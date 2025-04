Đua theo thế giới, giá bán vàng miếng quay lại ngưỡng 102 triệu đồng mỗi lượng

Lúc 11h30 ngày 3/4 (giờ Việt Nam), trên thị trường New York, giá vàng giao ngay tiếp tục tăng 0,37% so với mức chốt phiên 2/4, tương đương với mức tăng 11,65 USD/oz, giao dịch ở mức 3.145 USD/oz.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), giá bán vàng miếng cao hơn giá thế giới 3,3 triệu đồng/lượng. Tuỳ từng thương hiệu, giá vàng nhẫn cao hơn giá vàng thế giới từ 3 triệu – 3,4 triệu đồng/lượng.

Công ty Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải có mức chênh lệch so với giá thế giới cao nhất thị trường là 3,4 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, chênh lệch giữa giá bán vàng miếng SJC và vàng nhẫn tại Mi Hồng so với giá vàng thế giới lần lượt là 2,45 triệu đồng/lượng và 1,75 triệu đồng/lượng.

Cập nhật lúc 11h30 ngày 3/4, Công ty SJC và PNJ cùng niêm yết giá mua/bán vàng miếng SJC ở mức 99,7 triệu – 102,4 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên hôm qua (2/4), giá vàng miếng tăng 600 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán. Chênh lệch giá mua/bán vàng miếng tại Công ty SJC và PNJ là 2,7 triệu đồng/lượng.

Biên độ giá mua/bán 100,1 triệu – 102,8 triệu đồng/lượng được niêm yết DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải. Giá vàng miếng tăng 1 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán. Chênh lệch giá mua/bán vàng miếng tại DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là 2,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng tại Phú Quý tăng 900 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 700 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán, niêm yết giá vàng miếng ở mức 99,6 triệu – 102,4 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua/bán vàng miếng tại Phú Quý là 2,8 triệu đồng/lượng.

Tại khu vực phía Nam, Công ty Mi Hồng niêm yết giá mua/bán vàng miếng ở mức 99,8 triệu – 101,5 triệu đồng/lượng, tăng 700 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 1 triệu đồng/lượng đối với chiều bán. Chênh lệch giá mua/bán vàng miếng tại Mi Hồng là 1,7 triệu đồng/lượng.

Ngoại trừ ngân hàng Agribank chưa cập nhật giá, hai ngân hàng Vietcombank và VietinBank cùng niêm yết giá bán vàng miếng SJC ở mức 102,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, BIDV niêm yết giá bán vàng miếng SJC ở mức 102,5 triệu đồng/lượng.

So với giá chốt phiên hôm qua (2/4), giá bán vàng miếng SJC tại Vietcombank và VietinBank tăng lần lượt 200 nghìn đồng/lượng và 700 nghìn đồng/lượng. Trong khi giá bán vàng miếng SJC tại BIDV tăng 400 nghìn đồng/lượng.

Cập nhật đến 11h30 ngày 3/4, giá bán vàng nhẫn tại Công ty SJC ghi nhận 4 lần điều chỉnh (3 lần tăng và 1 lần giảm). Công ty SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 99,6 triệu – 102,2 triệu đồng/lượng, tăng 700 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán. Chênh lệch giá mua/bán vàng nhẫn tại SJC ở mức 2,6 triệu đồng/lượng.

Biên độ giá mua/bán 99,9 triệu – 102,5 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại DOJI. Giá vàng nhẫn tăng 1,2 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 1,1 triệu đồng/lượng đối với chiều bán. Chênh lệch giá mua/bán vàng nhẫn tại DOJI là 2,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại PNJ tăng 600 nghìn đối với chiều mua và chiều bán. Công ty PNJ niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 99,7 triệu – 102,4 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua/bán vàng nhẫn tại PNJ là 2,7 triệu đồng/lượng.

Công ty Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết giá mua/bán vàng nhẫn tại 100 triệu – 102,9 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải tăng 1,2 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 1,1 triệu đồng/lượng đối với chiều bán. Chênh lệch giá mua/bán vàng nhẫn tại DOJI là 2,9 triệu đồng/lượng.

Công ty Phú Quý niêm yết giá mua/bán vàng nhẫn tại 99,8 triệu – 102,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán. Chênh lệch giá mua/bán vàng nhẫn tại Phú Quý là 3 triệu đồng/lượng.

Tại khu vực phía Nam, giá vàng nhẫn tại Công ty Mi Hồng lúc mở cửa phiên sáng vẫn duy trì ở mức 98,2 triệu đồng/lượng chiều mua – 99,5 triệu đồng/lượng chiều bán.

Tính đến 11h30 ngày 3/4, giá vàng nhẫn tại Mi Hồng ghi nhận 3 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp. Công ty Mi Hồng niêm yết giá mua/bán vàng nhẫn ở mức 99 triệu – 100,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 2/4, giá vàng nhẫn tăng 800 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 1 triệu đồng/lượng đối với chiều bán. Chênh lệch giá mua/bán vàng nhẫn tại Mi Hồng là 1,5 triệu đồng/lượng.

Rạng sáng 3/4 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố chính sách thuế quan nhập khẩu mới áp lên 160 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Theo đó, từ ngày 5/4/2025, mức thuế cơ bản 10% sẽ áp dụng cho mọi hàng nhập khẩu từ các đối tác thương mại. Từ ngày 9/4, mức thuế nhập khẩu cao hơn sẽ áp lên hơn 60 quốc gia đang có thâm hụt thương mại lớn với Mỹ như như Trung Quốc 34%, Việt Nam 46%, Châu Âu 20%.... Chủ trương thuế quan quyết liệt của ông Trump đẩy tâm lý thị trường đứng trước mối lo ngại nền kinh tế lớn số một thế giới rơi vào tình trạng đình lạm.

Thời điểm công bố chính sách này cũng trùng với những tín hiệu kinh tế được công bố vào đầu tuần đang gây bất an cho thị trường như hoạt động sản xuất tại Mỹ yếu hơn so với dự báo và số lượng việc làm vào cuối tháng 2 cũng thấp hơn so với mức kỳ vọng. Theo giới phân tích, mối lo ngại về sự thoái kinh tế khiến giới đầu tư toàn cầu bán tháo cổ phiếu và kéo dòng tiền quay sang những tài sản an toàn như vàng trước nguy cơ đồng tiền mất giá trị và bất ổn tài chính.

Trang Reuters dẫn lời ông Tai Wong – chuyên gia thị trường hàng hoá và giao dịch kim loại: “Thuế quan đối ứng có thuế suất cao hơn nhiều so với dự báo. Điều này dẫn tới việc bán tháo tài sản và đồng USD cũng sụt giá. Trong ngắn hạn, giá vàng vẫn còn triển vọng tăng mạnh và có thể tiến lên ngưỡng 3.200 USD/oz”.