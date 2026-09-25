Việt Nam - Canada thúc đẩy đầu tư, khai thác hiệu quả CPTPP, tạo đột phá về khoa học - công nghệ

Theo TTXVN, ngày 24/9 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada, tại Nhà Quốc hội Canada, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Canada - Việt Nam.
Chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, các thành viên Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Canada - Việt Nam đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử đối với quan hệ hai nước.
Nhóm hiện có 25 thành viên thuộc Thượng viện và Hạ viện, đến từ nhiều tỉnh bang, trong đó có nghị sĩ Chi Nguyen, người Canada gốc Việt. Các nghị sĩ cho rằng điều này thể hiện sự quan tâm ngày càng rộng rãi tại Quốc hội Canada đối với quan hệ với Việt Nam.
Đánh giá cao những bước phát triển tích cực, thực chất trong hơn 50 năm qua, các nghị sĩ hoan nghênh việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược, cho rằng khuôn khổ mới mở thêm cơ hội làm sâu sắc hợp tác trên nhiều lĩnh vực.
Nhóm khẳng định tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, tăng cường hiểu biết, tin cậy và sự ủng hộ đối với quan hệ hai nước trong Quốc hội và xã hội Canada.
Các nghị sĩ nhấn mạnh tầm quan trọng của liên kết kinh tế, thương mại, đánh giá cao vai trò của CPTPP trong mở rộng thị trường, thúc đẩy thương mại, đầu tư; đồng thời mong muốn hai bên đa dạng hóa thị trường, đối tác và mở rộng cơ hội hợp tác mới.
Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới các nghị sĩ; cảm ơn sự ủng hộ của Quốc hội Canada và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Canada - Việt Nam đối với Việt Nam và quan hệ hai nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Quốc hội Việt Nam khóa mới đã thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Canada vào tháng 6/2026, tạo thêm cơ sở tăng cường kết nối giữa các nghị sĩ hai nước.
Chia sẻ kết quả trao đổi với Toàn quyền, Thủ tướng và lãnh đạo Quốc hội Canada, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết hai bên cùng đánh giá quan hệ song phương còn nhiều dư địa và nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược.
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, khuôn khổ mới sẽ tạo động lực phát huy tiềm năng, thế mạnh bổ trợ giữa hai nước; trong đó hợp tác nghị viện là một trụ cột quan trọng, góp phần củng cố tin cậy chính trị, tạo nền tảng pháp lý và thúc đẩy triển khai các thỏa thuận cấp cao.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc giữa các nghị sĩ, ủy ban chuyên môn, nữ nghị sĩ và nghị sĩ trẻ; chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát, góp phần tạo đồng thuận trong Quốc hội và xã hội Canada đối với việc tăng cường quan hệ với Việt Nam.
Về kinh tế, thương mại và đầu tư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị khai thác hiệu quả CPTPP, tạo thuận lợi cho hàng hóa và doanh nghiệp tiếp cận thị trường của nhau; khuyến khích doanh nghiệp Canada đầu tư vào các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu và Canada có thế mạnh.
Hai bên cũng cần tạo đột phá trong khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng lượng sạch và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; mở rộng hợp tác giáo dục, trao đổi và học bổng, nhất là trong trí tuệ nhân tạo và hàng không vũ trụ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong Quốc hội và Chính phủ Canada tiếp tục tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam ổn định cuộc sống, hội nhập, phát huy vai trò cầu nối; đồng thời tạo thuận lợi cho đi lại, du lịch, học tập và kinh doanh của người dân hai nước.
Các nghị sĩ khẳng định sẽ tiếp tục đóng góp vào việc triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác Chiến lược, thúc đẩy hợp tác nghị viện, kinh tế - thương mại, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân; đồng thời nhận lời mời thăm Việt Nam.
Việt Nam và Canada chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược, xác lập 8 trụ cột hợp tác từ kinh tế, thương mại, công nghệ, năng lượng đến quốc phòng, giáo dục và giao lưu nhân dân, đồng thời nhất trí xây dựng Kế hoạch hành động để triển khai các mục tiêu mới.
Việt Nam và Canada cần sớm cụ thể hóa khuôn khổ Đối tác Chiến lược bằng chương trình hành động với các ưu tiên, đầu mối thực hiện và lộ trình rõ ràng; khai thác hiệu quả CPTPP, thúc đẩy thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo và kết nối chuỗi cung ứng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị đưa hợp tác nghị viện trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Canada, đồng thời thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Canada mở rộng hợp tác kinh tế, đầu tư, khoa học - công nghệ, năng lượng, hạ tầng và chuỗi cung ứng, tạo thêm những động lực tăng trưởng mới cho quan hệ song phương.
Toàn quyền Louise Arbour chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Canada. Đây là chuyến thăm chính thức Canada đầu tiên của một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973.
Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...
Làng nghề gỗ truyền thống đang ngày càng khẳng định tay nghề trong từng đường đục, nét chạm; tìm hướng đổi mới sản phẩm, ứng dụng công nghệ, mở rộng thị trường và tận dụng phụ phẩm gỗ, từng bước hình thành chuỗi sản xuất và tiêu dùng bền vững.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...