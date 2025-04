Giá vàng miếng SJC giằng co trước khi “rơi thẳng đứng” sau 7 phiên tăng liên tiếp

Cập nhật đến 14h30 ngày 2/4, Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết giá mua/bán vàng miếng SJC ở mức 99,1– 101,8 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán so với giá chốt hôm qua (1/4). Chênh lệch giá mua/bán vàng miếng tại 5 thương hiệu trên là 2,7 triệu đồng/lượng.

CHÊNH LỆCH GIÁ MUA VÀ BÁN VẪN Ở MỨC CAO

Giá vàng miếng tại Phú Quý giảm 500 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và giảm 300 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán, giá giao dịch vàng miếng ở mức tại 98,9 triệu – 101,8 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua/bán vàng miếng Phú Quý là 2,9 triệu đồng/lượng.

Chỉ số Dollar Index (DXY) – thước đo sức mạnh của đồng USD nhích 0,05% so với chốt phiên hôm qua (1/4). Như vậy, chỉ số này nối dài chuỗi tăng sang phiên thứ ba liên tiếp, tiến lên mức 104,3 điểm.

Tại khu vực phía Nam, kết phiên sáng, giá giao dịch vàng miếng tại Mi Hồng ghi nhận 8 nhịp điều chỉnh tăng giảm đan xen. Tính đến 14h30 ngày 2/4, Mi Hồng niêm yết giá mua/bán vàng miếng ở mức 99,4 triệu – 100,4 triệu đồng/lượng, giảm 600 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và giảm 1,1 triệu đồng/lượng đối với chiều bán. Chênh lệch giá mua/bán vàng miếng tại Mi Hồng là 1 triệu đồng/lượng.

Ngoại trừ ngân hàng Agribank chưa cập nhật giá, hai ngân hàng Vietcombank niêm yết giá bán vàng miếng SJC ở mức 102,1 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, BIDV và VietinBank cùng niêm yết giá bán vàng miếng SJC ở mức 102,1 triệu đồng/lượng.

So với giá chốt phiên hôm qua (1/4), giá bán vàng miếng SJC tại Vietcombank giảm 1,5 triệu đồng/lượng. Trong khi giá bán vàng miếng SJC tại VietinBank và BIDV không thay đổi.

Diễn biến giá vàng miếng SJC từ đầu năm 2025. Đơn vị: triệu đồng/lượngNguồn: VnEconomy tổng hợp từ SJC

Tính đến 14h30 ngày 2/4, Công ty SJC niêm yết giá mua/bán vàng nhẫn ở mức 98,9 – 101,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên hôm qua (1/4), giá vàng nhẫn không thay đổi đối với chiều bán trong khi chiều mua giảm 300 nghìn đồng/lượng Chênh lệch giá mua/bán vàng nhẫn tại SJC ở mức 2,6 triệu đồng/lượng.

Công ty DOJI niêm yết giá mua/bán vàng nhẫn tại 98,7 – 101,8 triệu đồng/lượng, giảm 600 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua giảm 300 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán. Chênh lệch giá mua/bán vàng nhẫn tại DOJI là 3,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại PNJ vẫn giảm 300 nghìn đồng/lượng đối với cả chiều mua và chiều bán, giá giao dịch vàng nhẫn ở mức 99,1 triệu – 101,8 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua/bán vàng nhẫn tại PNJ là 2,7 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua/bán vàng nhẫn ở mức 98,8 triệu – 101,9 triệu đồng/lượng, giảm 31 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và giảm 400 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán. Chênh lệch giá mua/bán vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là 3,1 triệu đồng/lượng.

Mức giá 98,9 triệu – 101,8 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại Phú Quý. Giá vàng nhẫn giảm 500 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và giảm 300 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán. Chênh lệch giá mua/bán vàng nhẫn tại Phú Quý là 2,9 triệu đồng/lượng.

Ngày 2/4, biên độ chênh lệch giá mua/bán vàng nhẫn tiếp tục nới rộng lên mức 1,2 triệu – 3,1 triệu đồng/lượng. Biên độ trên tăng đáng kể so với 2 phiên đầu tuần (31/3 và 1/4). Mức độ chênh lệch mua/bán vàng nhẫn trên thị trường cao nhất trong 2 phiên đầu tuần chỉ ghi nhận ở mức 2,8 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán quá lớn cảnh báo độ rủi ro đang ở mức cao.

Tại khu vực phía Nam, giá vàng nhẫn tại Công ty Mi Hồng lúc mở cửa phiên sáng vẫn giữ nguyên ở mức 98,8 triệu đồng/lượng chiều mua – 100,3 triệu đồng/lượng chiều bán.

