng, logistics

Tiếp lãnh đạo nhiều doanh nghiệp tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị mở rộng hợp tác trong kết nối vệ tinh, năng lượng, logistics, chuyển đổi số và dược phẩm; chú trọng chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp bà Gwynne Shotwell, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty SpaceX. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Theo TTXVN, chiều 23/9 (giờ địa phương), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đại diện một số doanh nghiệp tại Hoa Kỳ hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ, năng lượng, logistics và dược phẩm.

* Tiếp bà Gwynne Shotwell, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành SpaceX, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao sự quan tâm của công ty và việc phối hợp với các cơ quan Việt Nam triển khai thí điểm dịch vụ theo quy định.

Bà Gwynne Shotwell bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với các đối tác Việt Nam, trong đó có các giải pháp duy trì thông tin liên lạc khi xảy ra thiên tai; đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia hệ sinh thái công nghệ mới, góp phần bảo đảm an toàn và phát triển bền vững hệ sinh thái số.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị SpaceX ưu tiên góp phần thu hẹp khoảng cách số, bảo đảm người dân có khả năng tiếp cận kết nối; phối hợp với các cơ quan Việt Nam nghiên cứu cơ chế kết nối vệ tinh dự phòng phục vụ ứng phó thiên tai; đồng thời mong muốn SpaceX tăng cường hợp tác với doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và các trung tâm đổi mới sáng tạo của Việt Nam trong đào tạo kỹ sư về viễn thông vệ tinh, thiết kế mạng.

* Tiếp ông Eric Hambly, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành, Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Murphy Oil, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao hoạt động hợp tác của tập đoàn trong thăm dò, phát triển và khai thác dầu khí ngoài khơi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Eric M. Hambly, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành, Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Murphy Oil - Ảnh: TTXVN

Nhấn mạnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhu cầu năng lượng ngày càng lớn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết trong quá trình chuyển dịch năng lượng, Việt Nam đang thúc đẩy mạnh các nguồn năng lượng sạch và tái tạo.

Ông Eric Hambly khẳng định Murphy Oil sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư tại Việt Nam, đồng hành trong phát triển công nghiệp dầu khí, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ghi nhận tiến triển của các dự án đang triển khai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Murphy Oil phối hợp chặt chẽ với các đối tác và cơ quan chức năng Việt Nam, bảo đảm các dự án được đưa vào khai thác hiệu quả, đúng tiến độ. Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì môi trường đầu tư ổn định, minh bạch, có khả năng dự báo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

* Tại cuộc tiếp ông Raj Subramaniam, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành FedEx, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao việc tập đoàn đã hiện diện tại Việt Nam hơn 30 năm, góp phần kết nối doanh nghiệp và hàng hóa Việt Nam với thị trường quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Raj Subramaniam, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn FedEx - Ảnh: TTXVN

Ông Raj Subramaniam cho biết FedEx sẽ thúc đẩy hỗ trợ Việt Nam quản lý rủi ro, tự động hóa và rút ngắn thời gian thông quan hàng chuyển phát nhanh, thương mại điện tử; hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận trực tiếp hơn với thị trường toàn cầu, đồng thời hợp tác về logistics xanh, an toàn và phát triển nguồn nhân lực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh để hàng hóa Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường thế giới cần một hệ thống logistics nhanh hơn, chi phí thấp hơn; đồng thời đề nghị FedEx hỗ trợ Việt Nam tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái hàng hóa hàng không, phát triển đồng bộ các chức năng thay vì chỉ dừng ở một kho hàng đơn lẻ, đồng thời tăng kết nối trực tiếp giữa Việt Nam với mạng lưới toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng mong muốn FedEx tiếp tục mở rộng hợp tác với các bệnh viện trong lĩnh vực điều trị ung thư cho trẻ em.

* Tiếp ông William Nathan Franklin, Chủ tịch kiêm Nhà sáng lập Pacifico Energy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao cam kết đầu tư dài hạn của tập đoàn tại Việt Nam, đặc biệt trong năng lượng tái tạo, điện gió và điện gió ngoài khơi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông William Nathan Franklin, Chủ tịch kiêm Nhà sáng lập Tập đoàn Pacifico Energy - Ảnh: TTXVN

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, để phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số, phát triển trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và các ngành công nghệ cao, Việt Nam cần hệ thống năng lượng ổn định, an toàn, cạnh tranh và ngày càng xanh hơn; trong đó điện gió ngoài khơi có vai trò quan trọng.

Ông William Nathan Franklin đánh giá cao những cải thiện của môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam và cam kết tiếp tục đầu tư vào điện gió, năng lượng tái tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững và quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.

* Tiếp ông Peter J. Gibson, Chủ tịch kiêm Nhà sáng lập Nebula Energy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn hoan nghênh, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư, hợp tác với các đối tác Việt Nam trên cơ sở cùng có lợi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Peter J. Gibson, Chủ tịch kiêm Nhà sáng lập Tập đoàn Nebula Energy - Ảnh: TTXVN

Ông Peter J. Gibson cho biết Nebula Energy có kinh nghiệm phát triển hạ tầng LNG bền vững và các trung tâm dữ liệu AI tại Hoa Kỳ; đồng thời mong muốn mở rộng hợp tác với các đối tác Việt Nam trong lưới điện thông minh, hệ thống lưu trữ năng lượng và ứng dụng AI vào chuỗi sản xuất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tập đoàn tiếp tục đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi số và năng lượng tái tạo, nhất là những dự án kết hợp giữa năng lượng sạch và công nghệ số.

* Tại cuộc tiếp ông Murali Krishna Reddy, Phó Chủ tịch, thành viên gia đình Chủ tịch Tập đoàn Hetero, Camber Pharmaceuticals, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng cho phát triển nhanh, bền vững.

Trong lĩnh vực dược phẩm, Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng ngành dược hiện đại, nâng cao năng lực nghiên cứu, sản xuất và từng bước chủ động về công nghệ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Ông Murali Krishna Reddy ghi nhận những thay đổi trong môi trường đầu tư tại Việt Nam và khẳng định tập đoàn sẽ nỗ lực triển khai hiệu quả các dự án hợp tác với đối tác Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị lấy chuyển giao, tiếp nhận và từng bước làm chủ công nghệ làm trọng tâm hợp tác, qua đó xây dựng năng lực tự chủ và đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị dược phẩm khu vực và toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các bên sớm đưa các thỏa thuận thành kết quả cụ thể, thực chất, bền vững, góp phần nâng cao năng lực tự chủ của ngành dược và chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân.