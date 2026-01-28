Đường dây sản xuất, mua bán chất độc “thạch tín” dùng trong nha khoa

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Năm, 29/01/2026
Đỗ Như
28/01/2026, 18:00
Thạch tín là chất độc, thuộc danh mục hóa chất phải kiểm soát đặc biệt theo quy định của pháp luật. Hóa chất này có khả năng gây ung thư và nhiều tác hại nghiêm trọng cho sức khỏe con người. Tổng khối lượng chất độc công an thu giữ là hơn 674 gam.
Ngày 28/01/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide (thạch tín trắng) với số lượng lớn, được tiêu thụ cho nhiều cơ sở nha khoa, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng.
Trước đó, ngày 15/12/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM phối hợp Công an phường An Đông và Sở Công thương TP.HCM kiểm tra hộ kinh doanh cửa hàng trang thiết bị nha khoa Tản Đà (địa chỉ chung cư Ngô Quyền, phường An Đông).
Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang bày bán sản phẩm “Arsenic Blue 5g” và nhiều lọ sản phẩm “Pâte Nécronerve” - thường gọi là chất diệt tủy dùng trong nha khoa, nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Khám xét tại cửa hàng, cơ quan điều tra thu giữ 534 lọ Pâte Nécronerve và 05 hộp Arsenic Blue 5g.
Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM xác định các mẫu gửi giám định đều có chứa Arsenic trioxide (As₂O₃) - là chất độc, thuộc danh mục hóa chất phải kiểm soát đặc biệt theo quy định của pháp luật. Tổng khối lượng chất độc thu giữ hơn 674 gam. Đây là hóa chất có khả năng gây ung thư và nhiều tác hại nghiêm trọng cho sức khỏe con người.
Quá trình điều tra xác định, Tăng Thị Mỹ Hoà (SN 1978; ở phường Tân Bình, TP.HCM) điều hành hoạt động kinh doanh, mua các sản phẩm chứa thạch tín để bán lại cho nhiều cửa hàng nha khoa trên toàn quốc nhằm thu lợi bất chính.
Từ năm 2024 đến khi bị phát hiện, Hoà đã bán hơn 3.000 hộp sản phẩm, thu về trên 1,25 tỷ đồng, trong đó số tiền thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã làm rõ nguồn cung sản phẩm “Pâte Nécronerve” do Võ Thị Thu Oanh (SN 1976; ở phường Bàn Cờ, TP.HCM) trực tiếp pha chế, sản xuất thủ công ngay tại phòng ngủ của mình.
Oanh tự mua hóa chất, trộn, chia nhỏ, đóng lọ và bán cho Hoà nhiều lần với số lượng lớn để tiêu thụ ra thị trường. Hành vi sản xuất hóa chất độc trong điều kiện thủ công, không bảo đảm an toàn đã làm gia tăng nguy cơ rò rỉ, phát tán chất độc ra môi trường.
Ngoài ra, Tăng Hoàng Vinh (sinh năm 1983; ở phường An Đông, TP.HCM) đã tham gia nhận hàng, bán hàng, giúp sức cho Hoà trong quá trình tiêu thụ các sản phẩm chứa thạch tín.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 03 đối tượng gồm Võ Thị Thu Oanh, Tăng Thị Mỹ Hoà và Tăng Hoàng Vinh để điều tra về hành vi “Sản xuất, mua bán trái phép chất độc”.
Việc triệt phá kịp thời đường dây trên đã ngăn chặn nguồn hóa chất độc hại thẩm lậu vào lĩnh vực y tế, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân và siết chặt quản lý các loại hóa chất nguy hiểm trên địa bàn.
Công an TP.HCM tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh hóa chất độc trái phép, đặc biệt là những chất có nguy cơ cao ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng.
