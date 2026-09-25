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Việt Nam - Canada thúc đẩy đầu tư, khai thác hiệu quả CPTPP, tạo đột phá về khoa học - công nghệ

H Hà Lê

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tăng cường hợp tác nghị viện, khai thác hiệu quả CPTPP, thúc đẩy đầu tư và tạo đột phá trong khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, năng lượng sạch, đào tạo nhân lực giữa Việt Nam và Canada.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Canada - Việt Nam - Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Canada - Việt Nam - Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, ngày 24/9 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada, tại Nhà Quốc hội Canada, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Canada - Việt Nam.

Chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, các thành viên Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Canada - Việt Nam đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử đối với quan hệ hai nước.

Nhóm hiện có 25 thành viên thuộc Thượng viện và Hạ viện, đến từ nhiều tỉnh bang, trong đó có nghị sĩ Chi Nguyen, người Canada gốc Việt. Các nghị sĩ cho rằng điều này thể hiện sự quan tâm ngày càng rộng rãi tại Quốc hội Canada đối với quan hệ với Việt Nam.

Chủ tịch nước Tô Lâm với Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Canada - Việt Nam - Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Tô Lâm với Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Canada - Việt Nam - Ảnh: TTXVN

Đánh giá cao những bước phát triển tích cực, thực chất trong hơn 50 năm qua, các nghị sĩ hoan nghênh việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược, cho rằng khuôn khổ mới mở thêm cơ hội làm sâu sắc hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Nhóm khẳng định tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, tăng cường hiểu biết, tin cậy và sự ủng hộ đối với quan hệ hai nước trong Quốc hội và xã hội Canada.

Các nghị sĩ nhấn mạnh tầm quan trọng của liên kết kinh tế, thương mại, đánh giá cao vai trò của CPTPP trong mở rộng thị trường, thúc đẩy thương mại, đầu tư; đồng thời mong muốn hai bên đa dạng hóa thị trường, đối tác và mở rộng cơ hội hợp tác mới.

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới các nghị sĩ; cảm ơn sự ủng hộ của Quốc hội Canada và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Canada - Việt Nam đối với Việt Nam và quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Quốc hội Việt Nam khóa mới đã thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Canada vào tháng 6/2026, tạo thêm cơ sở tăng cường kết nối giữa các nghị sĩ hai nước.

Chia sẻ kết quả trao đổi với Toàn quyền, Thủ tướng và lãnh đạo Quốc hội Canada, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết hai bên cùng đánh giá quan hệ song phương còn nhiều dư địa và nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, khuôn khổ mới sẽ tạo động lực phát huy tiềm năng, thế mạnh bổ trợ giữa hai nước; trong đó hợp tác nghị viện là một trụ cột quan trọng, góp phần củng cố tin cậy chính trị, tạo nền tảng pháp lý và thúc đẩy triển khai các thỏa thuận cấp cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc giữa các nghị sĩ, ủy ban chuyên môn, nữ nghị sĩ và nghị sĩ trẻ; chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát, góp phần tạo đồng thuận trong Quốc hội và xã hội Canada đối với việc tăng cường quan hệ với Việt Nam.

Về kinh tế, thương mại và đầu tư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị khai thác hiệu quả CPTPP, tạo thuận lợi cho hàng hóa và doanh nghiệp tiếp cận thị trường của nhau; khuyến khích doanh nghiệp Canada đầu tư vào các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu và Canada có thế mạnh.

Hai bên cũng cần tạo đột phá trong khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng lượng sạch và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; mở rộng hợp tác giáo dục, trao đổi và học bổng, nhất là trong trí tuệ nhân tạo và hàng không vũ trụ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong Quốc hội và Chính phủ Canada tiếp tục tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam ổn định cuộc sống, hội nhập, phát huy vai trò cầu nối; đồng thời tạo thuận lợi cho đi lại, du lịch, học tập và kinh doanh của người dân hai nước.

Các nghị sĩ khẳng định sẽ tiếp tục đóng góp vào việc triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác Chiến lược, thúc đẩy hợp tác nghị viện, kinh tế - thương mại, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân; đồng thời nhận lời mời thăm Việt Nam.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

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