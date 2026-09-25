Việt Nam - Canada nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược, mở rộng hợp tác công nghệ và năng lượng

Việt Nam và Canada chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược, xác định kinh tế, thương mại, đầu tư là xung lực quan trọng, đồng thời mở rộng hợp tác khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, năng lượng và chuỗi cung ứng.

Thủ tướng Canada Mark Carney đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Theo TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada, ngày 24/9/2026 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney.

Thủ tướng Mark Carney nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử, tạo xung lực mới đưa quan hệ song phương bước vào giai đoạn phát triển sâu rộng, thực chất hơn.

Thủ tướng Canada đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, vị thế và những đóng góp của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế; khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Canada trong thúc đẩy quan hệ với ASEAN và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu của Chính phủ và nhân dân Canada; chuyển lời thăm hỏi, lời chúc tốt đẹp của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tới Thủ tướng Mark Carney và mong sớm đón Thủ tướng thăm Việt Nam.

ĐƯA KINH TẾ, THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ THÀNH XUNG LỰC QUAN TRỌNG

Chia sẻ về những mục tiêu chiến lược Việt Nam đặt ra trong kỷ nguyên phát triển mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi Canada là người bạn, đối tác tin cậy, cùng chia sẻ nhiều lợi ích và tầm nhìn chiến lược.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí đánh giá, sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và gần 10 năm triển khai khuôn khổ Đối tác toàn diện, quan hệ Việt Nam - Canada đã đạt nhiều thành tựu quan trọng.

Thủ tướng Canada Mark Carney đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau không ngừng được củng cố; kinh tế, thương mại, đầu tư trở thành nền tảng quan trọng, trong khi hợp tác quốc phòng - an ninh, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, văn hóa và giao lưu nhân dân tiếp tục mở rộng.

Trên nền tảng đó, hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam - Canada lên Đối tác chiến lược, đồng thời sớm xây dựng chương trình nghị sự và kế hoạch hành động cụ thể nhằm triển khai hiệu quả khuôn khổ quan hệ mới.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, đẩy mạnh hợp tác nghị viện, phát huy hiệu quả các cơ chế song phương và tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực, đa phương.

Thủ tướng Mark Carney mong muốn đưa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính và hội nhập kinh tế trở thành xung lực quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược; tạo thuận lợi mở cửa thị trường hàng hóa, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đầu tư và liên kết chuỗi cung ứng.

Canada khuyến khích các doanh nghiệp, quỹ đầu tư tăng cường đầu tư tại Việt Nam; hoan nghênh mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như hạ tầng, giao thông và ủng hộ nghiên cứu mở đường bay thẳng giữa hai nước.

Thủ tướng Canada cũng đề nghị hai bên phát huy hơn nữa vai trò của CPTPP trong thúc đẩy thương mại tự do, sớm kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Canada, qua đó mở rộng không gian hợp tác, đa dạng hóa thị trường và chuỗi cung ứng.

Thủ tướng Canada Mark Carney với các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định hai nước cần tập trung vào những ưu tiên mới, trong đó đưa khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ tiên tiến trở thành những động lực mới của quan hệ song phương.

Hai bên sẽ tăng cường nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ mới; chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số, xây dựng chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, thúc đẩy liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, tăng cường nghiên cứu chung, chuyển giao tri thức, công nghệ và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Hợp tác năng lượng cũng được xác định là lĩnh vực quan trọng, gồm năng lượng sạch, LNG, năng lượng tái tạo và tiềm năng hợp tác năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác y tế, môi trường, nông nghiệp, an ninh lương thực, giáo dục - đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân; phát huy thế mạnh bổ trợ trong nông nghiệp, sản xuất và thương mại thực phẩm, góp phần xây dựng chuỗi cung ứng bền vững.

MỞ RỘNG HỢP TÁC AN NINH, PHỐI HỢP TẠI CÁC CƠ CHẾ ĐA PHƯƠNG

Trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác phù hợp với nhu cầu và mong muốn của mỗi bên; mở rộng phối hợp về an ninh phi truyền thống, an ninh biển, an ninh mạng, hỗ trợ nhân đạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu Canada. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Hai bên ủng hộ hướng tới thiết lập Đối thoại song phương về An ninh và Thực thi pháp luật. Thủ tướng Mark Carney khẳng định Canada ủng hộ Việt Nam tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba và sẽ cử đại diện tham dự; đồng thời hoan nghênh Việt Nam sớm mở Văn phòng Tùy viên Quốc phòng tại Canada.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo chia sẻ tầm nhìn chung về tăng cường đối thoại, hợp tác, đề cao chủ nghĩa đa phương, Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông; nhất trí giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thủ tướng Mark Carney khẳng định Canada ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp tại Liên hợp quốc, Cộng đồng Pháp ngữ, APEC, CPTPP và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mời Thủ tướng Mark Carney thăm chính thức Việt Nam trong năm 2026 và dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2027. Thủ tướng Canada nhận lời, khẳng định sẵn sàng phối hợp với Việt Nam đóng góp vào thành công của Năm APEC 2027.

Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các cơ quan hai nước và công bố Tuyên bố chung về việc chính thức nâng cấp quan hệ Việt Nam - Canada lên Đối tác chiến lược. Tuyên bố chung cũng xác nhận khuôn khổ quan hệ mới được thiết lập trong chuyến thăm cấp Nhà nước lần này.