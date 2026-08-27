Đưa Việt Nam từ “cứ điểm sản xuất” thành “cứ điểm công nghệ, R&D và đổi mới sáng tạo” của Samsung
HHà Lê
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Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Samsung tiếp tục mở rộng đầu tư, tăng hàm lượng công nghệ và đổi mới sáng tạo, đưa Việt Nam từ “cứ điểm sản xuất” trở thành “cứ điểm về công nghệ, nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo” của Tập đoàn.
Chiều 27/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Tổng Giám đốc điều hành Samsung điện tử Roh Tae Moon, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Tại cuộc tiếp, Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp thực chất của Samsung đối với phát triển công nghiệp, sản xuất, xuất khẩu, tạo việc làm và phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Việt Nam đã từng bước trở thành một cứ điểm sản xuất quan trọng hàng đầu trong chuỗi giá trị toàn cầu của Samsung.
Thủ tướng cho biết Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng nhanh và bền vững hơn, đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong quá trình này, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Hàn Quốc, tiếp tục là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế.
TỪ THU HÚT VỐN ĐẾN THU HÚT CÔNG NGHỆ, TRI THỨC
Theo Thủ tướng, định hướng thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài trong giai đoạn mới đặt ra những yêu cầu cao hơn, ưu tiên các dự án công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, có khả năng lan tỏa và kết nối với doanh nghiệp Việt Nam.
Theo tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị, Việt Nam chuyển từ chủ yếu thu hút vốn sang phát triển nền tảng đầu tư chiến lược; từ thu hút các dự án riêng lẻ sang thu hút theo cụm ngành, chuỗi giá trị và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Việt Nam mong muốn thúc đẩy mạnh hơn hợp tác với Hàn Quốc trong các lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt là bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, nghiên cứu và phát triển (R&D), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Trên nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc và những thành công của Samsung tại Việt Nam, Thủ tướng mong muốn Samsung tiếp tục đóng vai trò cầu nối quan trọng, đồng hành cùng Việt Nam nâng cao năng lực công nghệ, phát triển công nghiệp và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu.
Chính phủ Việt Nam cam kết tiếp tục giữ vững ổn định chính sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm công khai, minh bạch, cạnh tranh bình đẳng; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các nhà đầu tư nước ngoài.
Chính phủ cũng sẵn sàng đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi ở mức cao nhất cho các nhà đầu tư chiến lược, trong đó có Samsung; xem xét các cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp đối với những dự án chiến lược, công nghệ cao của Samsung trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam.
Thủ tướng đề nghị Samsung tiếp tục xác định Việt Nam là địa bàn đầu tư, sản xuất, kinh doanh lâu dài; đồng hành với Việt Nam với niềm tin lớn hơn, tầm nhìn dài hạn hơn và triển khai những dự án có chất lượng, hiệu quả, sức lan tỏa cao hơn.
Đặc biệt, Thủ tướng đề nghị Samsung tiếp tục duy trì, mở rộng đầu tư, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, đưa Việt Nam từ “cứ điểm sản xuất” trở thành “cứ điểm về công nghệ, nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo” của Tập đoàn.
Theo đó, Samsung không chỉ mở rộng nhà máy và năng lực sản xuất mà cần tăng đầu tư cho R&D và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam; mở rộng hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học; đào tạo kỹ sư, chuyên gia và nguồn nhân lực chất lượng cao; chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm quản trị phù hợp.
Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam mong muốn đón nhận không chỉ vốn đầu tư mà cả công nghệ, tri thức, năng lực quản trị và những động lực phát triển mới.
Cùng với đó, Samsung cần tăng cường liên kết với doanh nghiệp Việt Nam, chủ động tìm kiếm, lựa chọn và phát triển các nhà cung ứng; hỗ trợ doanh nghiệp trong nước nâng cao năng lực công nghệ, quản trị và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn của Tập đoàn.
Thủ tướng cũng đề nghị Samsung tăng tỷ lệ sử dụng sản phẩm, dịch vụ trong nước, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam đủ năng lực tham gia chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng của Samsung tại Việt Nam, Hàn Quốc và trên thị trường quốc tế.
