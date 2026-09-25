Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Canada

Toàn quyền Louise Arbour chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Canada. Đây là chuyến thăm chính thức Canada đầu tiên của một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt Đội danh dự. Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, sáng 24/9 (giờ địa phương), tại thủ đô Ottawa, Toàn quyền Canada Louise Arbour chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Canada.

Lễ đón diễn ra tại Phủ Toàn quyền theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.

Khi đoàn xe chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiến vào Phủ Toàn quyền, đội kỵ binh đón và tháp tùng. Toàn quyền Canada Louise Arbour đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại nơi đỗ xe và mời lên bục danh dự.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Toàn quyền Canada Louise Arbour chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN

Quân nhạc lần lượt cử Quốc thiều Việt Nam và Canada. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội danh dự trước khi hai nhà lãnh đạo giới thiệu thành phần đoàn cấp cao hai nước.

Sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Toàn quyền Canada Louise Arbour phát biểu với báo chí, nêu bật nền tảng quan hệ hơn nửa thế kỷ và triển vọng đưa hợp tác Việt Nam - Canada bước sang giai đoạn phát triển mới.

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm﻿ được tổ chức trọng thể tại Phủ toàn quyền ở thủ đô Ottawa. Ảnh: TTXVN

Toàn quyền Canada Louise Arbour bày tỏ vui mừng chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Canada, thể hiện mối quan hệ gắn bó khăng khít giữa hai quốc gia.

Toàn quyền Canada Louise Arbour nhấn mạnh, Canada và Việt Nam tuy cách xa nhau bởi một đại dương, nhưng lại gắn kết bởi tình hữu nghị bền vững, được vun đắp qua nhiều thế hệ.

Đội danh dự thực hiện nghi thức đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Đó là mối quan hệ dựa trên cam kết chung về hòa bình, đối thoại và hợp tác. Mối quan hệ này đã phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, nhờ thế mạnh bổ trợ lẫn nhau và sự tương đồng về lợi ích giữa hai quốc gia.

Hai nước gắn kết bởi cam kết chung hướng tới một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ổn định, rộng mở và thịnh vượng. Tình hữu nghị đó cũng được thể hiện rõ qua cộng đồng người Việt Nam tại Canada, với sức sống và những đóng góp đã làm phong phú thêm xã hội Canada.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: TTXVN

Toàn quyền Canada Louise Arbour khẳng định, chuyến thăm này là dịp để cùng nhau ghi nhận những thành tựu đã đạt được và hướng tới tương lai.

Trong một thế giới đang biến chuyển sâu sắc, hợp tác vẫn là con đường tốt nhất để cùng nhau vượt qua những thách thức mà người dân hai nước đang đối mặt, thúc đẩy thịnh vượng và góp phần vào ổn định lâu dài.

Thành viên đoàn cấp cao Việt Nam tại Lễ đón chính thức. Ảnh: TTXVN

Phát biểu với báo chí, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ với Canada.

Hơn nửa thế kỷ kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao và gần một thập kỷ triển khai khuôn khổ Đối tác toàn diện (tháng 11/2017), quan hệ Việt Nam - Canada đã có những bước tiến quan trọng: Tin cậy chính trị ngày càng được củng cố; kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân ngày càng phát triển sâu rộng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu thành viên đoàn cấp cao Việt Nam với Toàn quyền Canada Louise Arbour. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong những thành quả đó có sự đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam tại Canada.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tới bà con lời chào, thăm hỏi chân tình và lời cảm ơn chân thành; chúc bà con luôn mạnh khoẻ, thành công, tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hữu nghị cho quan hệ giữa Việt Nam và Canada.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Toàn quyền Canada Louise Arbour với cộng đồng người Việt Nam tại Canada dự Lễ đón. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kỳ vọng, chuyến thăm sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ Việt Nam - Canada, phản ánh tầm cao mới của tin cậy chính trị, sự gắn kết ngày càng sâu sắc về lợi ích và tầm nhìn, cũng như quyết tâm của hai nước cùng xây dựng một mối quan hệ lâu dài, ổn định, thực chất và trở thành một hình mẫu hợp tác giữa hai quốc gia ở hai bờ Thái Bình Dương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng, với nền tảng đã được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp, với quyết tâm chính trị cao của hai bên và lợi ích ngày càng gắn kết, quan hệ Việt Nam - Canada sẽ bước vào một giai đoạn phát triển mới, chiến lược hơn, toàn diện hơn, thực chất hơn và hiệu quả hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trồng cây lưu niệm tại Phủ toàn quyền Canada ở thủ đô Ottawa. Ảnh: TTXVN

Diễn ra vào thời điểm quan hệ Việt Nam - Canada hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để bước sang giai đoạn hợp tác mới, sâu rộng, thực chất hơn, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm góp phần chuyển hóa những cơ hội, tiềm năng hợp tác được tích lũy trong thời gian qua thành các định hướng, chương trình hành động cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.