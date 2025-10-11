Tổng công ty Đường sắt Việt Nam miễn phí chở hàng cứu trợ đến vùng bão lũ

Trước những thiệt hại nghiêm trọng do bão số 11 và hoàn lưu bão gây ra tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã triển khai chương trình vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ đến các địa phương bị ảnh hưởng...

VNR cho biết chỉ tiếp nhận và vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ của các tổ chức, cá nhân thông qua Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Quy trình này nhằm bảo đảm hàng hóa cứu trợ được vận chuyển thông suốt, kịp thời và an toàn đến tay người dân.

Công tác tiếp nhận và xếp dỡ hàng hóa được tổ chức tại các ga đầu mối đủ điều kiện trên mạng lưới đường sắt quốc gia như: Sài Gòn, Sóng Thần, Nha Trang, Đà Nẵng, Huế, Đồng Hới, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng... Hàng cứu trợ sau đó sẽ được vận chuyển đến ga Giáp Bát và ga Hà Nội để bàn giao cho các đơn vị chức năng tiếp nhận và phân phối.

Chương trình vận chuyển miễn phí được triển khai từ ngày 10/10/2025 và sẽ kéo dài đến khi có thông báo mới. VNR đề nghị các cơ quan, tổ chức và địa phương phối hợp chặt chẽ trong công tác tiếp nhận, xếp dỡ và phân phối hàng hóa, bảo đảm hàng cứu trợ được chuyển đến đúng địa bàn, đúng đối tượng và kịp thời phục vụ nhu cầu khẩn cấp sau bão.

Đại diện VNR cho biết việc triển khai chương trình không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái – một giá trị truyền thống mà ngành đường sắt luôn gìn giữ và phát huy trong những thời điểm khó khăn của đất nước.

Ngành đường sắt đã phải huy động tàu để giữ Cầu Sông Thương Bắc Giang trong cơn lũ lịch sử.

Trước đó, sáng 8/10, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, mực nước tại cầu Bắc Giang (Km48+738 tuyến Hà Nội – Đồng Đăng) dâng cao, gây nguy cơ mất an toàn cho hoạt động đường sắt. Lúc 5h30, mực nước cách đáy dầm 1m, và đến 7h30 vẫn giữ nguyên (năm 2024 từng phải phong tỏa đường sắt khi mực nước chỉ cách đáy dầm 0,85m).

Đến 8h10, khi mực nước còn cách đáy dầm 0,95m, Công ty Đường sắt Hà Lạng đã báo cáo Điều độ để phong tỏa đường sắt tại cầu Bắc Giang, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương cấm toàn bộ phương tiện đường bộ (xe máy và xe thô sơ đi hai bên cánh gà) từ 8h30 cùng ngày.

Hiện các khu Bắc Giang – Phố Tráng, Phố Tráng – Kép, Voi Xô – Phố Vị vẫn đang phong tỏa do ngập nước, khiến các đoàn tàu chở đá từ Đồng Mỏ không thể lưu thông. Để ứng phó, Công ty đã xin ý kiến Điều độ và đăng ký kéo 6 toa chở xỉ quặng từ khu vực Cổ Loa về chất tải lên cầu Bắc Giang vào 13h ngày 8/10, nhằm tăng tải trọng cho cầu, chống lại sức nước dâng cao và nguy cơ bị cuốn trôi do cây, gỗ và rác trôi từ thượng nguồn.

Trên tuyến này, đường sắt không chạy tàu khách, chỉ duy trì tàu hàng với tần suất thấp, tuy nhiên ngành đường sắt vẫn huy động tối đa lực lượng khẩn trương thông tuyến nhằm hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân khu vực hạ lưu. Phương án khắc phục trước mắt là đổ đá ngăn dòng chảy, giảm nguy cơ ngập lụt, bảo vệ khu dân cư lân cận.

Theo ghi nhận, thời tiết hôm nay đã nắng ráo trở lại, giúp công tác khắc phục thuận lợi hơn. Tuy vậy, đến 14h chiều 8/10, mực nước rút chậm, chỉ giảm khoảng 15–20 cm, đòi hỏi lực lượng đường sắt tiếp tục theo dõi sát tình hình thủy văn và gia cố cầu liên tục để đảm bảo an toàn kết cấu và sớm khôi phục lưu thông trên tuyến.