SAMSUNG SẼ TIẾP TỤC MỞ RỘNG ĐẦU TƯ R&D TẠI VIỆT NAM
Tại cuộc tiếp, Tổng Giám đốc điều hành Samsung điện tử Roh Tae Moon bày tỏ tin tưởng vào triển vọng phát triển của Việt Nam, đồng thời chia sẻ về hoạt động kinh doanh và đầu tư của Samsung tại thị trường Việt Nam.
Theo ông Roh Tae Moon, cuối tháng 6 vừa qua, các pháp nhân sản xuất điện thoại di động của Samsung tại Bắc Ninh và Thái Nguyên đã đạt kim ngạch xuất khẩu lũy kế 500 tỷ USD sau 17 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất vào tháng 4/2009.
Dòng điện thoại Galaxy Fold 8 ra mắt đầu tháng 8 đang nhận được sự quan tâm lớn trên thị trường toàn cầu, qua đó Samsung dự kiến duy trì đà tăng trưởng hai con số đến cuối năm.
Hoạt động đầu tư của Samsung tại Việt Nam cũng tiếp tục tăng. Tính đến cuối năm 2025, tổng vốn đầu tư lũy kế của Samsung tại Việt Nam đạt 24 tỷ USD.
Ông Roh Tae Moon cho rằng những kết quả trên không chỉ đến từ nỗ lực của Samsung mà còn có sự quan tâm, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương Việt Nam.
Tổng Giám đốc điều hành Samsung điện tử khẳng định Tập đoàn tích cực ủng hộ những định hướng mới của Việt Nam về thu hút đầu tư nước ngoài. Samsung không coi Việt Nam chỉ là một cứ điểm sản xuất đơn thuần mà là đối tác chiến lược quan trọng để cùng nghiên cứu phát triển và phát triển công nghệ cao.
Theo đó, Samsung có kế hoạch tiếp tục mở rộng đầu tư R&D trong các lĩnh vực công nghệ cao, đồng thời tăng cường hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao của Việt Nam.
Để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của Samsung, Tập đoàn đang phối hợp với Bộ Công Thương triển khai nhiều chương trình hợp tác, hỗ trợ nâng cao năng lực doanh nghiệp.
Trung tâm R&D Samsung Hà Nội cũng đang mở rộng hợp tác với các trường đại học lớn của Việt Nam, dành thêm nguồn lực cho nâng cao năng lực công nghệ và đào tạo nhân tài.
Ông Roh Tae Moon khẳng định Samsung sẽ tiếp tục đóng góp cho hoạt động nghiên cứu phát triển, đào tạo nhân lực và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam; đồng thời nhấn mạnh sự phát triển của Việt Nam chính là sự phát triển của Samsung và thành công của Samsung cũng là thành công của Việt Nam. Samsung sẽ tiếp tục đồng hành với tư cách là đối tác đáng tin cậy nhất của Việt Nam.
Chiều 27/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê
Minh Hưng tiếp Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet đến chào từ biệt nhân
dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.
Thủ tướng chúc mừng Đại sứ hoàn thành nhiệm kỳ, đánh giá
cao những đóng góp trong thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Pháp phát triển thực chất,
đặc biệt là việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện
tháng 10/2024.
Khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Pháp, một
trong những đối tác hàng đầu tại châu Âu và là Đối tác chiến lược toàn diện đầu
tiên của Việt Nam trong EU, Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục làm sâu sắc quan
hệ, thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực
chất lượng cao, y tế, giáo dục - đào tạo, văn hóa và bảo tồn di sản.
Đại sứ Olivier Brochet cảm ơn sự hỗ trợ của Chính phủ,
bộ, ngành, địa phương Việt Nam; khẳng định Pháp coi trọng vai trò, vị thế của
Việt Nam, mong muốn tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, hạ tầng,
hàng không vũ trụ, năng lượng hạt nhân, giáo dục - đào tạo và văn hóa.
Đại sứ khẳng định dù ở cương vị nào, ông vẫn đóng góp cho quan hệ hữu nghị,
hợp tác Việt Nam - Pháp.
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