Easy Edu - Top 10 Thương hiệu tiêu biểu Châu Á Thái Bình Dương 2021

Vượt qua nhiều thương hiệu hàng đầu trong các lĩnh vực, Easy Edu đã được hội đồng ban giám khảo đánh giá cao dựa trên những tiêu chí khắt khe về uy tín thương hiệu và vinh dự hiện diện trong Top 10 Thương hiệu tiêu biểu Châu Á - Thái Bình Dương.

Chặng đường hơn 6 năm hình thành và phát triển không dài, không ngắn nhưng đủ để khẳng định những giá trị Easy Edu đã nỗ lực phấn đấu trong suốt chặng đường vừa qua. Giải thưởng Top 10 Thương hiệu tiêu biểu Châu Á Thái Bình Dương 2021 sẽ là dấu ấn để Easy Edu cố gắng hơn nữa trong tương lai cả về chất lượng sản phẩm lẫn dịch vụ.

"Thương hiệu tiêu biểu Châu Á - Thái Bình Dương" là chương trình được tổ chức thường niên do Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương bình chọn dưới sự giám sát của Hiệp hội Thông tin công nghiệp Châu Á (AIPA - Hàn Quốc). Đây là sự kiện nhằm nhằm tôn vinh các thương hiệu nổi tiếng trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đã có những đóng góp tích cực cho nền kinh tế đất nước trong thời kỳ hội nhập kinh tế toàn cầu.

Chia sẻ về sự kiện tôn vinh “Top 10 Thương hiệu tiêu biểu Châu Á - Thái Bình Dương”, ông Bùi Ngọc Tự - CEO Easy Edu cho biết giải thưởng là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của Easy Edu trong những năm qua. Đây cũng chính là động lực để Easy Edu tiếp tục phấn đấu, hướng đến hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2023 - Trở thành công ty công nghệ cung cấp nền tảng quản lý doanh nghiệp giáo dục có nhiều khách hàng nhất Đông Nam Á”.

Ông Bùi Ngọc Tự - CEO EMSO đại diện nhận giải thưởng chương trình.

Easy Edu không ngừng đổi mới, sáng tạo về sản phẩm, nhằm đáp ứng nhu cầu mà khách hàng cần thiết trong việc quản lý và vận hành trung tâm. Đặc biệt, tính bảo mật rất cao, được đội ngũ kỹ thuật Easy Edu thường xuyên theo dõi và sát sao. Không chỉ đáp ứng về sản phẩm chất lượng mà Easy Edu còn mang đến chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Thương hiệu Easy Edu được biết đến là một trong những công ty về ngành công nghệ tiên phong trong việc không ngừng đổi mới, sáng tạo các sản phẩm, dịch vụ. Với tiêu chí “Đơn giản bên ngoài - Mạnh mẽ bên trong - Đầy đủ tính năng - Tùy biến linh hoạt”.

Cụ thể, phân hệ CRM giúp tối ưu hoạt động chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán hàng. CRM chuyên sâu cho mô hình kinh doanh giáo dục. Dễ dàng quản lý xuyên suốt vòng đời khách hàng. Mang tới sự chuyên nghiệp và hài lòng nhất.

Phân hệ đào tạo giúp dễ dàng vận hành mọi mô hình, nghiệp vụ đào tạo. Với sự mạnh mẽ, linh hoạt, đồng bộ, tự động. Easy Edu dễ dàng vận hành mọi mô hình giáo dục ( Online, Offline, Blended Learning, Gia sư…).

Phân hệ tài chính giúp kiểm soát được sức khỏe tài chính trong trung tâm. Tự động tới 90% thời gian thực thi nghiệp vụ tài chính, kế toán. Báo cáo đa dạng, chuyên biệt, rõ ràng, chi tiết, chính xác tuyệt đối.

Phân hệ HRM giúp dễ dàng tối ưu nguồn lực nhân sự trong doanh nghiệp. Dễ dàng xây dựng cơ chế, quy trình công việc, giao chỉ tiêu KPI, Commission, chấm công tính lương, bảo hiểm…

Bên cạnh đó, Easy Edu còn có những giải pháp mở rộng khác, bao gồm: Easy Learning, Easy Exam, Easy Games, Easy Page,...

Cụ thể, Easy Learning: Dạy và học trực tuyến. Dạy và học trực tuyến ngay trên App Mobile, không giới hạn số lượng học sinh, không giới hạn thời gian tiết học.

Easy Exam: Học - thi - làm bài tập trực tuyến. Soạn giáo trình giáo án điện tử, học - thi, làm bài tập trực tuyến ngay trên nền tảng, chấm điểm tự động, thuận lợi cho việc dạy và học của trung tâm.

Đến thời điểm hiện tại, Easy Edu đã là nền tảng quản lý - vận hành & phát triển doanh nghiệp giáo dục đào tạo toàn diện nhất, giúp doanh nghiệp tiết kiệm tới 50% chi phí nhân sự, 80% thời gian quản lý, đồng thời đi kèm với sản phẩm là tính tùy biến ưu việt, giúp nền tảng Easy Edu có thể phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp giáo dục tại Việt Nam.