Đóng cửa phiên sáng, giá vàng nhẫn tại Mi Hồng ghi nhận 2 nhịp giảm liên tục. Công ty Mi Hồng niêm yết giá mua/bán vàng nhẫn ở mức 98,5 triệu – 99,7 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 1/4, giá vàng nhẫn giảm 300 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và giảm 600 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán. Chênh lệch giá mua/bán vàng nhẫn tại Mi Hồng là 1,2 triệu đồng/lượng.

THỊ TRƯỜNG VÀNG "NÍN THỞ" CHỜ THUẾ QUAN ĐỐI ỨNG CỦA MỸ

Ngày 2/4, Ngân hàng Nhà nước nâng tỷ giá trung tâm lên mức 24.851 VND/USD, tăng 16 đồng/USD so với hôm qua (1/4). Theo quy định về biên độ +/-5%, tỷ giá trần là 26.093 VND/USD và tỷ giá sàn là 23.609 VND/USD. Từ đầu năm (2/1/2025) đến nay, tỷ giá trung tâm tăng 509 đồng mỗi USD.

Cùng ngày, tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước cũng tăng 13 đồng đối với chiều mua và tăng 15 đối với chiều bán so với kết phiên 1/4, hiện giao dịch ở mức 23.659 – 26.043 VND/USD.

Tính đến 14h30 ngày 2/4, chỉ số Dollar Index (DXY) – thước đo sức mạnh của đồng USD so với rổ các đồng tiền chủ chốt nhích 0,05% so với chốt phiên hôm qua (1/4). Như vậy, chỉ số này nối dài chuỗi tăng sang phiên thứ ba liên tiếp, tiến lên mức 104,3 điểm.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá bám sát theo biến động của chỉ số Dollar Index (DXY), giao dịch quanh mức 25.646 VND/USD, tăng 0,02% so với chốt phiên 1/4.

Cùng thời điểm, trên thị trường New York, giá vàng giao ngay giảm 0,03% so với mức chốt phiên 1/4, tương đương với mức giảm 0,9 USD/oz, lùi về mức 3114,3 USD/oz.

Giá vàng nhẫn ngày 2/4/2025 (VnEconomy tổng hợp từ các công ty

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), tính đến 14h30 ngày 2/4, tại khu vực miền Bắc, giá bán vàng miếng đều cao hơn so với giá thế giới từ 3,85 triệu đồng/lượng. Trong khi giá vàng nhẫn cao hơn giá vàng thế giới từ 3,55 triệu – 3,95 triệu đồng/lượng; trong đó Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải có mức chênh lệch so với giá thế giới cao nhất thị trường là 3,95 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, chênh lệch giữa giá bán vàng miếng SJC và vàng nhẫn tại Mi Hồng so với giá vàng thế giới lần lượt là 2,45 triệu đồng/lượng và 1,75 triệu đồng/lượng.

Trong quý I, giá vàng tăng khoảng 18%, đánh dấu quý tăng mạnh nhất kể từ năm 1986. Thương chiến giữa Mỹ và một số quốc gia lớn đang có dấu hiệu căng thẳng trở lại cùng với sự suy yếu của đồng USD là động lực quan trọng đưa giá vàng liên tục lập kỷ lục từ đầu năm đến nay.

Theo dự kiến, trong ngày hôm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ công bố thuế quan đối ứng áp lên hàng hóa của gần như tất cả các quốc gia. Ngày 1/4, Nhà Trắng cho biết thuế quan này sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi được công bố. Chủ trương thuế quan quyết liệt của chính quyền "Trump 2.0" đang đẩy tâm lý thị trường đứng trước mối lo ngại nền kinh tế lớn số một thế giới rơi vào tình trạng đình lạm.

Theo báo cáo từ Viện Quản lý nguồn cung Mỹ (ISM), hoạt động sản xuất tháng 3 suy giảm sau 2 tháng tăng liên tiếp và yếu hơn so với dự báo. Ngoài ra, theo báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ, số lượng việc làm cũng đã giảm xuống còn 7,568 triệu vào cuối tháng 2, thấp hơn so với mức kỳ vọng của giới chuyên gia là 7,616 triệu.

Trước đó, ngân hàng Goldman Sachs đã nâng dự báo kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái trong 12 tháng tới lên mức 35%, thay vì mức 20%. Ngân hàng này cũng "tiên tri" Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất 3 lần trong năm nay, thay vì 2 lần như dự báo. Mối lo ngại về sự thoái kinh tế có thể kéo dòng tiền khỏi những tài sản có độ rủi ro cao và gia tăng mua mạnh những tài sản an toàn như vàng trước nguy cơ suy giảm giá trị của đồng tiền pháp định, lạm phát và bất ổn tài chính.