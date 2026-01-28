Thứ Tư, 28/01/2026

Triệt phá đường dây ngâm thịt ốc bằng hóa chất công nghiệp

Đỗ Như

28/01/2026, 09:11

Lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ 1.575 kg hóa chất Natri Silicate được cất giấu để phục vụ việc ngâm ốc. Đây là hóa chất công nghiệp dùng trong xây dựng, sản xuất gạch, xi măng, tuyệt đối không được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm...

Đối tượng Huỳnh Văn Trường. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.
Đối tượng Huỳnh Văn Trường. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Ngày 27/1/2026, Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế vừa triệt phá một đường dây sơ chế, tiêu thụ thịt ốc bươu ngâm hóa chất công nghiệp với quy mô đặc biệt lớn, gây bức xúc dư luận.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành kiểm tra một cơ sở sơ chế thực phẩm không biển hiệu tại số 60 Rạch Cát Bến Lức, phường Bình Đông.

Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện và tạm giữ hơn 03 tấn thịt ốc bươu đã qua sơ chế, toàn bộ được ngâm trong dung dịch hóa chất Natri Silicate (thường gọi là “thủy tinh lỏng”). Mở rộng kiểm tra, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện, thu giữ thêm 1.575 kg hóa chất Natri Silicate được cất giấu để phục vụ việc ngâm ốc.

Kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TP. Hồ Chí Minh xác định tất cả các mẫu thịt ốc đều chứa Natri Silicate – hóa chất công nghiệp dùng trong xây dựng, sản xuất gạch, xi măng, tuyệt đối không được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm.

Đây là chất có tính kiềm mạnh, có thể gây tổn thương hệ tiêu hóa, kích ứng da, mắt và tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Hình ảnh tang vật bị thu giữ.
Hình ảnh tang vật bị thu giữ.
Hình ảnh tang vật bị thu giữ. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Làm việc với cơ quan điều tra, đối tượng Huỳnh Văn Trường (sinh năm 1979, thường trú TP Cần Thơ) chủ cơ sở đã khai nhận toàn bộ hành vi.

Theo đó, từ năm 2021 đến khi bị phát hiện, Trường tổ chức ngâm ốc bươu bằng hóa chất với quy mô cực lớn, sử dụng khoảng 500 tấn Natri Silicate để xử lý khoảng 3.000 tấn thịt ốc bươu, sau đó đưa ra thị trường tiêu thụ trong nhiều năm, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Hành vi này thể hiện sự coi thường pháp luật, bất chấp sức khỏe, tính mạng người dân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Văn Trường để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan đến việc tiêu thụ số ốc bươu nhiễm hóa chất ra thị trường; đồng thời xem xét, xử lý nghiêm hành vi mua bán, cung cấp hóa chất sai quy định, không đúng đối tượng. 

Công an TP. Hồ Chí Minh khuyến cáo khi phát hiện hoặc nghi ngờ các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm, người dân cần kịp thời thông báo cho công an nơi gần nhất hoặc trực tiếp cung cấp thông tin cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hồ Chí Minh để được tiếp nhận, xử lý theo quy định, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

An toàn thực phẩm hóa chất thực phẩm bẩn

VnEconomy